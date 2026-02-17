Nasdaq Prognose & Nasdaq Analyse für 17.02.2026 – Bärisches Chartbild im Fokus

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 24.762 Punkten. Das Tageshoch formatierte der Index am Morgen. Die Notierungen bröckelten nachfolgend sukzessive ab. Am Nachmittag erhöhte sich der Abgabedruck. Der Nasdaq fiel im Zuge dessen bis fast an die 24.600 Punkte-Marke, konnte sich bis zum Handelsschluss aber wieder etwas von dieser Marke nach Norden lösen.

Bear-Szenario überwiegt: Die Wahrscheinlichkeitsverteilung spricht mit 60 % für ein seitwärts/abwärts gerichtetes Marktbild. Unterhalb von 24.439 und 24.389 könnte sich die Schwäche deutlich beschleunigen.

Entscheidungsmarke liegt bei 24.569 Punkten: Hält der Nasdaq dieses Niveau, sind Erholungen in Richtung 24.691 / 24.810 möglich. Scheitert der Index, droht eine Ausweitung der Abwärtsbewegung.

Chartbild bleibt klar bärisch: Im 1h- und 4h-Chart notiert der Nasdaq unter wichtigen gleitenden Durchschnitten (SMA20/SMA50) und unter dem 50%-Retracement – das erhöht das Risiko weiterer Abgaben.

Rückblick – Nasdaq Analyse vom 16.02.2026

Der Nasdaq startete gestern bei 24.762 Punkten in den Handel. Das Tageshoch wurde bereits am Morgen bei 24.850 Punkten markiert. Im weiteren Verlauf setzte eine sukzessive Abschwächung ein. Am Nachmittag nahm der Verkaufsdruck deutlich zu, wodurch der Index bis nahezu an die Marke von 24.600 Punkten zurückfiel.

Bis zum Handelsschluss bei 24.683 Punkten konnte sich der Nasdaq leicht stabilisieren, blieb jedoch unterhalb zentraler technischer Marken. Die Handelsspanne betrug 240 Punkte (08:00–22:00 Uhr).

Nasdaq Analyse im Stundenchart (1h)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart zeigt sich ein angeschlagenes, klar bärisches Bild:

Der Nasdaq notierte am Morgen zunächst über der SMA20 (24.691 Punkte) .

Ein Anlauf an die SMA50 (25.714 Punkte) scheiterte.

Im weiteren Verlauf fiel der Index unter SMA20 und SMA50 zurück.

Zusätzlich wurde das 50 %-Retracement unterschritten.

Solange der Nasdaq unter SMA20 und SMA50 notiert, bleibt die kurzfristige Nasdaq Prognose bärisch.

Mögliche Kursziele auf der Unterseite:

24.400 / 24.380 Punkte

Übergeordnet: Monatstief

Erholungen könnten zunächst bis an die SMA20 bzw. SMA50 führen. Erst ein nachhaltiger Ausbruch und eine Etablierung oberhalb dieser gleitenden Durchschnitte würde das kurzfristige Chartbild aufhellen. In diesem Fall wäre ein Anlauf an die SMA200 (24.958 Punkte) denkbar.

Kurzfristige Nasdaq Prognose: bärisch

YouTube Trading Videos

Nasdaq Analyse im 4-Stunden-Chart (4h)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im 4h-Chart bleibt das übergeordnete Bild negativ:

Die jüngste Erholung scheiterte im Bereich der SMA50 (24.934 Punkte) .

Sowohl SMA50 als auch SMA20 (24.810 Punkte) wurden aufgegeben.

Das 50 %-Retracement wurde angelaufen, im Frühhandel jedoch unterschritten.

Solange der Nasdaq unter der SMA20 notiert, bleibt die übergeordnete Nasdaq Prognose bärisch.

Ein Stabilisierungsversuch müsste zunächst das 50 %-Retracement zurückerobern. Erst oberhalb des 38,2 %-Retracements würde sich das Chartbild signifikant verbessern.

Übergeordnete Nasdaq Prognose: bärisch

Nasdaq Prognose für heute (17.02.2026)

Der Nasdaq notiert am Morgen bei 24.569 Punkten und damit 193 Punkte unter dem Vortagesniveau.

