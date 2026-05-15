BÖRSE AKTUELL: Europas Märkte unter Druck durch Iran-Krise (15.05.2026)

Das Wichtigste in Kürze Europas Börsen deutlich im Minus

Ölpreise und Dollar steigen weiter

und steigen weiter Tech- und Rohstoffwerte unter Druck

Börse Aktuell: Europas Märkte unter Druck durch Iran-Krise und Inflationssorgen 📉 Die Börse Aktuell zeigt heute ein deutlich schwächeres Bild. Die zunehmende Unsicherheit rund um den Iran-Konflikt, steigende Energiepreise und neue Inflationsängste sorgen für starken Verkaufsdruck an den internationalen Märkten. Besonders europäische Aktien geraten massiv unter Druck, während defensive Sektoren etwas Stabilität zeigen. Die aktuellen Börse News werden zusätzlich von geopolitischen Spannungen, schwachen Rohstoffmärkten und einer neuen Phase der US-Geldpolitik geprägt. Börse Aktuell & Börse News – Key Takeaways ⚡ Europas Börsen deutlich im Minus

Ölpreise und Dollar steigen weiter

Tech- und Rohstoffwerte unter Druck Börse Aktuell: Europas Aktienmärkte geraten massiv unter Druck 🌍 Die Börse Aktuell in Europa zeigt klare Schwäche. Besonders zyklische Branchen und Industrieunternehmen stehen stark unter Verkaufsdruck. Die größten Verluste: WIG20 : -1,8 %

FTSE MIB : -1,6 %

CAC40 : -1,6 %

Euro Stoxx 50: -1,4 % Lediglich die Schweiz zeigt sich stabiler, da defensive Gesundheits- und Konsumwerte den Markt stützen. Die aktuellen Börse News verdeutlichen, dass Anleger zunehmend Rezessionsrisiken einpreisen. Börse News: Tech- und Rohstoffaktien brechen ein 🚨 Besonders hart trifft es laut den aktuellen Börse News den Technologie- und Rohstoffsektor. Halbleiterwerte geraten stark unter Druck: ASML verliert bis zu 4,6 %

Aixtron fällt rund 7,3 % Auch Luxus- und Bankaktien stehen unter Druck. Eine Ausnahme bleibt Technoprobe, dessen Aktie nach angehobener Prognose um 35 % explodiert. Die Börse Aktuell zeigt damit eine klare Rotation weg von risikoreichen Wachstumswerten. Börse Aktuell: Delivery Hero überrascht mit Kursexplosion 📈 Zu den spannendsten Börse News zählt heute Delivery Hero. Die Aktie schießt um rund 40 % nach oben. Auslöser sind: Rücktritt von CEO Niklas Östberg

Einstieg eines aktivistischen Investors

Spekulationen über Verkäufe von Unternehmensteilen Der Markt hofft auf eine strategische Neuausrichtung und mehr Fokus auf Profitabilität. Börse News: Ölpreise, Dollar und Gold im Fokus 🛢️ Die Börse Aktuell wird weiterhin stark vom Energiemarkt beeinflusst. Wichtige Entwicklungen: US-Dollar steigt den fünften Tag in Folge

Gold verliert rund 2 %

Silber bricht um über 5 % ein

Bitcoin und Ethereum ebenfalls schwächer Die Kombination aus geopolitischer Unsicherheit und steigenden Ölpreisen belastet Risikoanlagen weltweit. Börse Aktuell: Neue Fed-Führung sorgt für Unsicherheit 💵 Auch die Geldpolitik bleibt ein zentrales Thema der Börse News. Mit Kevin Warsh übernimmt ein neuer Fed-Chef eine schwierige Ausgangslage. Die Herausforderungen: Inflation bei 3,8 %

Hohe Anleiherenditen

Geopolitische Risiken

Große Staatsverschuldung Die Börse Aktuell bewertet besonders die zukünftige Zinspolitik der Fed als entscheidenden Faktor für die kommenden Monate. Börse News: Nahost-Konflikt bleibt dominierendes Risiko Der Iran-Konflikt bleibt weiterhin das wichtigste geopolitische Thema der Börse Aktuell. Besonders relevant: Straße von Hormus bleibt kritisch

UAE bauen alternative Ölroute aus

Trump und Xi Jinping suchen diplomatische Lösung

China will stabile Energieversorgung sichern Die Märkte bleiben dadurch extrem abhängig von politischen Schlagzeilen. Fazit Die Börse Aktuell befindet sich aktuell in einer angespannten Marktphase. Hohe Energiepreise, geopolitische Unsicherheiten und neue Inflationsängste belasten besonders europäische Aktienmärkte massiv. Die aktuellen Börse News zeigen jedoch auch, dass einzelne Unternehmen mit positiven Überraschungen weiterhin starke Kursbewegungen auslösen können. Kurzfristig dürfte die Volatilität hoch bleiben, während Anleger vor allem auf die Entwicklung im Nahen Osten und die zukünftige Fed-Politik achten sollten. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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