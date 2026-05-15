Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100: Inflationsdaten und schwache China-News belasten Märkte

- Tech-Aktien führen die Verluste an
- Inflation belastet Zinserwartungen massiv
- Nasdaq 100 bleibt technisch überhitzt
- Tech-Aktien führen die Verluste an
- Inflation belastet Zinserwartungen massiv
- Nasdaq 100 bleibt technisch überhitzt
Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100 unter Druck nach Inflationsschock 📉
Die US-Börsen erleben heute einen deutlichen Rückschlag. Der Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100 geraten stark unter Druck, nachdem enttäuschende Ergebnisse vom Trump-Xi-Gipfel sowie überraschend hohe Inflationsdaten die Stimmung an den Märkten belastet haben.
Besonders Technologie- und KI-Aktien stehen massiv unter Verkaufsdruck. Gleichzeitig steigen die Sorgen rund um Zinserhöhungen, hohe Bewertungen und Gewinnmitnahmen nach der starken Rally der vergangenen Monate.
Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100 – Key Takeaways ⚡
- Tech-Aktien führen die Verluste an
- Inflation belastet Zinserwartungen massiv
- Nasdaq 100 bleibt technisch überhitzt
Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100: Warum die Märkte heute fallen 🌍
Der Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100 stehen heute klar im Minus.
Die größten Verluste:
- Russell 2000: -2,4 %
- Nasdaq 100: -1,4 %
- S&P 500: -1,1 %
Vor allem enttäuschende Ergebnisse vom Trump-Xi-Treffen in Peking sorgen für Unsicherheit. Anleger hatten auf Fortschritte im KI- und Halbleitersektor gehofft – diese blieben jedoch weitgehend aus.
Nasdaq 100: Nvidia und Chip-Aktien brechen ein 🚨
Im Nasdaq 100 stehen besonders Halbleiterwerte massiv unter Druck.
Die größten Verlierer:
- Nvidia: -4,4 %
- Intel: -7,4 %
- Micron: -6,8 %
- AMD: -5 %
- ARM Holdings: -7,8 %
Besonders negativ bewertet der Markt, dass es keine Einigung beim Verkauf von Nvidia-Chips nach China gibt.
Der Nasdaq 100 reagiert dadurch empfindlich auf die Unsicherheit rund um den KI-Sektor.
S&P 500: Inflation und Zinsen werden zum Problem 📈
Auch der S&P 500 leidet unter den neuen Inflationsdaten.
Die wichtigsten Entwicklungen:
- Verbraucherpreise steigen auf 3,8 %
- Produzentenpreise erreichen 6 %
- Import- und Exportpreise ziehen deutlich an
Die Folge:
- US-Anleiherenditen steigen stark
- Märkte rechnen zunehmend mit weiteren Zinserhöhungen
- Der US-Dollar gewinnt deutlich an Stärke
Für den S&P 500 bedeutet das zusätzlichen Druck auf hoch bewertete Wachstumsaktien.
Nasdaq 100: Technische Analyse signalisiert Korrekturgefahr 📊
Der Nasdaq 100 bleibt technisch zwar im langfristigen Aufwärtstrend, zeigt jedoch klare Überhitzungssignale.
Wichtige Marken:
- Widerstand bei 29.700 Punkten
- EMA50 bei rund 29.000 Punkten
- Psychologische Marke bei 30.000 Punkten
Nach einem Anstieg von fast 30 % seit März erscheint eine technische Korrektur zunehmend wahrscheinlich.
Dow Jones: Gewinnmitnahmen nach starker Rally
Auch der Dow Jones bleibt nicht verschont. Viele Anleger nutzen die starken Kursgewinne der vergangenen Monate für Gewinnmitnahmen.
Besonders betroffen sind zyklische Branchen und Technologieunternehmen, während defensive Werte etwas stabiler bleiben.
Die Kombination aus hohen Bewertungen und steigenden Zinsen belastet aktuell alle großen US-Indizes.
S&P 500 & Nasdaq 100: Einzelwerte sorgen für starke Bewegungen 💡
Trotz der schwachen Marktstimmung gibt es weiterhin starke Einzelbewegungen:
Positive Überraschungen:
- Figma steigt über 13 % nach starken Quartalszahlen
- Klarna verbessert Profitabilität deutlich
Schwache Entwicklungen:
- Nvidia und Intel geraten massiv unter Druck
- KI-Sektor verliert kurzfristig an Momentum
Der S&P 500 & Nasdaq 100 bleiben damit stark von Unternehmensmeldungen abhängig.
Experten Fazit – Das Fazit vom Experten Jeremy Krings 🧠
Der Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100 stehen aktuell unter starkem Druck durch hohe Inflation, steigende Anleiherenditen und enttäuschende geopolitische Entwicklungen. Besonders der Technologiesektor reagiert empfindlich auf die Kombination aus hohen Bewertungen und wachsender Unsicherheit im KI-Markt.
Kurzfristig erscheint eine technische Abkühlung der Märkte zunehmend wahrscheinlich. Langfristig bleiben KI- und Halbleiterwerte zwar wichtige Wachstumstreiber, doch Anleger sollten sich auf höhere Volatilität und stärkere Schwankungen einstellen.
Nasdaq 100 Index Chart (H4) Chartanalyse
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 15.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
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