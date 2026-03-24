DAX Gewinner: Brenntag Aktie mit starkem Plus - Brenntag Prognose & Chartanalyse

Das Wichtigste in Kürze Brenntag als stärkster DAX Gewinner

Chartbild verbessert sich

Brenntag Prognose bleibt vorsichtig

Zum Xetra-Schluss am 23.03.2026 präsentierte sich der deutsche Leitindex freundlich: 33 Aktien schlossen im Plus, während lediglich 7 Werte Verluste verbuchten. Angeführt wurde die Liste der DAX Gewinner von der Brenntag Aktie, die um starke 5,78 Prozent zulegen konnte. Ebenfalls gefragt waren Commerzbank (+4,81 Prozent) und Siemens (+4,05 Prozent). ► Brenntag WKN: A1DAHH | ISIN: DE000A1DAHH0 | Ticker: BNR ⚡ Key Takeaways Brenntag als stärkster DAX Gewinner: Mit +5,78 % führte die Aktie klar die Gewinnerliste an und zeigte kurzfristige Stärke.

Mit +5,78 % führte die Aktie klar die Gewinnerliste an und zeigte kurzfristige Stärke. Chartbild verbessert sich: Rückkehr über wichtige Durchschnittslinien (SMA20, SMA50, SMA200 möglich) signalisiert steigendes Aufwärtspotenzial bis 57,26 EUR.

Rückkehr über wichtige Durchschnittslinien (SMA20, SMA50, SMA200 möglich) signalisiert steigendes Aufwärtspotenzial bis 57,26 EUR. Brenntag Prognose bleibt vorsichtig: Trotz positiver Impulse ist kurzfristig auch ein Rücksetzer möglich, falls der Anstieg nicht bestätigt wird. Brenntag Aktie als Top DAX Gewinner Die Brenntag Aktie (BNR) war der klare Spitzenreiter unter den DAX Gewinnern. Mit einem Tagesplus von 5,78 Prozent setzte sich das Papier deutlich von den übrigen Indexwerten ab und rückte damit verstärkt in den Fokus der Marktteilnehmer. Brenntag Prognose – Chartanalyse im Tageschart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 24.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Seit Juni 2025 bewegte sich die Brenntag Aktie in einem stabilen Abwärtstrendkanal. Zwischenzeitliche Erholungen wurden wiederholt abverkauft. Erst ab Oktober stabilisierte sich das Chartbild zunehmend, bevor sich Anfang 2026 eine dynamische Aufwärtsbewegung etablierte. Das Jahreshoch knapp unter 60 EUR konnte jedoch keine Anschlusskäufe generieren. Stattdessen dominierten Gewinnmitnahmen, wodurch die Aktie zwischenzeitlich unter 45 EUR fiel. Mit der jüngsten Aufwärtsbewegung hat sich das Chartbild jedoch aufgehellt: Rückkehr über die SMA20 (48,94 EUR)

Test der SMA200 (52,05 EUR) durch den Kerzendocht

Dynamische grüne Tageskerze als positives Signal Brenntag Prognose (Daily): Bullisches Szenario:

Bestätigung des Anstiegs könnte einen Lauf über SMA50 (51,49 EUR) und SMA200 auslösen

→ Kursziel: GAP bei 57,26 EUR

Bestätigung des Anstiegs könnte einen Lauf über SMA50 (51,49 EUR) und SMA200 auslösen → Kursziel: GAP bei 57,26 EUR Bärisches Szenario:

Fehlende Bestätigung könnte Rücksetzer zur SMA20 auslösen Einschätzung: neutral YouTube Trading Videos Brenntag Prognose – 4h Chart Analyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 24.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im 4h-Chart wird die vorherige Seitwärtsphase besonders deutlich. Die Aktie bewegte sich längere Zeit rund um die gleitenden Durchschnitte (SMA20, SMA50, SMA200), bevor ein dynamischer Ausbruch erfolgte. Wichtige Entwicklungen: Rückeroberung aller relevanten Durchschnittslinien

Stabilisierung oberhalb der 50 EUR-Marke

Schlusskurs über der SMA200 als positives Signal Brenntag Prognose (4h): Aufwärtspotenzial:

Fortsetzung der Bewegung könnte zum GAP-Close bei 57,26 EUR führen

Fortsetzung der Bewegung könnte zum GAP-Close bei 57,26 EUR führen Risiko:

Rückfall unter SMA200 erhöht Wahrscheinlichkeit für erneuten Test der SMA20 Einschätzung: neutral bis bullisch Tagesprognose Brenntag Aktie Kurzfristig wird mit einer abwärtsgerichteten Bewegung gerechnet, sofern Gewinnmitnahmen einsetzen. Wichtige Kursmarken der Brenntag Aktie Widerstände: 51,49 EUR

52,05 EUR

53,50 EUR (GAP)

54,83 EUR

57,26 EUR (GAP) Unterstützungen: 50,93 EUR

49,45 / 49,44 EUR

49,09 EUR

49,04 EUR

48,94 EUR

48,14 EUR

44,80 EUR (GAP)

43,72 EUR

35,21 EUR

33,25 EUR Fazit: DAX Gewinner mit weiterem Potenzial? Die Brenntag Aktie zählt aktuell zu den stärksten DAX Gewinnern und zeigt eine technische Stabilisierung nach vorheriger Schwächephase. Die kurzfristige Brenntag Prognose bleibt jedoch abhängig davon, ob die Aktie die Bewegung über die wichtigen gleitenden Durchschnitte bestätigen kann. Ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA200 könnte weiteres Aufwärtspotenzial freisetzen, während ein Rückfall unter diese Marke das positive Szenario infrage stellen würde. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

Handel bei XTB Aktien & ETF zu 0 Euro Orderkommission, solange Du unter 100.000 Euro Handelsumsatz/Monat bleibst! Bis zu dieser Grenze streicht XTB die Ordergebühr!

Alle Details zur Aktion hier

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.