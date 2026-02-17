Deutsche Telekom Prognose: DAX Gewinner mit 2,80 % Plus – Chartanalyse und Kursziele

Das Wichtigste in Kürze Deutsche Telekom ist klarer DAX Gewinner

Deutsche Telekom Prognose bleibt bullisch

Rücksetzer wären zunächst technisch gesund

Per Xetra-Schluss vom 16.02.2026 notierten 22 DAX-Aktien im Plus, 18 Titel gingen mit Abschlägen aus dem Handel. Angeführt wurde die Liste der DAX Gewinner von der Deutsche Telekom Aktie, die um 2,80 Prozent zulegen konnte. Airbus gewann 2,31 Prozent, Heidelberg Materials verteuerte sich um 2,19 Prozent. Die Aktie der Deutsche Telekom (DTE) beendete den Handelstag per Xetra-Schluss mit einem Kursgewinn von 2,80 Prozent und war damit stärkster Wert im deutschen Leitindex. Im Fokus steht nun die weitere Kursentwicklung. Die folgende Deutsche Telekom Prognose analysiert die charttechnische Ausgangslage im Tages- und 4-Stunden-Chart. ► Deutsche Telekom WKN: 555750 | ISIN: DE0005557508 | Kürzel: DTE 🔑 Drei Key Takeaways – DAX heute Deutsche Telekom ist klarer DAX Gewinner: Mit +2,80 % war die Aktie am 16.02.2026 stärkster Wert im DAX und zeigt aktuell deutliches Kaufinteresse.

Deutsche Telekom Prognose bleibt bullisch: Solange der Kurs per Tagesschluss über der SMA200 bei 29,80 EUR notiert, sind weitere Anstiege wahrscheinlich – mögliche Kursziele liegen bei 35,90 EUR und 38,20 EUR .

Rücksetzer wären zunächst technisch gesund: Bei Gewinnmitnahmen könnten offene Gaps bei 30,84 EUR und 30,47 EUR geschlossen werden, bevor die Aufwärtsbewegung wieder aufgenommen wird. Deutsche Telekom Prognose – Chartanalyse im Tageschart (Daily) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im Jahr 2025 hatte die Aktie übergeordnet an Substanz verloren. Zwischenzeitliche Erholungen wurden wiederholt für Gewinnmitnahmen genutzt. Jahrestief im November bei 25,98 EUR

Neues Tief bei 26,03 EUR

Dynamische Erholung über die 32-EUR-Marke

Vier aufeinanderfolgende grüne Tageskerzen Das Tageschart ist aktuell bullisch zu interpretieren. Entscheidend bleibt die SMA200 (29,80 EUR): Bullisches Szenario Solange sich die Aktie per Tagesschluss über der SMA200 hält, könnte sich die Aufwärtsbewegung fortsetzen. Mögliche Kursziele: 35,90 EUR

38,20 EUR Bärisches Szenario Bei Gewinnmitnahmen könnte zunächst das offene GAP geschlossen werden. Unterhalb der SMA200 würde sich das Chartbild deutlich eintrüben. Übergeordnete Einschätzung (Daily): bullisch YouTube Trading Videos Deutsche Telekom Prognose – Chartanalyse im 4h-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Auch im 4-Stunden-Chart zeigt sich eine Verbesserung der technischen Lage: SMA200 aktuell bei 27,87 EUR

SMA20 bei 31,20 EUR

SMA50 bei 29,43 EUR

Dynamischer Anstieg zu Jahresbeginn über die SMA200

SMA20 zuletzt als belastbarer Support Das Chartbild bleibt bullisch, solange sich die Aktie über der SMA20 halten kann. Wichtige Marken im 4h-Chart Aufwärtsziele: 33,49 EUR

34,40 EUR

35,90 EUR

38,20 EUR Unterstützungen: 32,43 EUR

31,31 EUR

31,20 EUR

30,84 EUR (GAP)

30,47 EUR (GAP)

29,80 EUR

29,43 EUR

27,87 EUR Ein Rückfall unter die SMA20 könnte zunächst zum GAP-Close bei 30,84 EUR führen. Darunter käme die SMA50 als weitere Unterstützung in Betracht. Übergeordnete Einschätzung (4h): bullisch Fazit: Deutsche Telekom als DAX Gewinner mit weiterem Potenzial? Als aktueller DAX Gewinner zeigt die Aktie der Deutschen Telekom eine klare technische Verbesserung. Die Deutsche Telekom Prognose bleibt kurzfristig aufwärtsgerichtet, solange zentrale gleitende Durchschnitte verteidigt werden. Oberhalb der 32-EUR-Marke bleiben die nächsten Zielbereiche bei 35,90 EUR und 38,20 EUR im Fokus. Tagesprognose gemäß Einschätzung: aufwärts

