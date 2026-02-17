- Siemens größter DAX Verlierer
Per Xetra-Schluss notierten am gestrigen Handelstag (16.02.2026) 22 DAX-Werte im Plus, während 18 Aktien mit Abschlägen aus dem Handel gingen. Besonders auffällig war dabei Siemens: Die Siemens Aktie gehörte zu den schwächsten Titeln im deutschen Leitindex und markierte mit einem deutlichen Minus den größten Tagesverlust.
Am Ende der Tabelle standen Siemens mit einem Abschlag von 6,24 Prozent, SAP mit -2,28 Prozent sowie Brenntag mit -2,11 Prozent. Damit war Siemens klar der größte DAX Verlierer des Tages.
► Siemens WKN: 723610 | ISIN: DE0007236101 | Kürzel: SIE
🔑 Drei Key Takeaways zum DAX Tagesgewinner
-
Siemens größter DAX Verlierer:
Mit einem Minus von 6,24 % war Siemens am 16.02.2026 der schwächste Wert im DAX 40 und setzte sich klar an das Ende der Tagesperformance-Tabelle.
-
Chartbild deutlich eingetrübt:
Sowohl im Tageschart als auch im 4h-Chart zeigt sich eine bärische Struktur. Besonders kritisch ist die Nähe zur bzw. ein möglicher Bruch der SMA200, die zuletzt keinen stabilen Support mehr bot.
-
Siemens Prognose kurzfristig abwärtsgerichtet:
Bleibt eine technische Gegenbewegung aus, könnten weitere Kursziele auf der Unterseite bei 216 EUR und 201 EUR in den Fokus rücken. Eine nachhaltige Erholung setzt eine Rückkehr über die relevanten gleitenden Durchschnitte voraus.
DAX Verlierer am Montag: Siemens mit größtem Tagesverlust
Die Siemens Aktie (SIE) verlor gestern per Xetra-Schluss 6,24 Prozent und war damit der stärkste Verlierer im DAX 40. Die deutliche Abwärtsbewegung sorgte für eine spürbare Eintrübung des technischen Chartbildes und stellt Anleger vor die Frage, wie die kurzfristige Siemens Prognose ausfällt.
Siemens Prognose: Chartcheck im Tageschart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Tageschart zeigt sich, dass das Jahrestief Anfang April 2025 bei 165,00 EUR wieder Kaufinteresse ausgelöst hatte. Von dort aus konnte Siemens dynamisch ansteigen, die Marke von 200 EUR überwinden und sich darüber stabilisieren. Bis Ende August setzte sich der Aufwärtstrend fort.
Nach einem kurzen Rücksetzer gelang der Aktie ein dynamischer Anstieg bis zum Jahreshoch bei 250,00 EUR. Dieses Hoch wurde jedoch für Gewinnmitnahmen genutzt. Mitte November fiel die Aktie deutlich unter die 220 EUR, fand dort aber erneut Käufer, was zu einer sukzessiven Erholung führte.
In den letzten beiden Handelswochen nahm die Volatilität deutlich zu. In den vergangenen Tagen kam es zu einer ausgeprägten Abwärtsbewegung, die Siemens erneut stark unter Druck setzte.
Die SMA200 (aktuell 232,28 EUR) hatte in der Vergangenheit als stabile Unterstützung gedient. Zwar konnte Siemens zwischenzeitlich wieder über die SMA20 (253,16 EUR) und die SMA50 (246,94 EUR) steigen, doch diese Linien boten bei der aktuellen Schwäche keinen tragfähigen Support. Die rote Tageskerze reichte gestern fast bis an die SMA200 heran.
Damit hat sich das Chartbild deutlich eingetrübt.
Siemens Prognose im Tageschart
Sollte es heute zu einem Richtungswechsel kommen, könnte eine technische Gegenbewegung in Richtung SMA50 oder SMA20 einsetzen. Entscheidend wird jedoch sein, ob Siemens genug Stärke entwickelt, um sich wieder über die SMA50 zu schieben.
Bestätigt der Markt hingegen den gestrigen Tagesschluss, wäre ein weiterer Rückgang wahrscheinlich. Kritisch wäre insbesondere ein Tagesschluss unterhalb der SMA200, der am Folgetag bestätigt wird. In diesem Szenario würde sich das Tageschart klar bärisch darstellen.
Mögliche Kursziele auf der Unterseite wären dann:
-
216 EUR
-
201 EUR
Übergeordnete Einschätzung Daily (Siemens Prognose): neutral bis bärisch
YouTube Trading Videos
Siemens Prognose: Chartcheck im 4-Stunden-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4-Stunden-Chart fiel die Siemens Aktie im November zunächst unter die SMA20 (253,23 EUR) sowie die SMA50 (253,47 EUR). Anschließend gelang eine Erholung über beide Linien bis an die SMA200 (242,52 EUR). Dort zeigte sich zunächst Widerstand, ehe Siemens sich lösen konnte.
Anfang Februar wurde die SMA200 erneut getestet und hielt zunächst als Support, wodurch Siemens sogar ein neues Hoch erreichen konnte. Die starke Schwäche der letzten Handelstage ist jedoch deutlich erkennbar. Besonders negativ: Die SMA200 bot zuletzt keinen stabilen Halt mehr.
Das Chartbild ist daher klar bärisch zu interpretieren. Solange Siemens unterhalb der SMA200 notiert, bleibt die Wahrscheinlichkeit weiterer Abgaben erhöht.
Siemens Prognose im 4h-Chart
Sollte Siemens heute drehen, könnte ein erster Anlauf an die SMA200 erfolgen. Entscheidend wird sein, ob die Aktie im Bereich dieser Durchschnittslinie erneut scheitert oder eine Rückkehr darüber gelingt.
Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart (Siemens Prognose): bärisch
Tagesprognose: abwärts
Wichtige Kursmarken für Siemens
Widerstände
-
242,52
-
246,53
-
246,94
-
253,16
-
253,23
-
253,47
-
254,43
-
254,80
-
257,75 (GAP)
-
275,60
Unterstützungen
-
232,28
-
228,95 (GAP)
-
219,70 (GAP)
-
216,00
-
206,70
* Kursangaben per Xetra-Schluss