Long-Szenario

Kann sich der Index über 24.569 Punkten stabilisieren, ergeben sich folgende Anlaufziele:

24.577/79 → 24.603/05 → 24.624/26 → 24.647/49 → 24.669/71 → 24.693/95 → 24.714/16 → 24.731/33 → 24.753/55 → 24.776/78 → 24.795/97

Darüber hinaus:

24.819/21 → 24.843/45 → 24.864/66 → 24.885/87 → 24.907/09 → 24.925/27 → 24.946/48 → 24.965/67 → 24.983/85 → 25.004/06

Short-Szenario

Scheitert der Nasdaq an der Marke von 24.569 Punkten, könnten folgende Unterstützungen angelaufen werden:

24.550/49 → 24.528/26 → 24.505/03 → 24.488/86 → 24.469/67 → 24.449/47 → 24.428/26 → 24.410/08 → 24.393/89 → 24.378/76 → 24.357/55 → 24.332/30 → 24.307/05 → 24.288/86 → 24.269/67

Darunter:

24.254/52 → 24.235/33 → 24.219/17 → 24.199/97 → 24.178/76 → 24.155/53 → 24.133/31 → 24.112/10 → 24.098/96 → 24.077/75

Wichtige Widerstände und Unterstützungen

Widerstände:

24.691

24.713

24.810

24.934/58

25.321

25.400/07

Unterstützungen:

24.439

24.389/41

24.161

24.076

23.889

Zusammenfassung der Nasdaq Prognose

Auf Basis der aktuellen Nasdaq Analyse ergibt sich ein seitwärts bis abwärts gerichtetes Szenario mit erhöhter Wahrscheinlichkeit für weiter fallende Kurse.

Wahrscheinlichkeiten laut Setup:

Bullisches Szenario: 40 %

Bärisches Szenario: 60 %

Erwartete Tagesrange:

24.626 / 24.755 Punkte bis 24.426 / 24.176 Punkte

Die aktuelle Nasdaq Prognose bleibt sowohl kurzfristig als auch übergeordnet bärisch, solange zentrale gleitende Durchschnitte und Retracement-Marken nicht nachhaltig zurückerobert werden.

AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB

Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

Handel bei XTB Aktien & ETF zu 0 Euro Orderkommission, solange Du unter 100.000 Euro Handelsumsatz/Monat bleibst! Bis zu dieser Grenze streicht XTB die Ordergebühr!

Alle Details zur Aktion hier

FAQ – Nasdaq Prognose & Nasdaq Analyse

Was ist die aktuelle Nasdaq Prognose für den 17.02.2026?

Die aktuelle Nasdaq Prognose ist bärisch, da der Index unter wichtigen gleitenden Durchschnitten und unter dem 50%-Retracement notiert.

Warum ist die Nasdaq Analyse derzeit bärisch?

Die Nasdaq Analyse ist bärisch, weil der Index sowohl im 1h- als auch im 4h-Chart unter SMA20 und SMA50 gefallen ist und sich darunter etabliert hat.

Welche Marke ist heute entscheidend für die Nasdaq Prognose?

Die zentrale Entscheidungsmarke liegt bei 24.569 Punkten. Oberhalb davon sind Erholungen möglich, darunter droht weiterer Abgabedruck.

Welche Widerstände sind laut Nasdaq Analyse heute wichtig?

Wichtige Widerstände liegen bei 24.691, 24.810 sowie im Bereich 24.934/24.958 Punkte.

Welche Unterstützungen sind in der Nasdaq Prognose relevant?

Wichtige Unterstützungen liegen bei 24.439, 24.389/41, 24.161 und 24.076 Punkten.

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für fallende Kurse laut Nasdaq Prognose?

Die Wahrscheinlichkeit für ein bärisches Szenario liegt bei 60 %, während das bullische Szenario bei 40 % liegt.

Was ist die erwartete Nasdaq Tagesrange für den 17.02.2026?

Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 24.626/24.755 Punkten auf der Oberseite und 24.426/24.176 Punkten auf der Unterseite.

Wann würde sich die Nasdaq Analyse wieder verbessern?

Das Chartbild würde sich erst verbessern, wenn der Nasdaq die SMA20/SMA50 zurückerobert und sich darüber nachhaltig etablieren kann.

Welche Kursziele sind bei einer Erholung realistisch?

Bei einer Stabilisierung sind Anläufe in Richtung 24.691 bis 24.810 Punkte möglich, darüber hinaus bis 24.934/24.958 Punkte.

Welche Kursziele drohen bei einem Bruch der Unterstützung?

Fällt der Nasdaq nachhaltig unter 24.439 Punkte, sind weitere Abgaben bis in den Bereich von 24.161 und 24.076 Punkten möglich.