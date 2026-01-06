DAX Gewinner: Rheinmetall Aktie mit Kurssprung – Aktuelle Rheinmetall Prognose

- Rheinmetall klarer DAX Gewinner
Die Rheinmetall Aktie konnte im Juni 2025 ein Hoch formatieren. Die Notierungen liefen nachfolgend etwas zurück, das Papier hat sich in eine Seitwärtsbox begeben, die Ende Juli nach Süden aufgelöst worden ist. Der Anteilsschein schaffte es erst in der zweiten Augusthälfte die Abwärtsbewegung zu stoppen und einen Richtungswechsel abzubilden. Seit Ende August konnte das Wertpapier wieder deutlich zulegen und an ein neues Jahreshoch (2.002 EUR) laufen. Das neue Hoch hat allerdings keine neuen Käufer in den Markt gebracht. Vielmehr hat das Papier im Rahmen der Gewinnmitnahmen an Substanz verloren, ist unter die SMA20 (aktuell bei 1.565,14 EUR) gefallen und hat auch die SMA50 (aktuell bei 1.626,89 EUR) im Rahmen von weiterer Schwäche aufgegeben.
► Rheinmetall ISIN: DE0007030009 | WKN: 703000 | Ticker: RHM
🚀 Key Takeaways
-
Rheinmetall klarer DAX Gewinner:
Mit einem Kursplus von 9,36 Prozent war die Rheinmetall Aktie am 05.01.2026 der stärkste DAX Gewinner und setzte sich deutlich an die Spitze des Leitindex.
-
Rheinmetall Prognose hellt sich technisch auf:
Der Kurssprung erfolgte mit einem GAP up über die SMA50 und SMA200, wodurch sich das Chartbild sowohl im Tages- als auch im 4h-Chart bullisch verbessert hat.
-
Aufwärtspotenzial bei Bestätigung des Ausbruchs:
Kann sich die Aktie per Tagesschluss über 1.850 EUR etablieren, steigt die Wahrscheinlichkeit für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis in Richtung Allzeithoch.
Zum Xetra-Schluss am 05.01.2026 notierten 26 DAX-Aktien im Plus, während 14 Werte Verluste verzeichneten. Angeführt wurde die Liste der DAX Gewinner von Rheinmetall, deren Aktie um 9,36 Prozent zulegen konnte. Ebenfalls stark präsentierten sich Infineon mit einem Plus von 4,29 Prozent sowie Siemens Energy mit +3,87 Prozent.
DAX 40 Gewinner: Rheinmetall Aktie mit größtem Tagesgewinn
Die Rheinmetall Aktie (RHM) war am Montag der klare DAX Gewinner. Mit einem Tagesplus von 9,36 Prozent (Xetra-Schluss) stellte sie den stärksten Wert im Leitindex.
Rheinmetall Prognose – Chartcheck im Tageschart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 06.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Technische Analyse Daily
Die Aktie konnte im Juni 2025 ein markantes Hoch ausbilden. Anschließend folgte eine Konsolidierungsphase in einer Seitwärtsbewegung, die Ende Juli nach unten aufgelöst wurde. Erst in der zweiten Augusthälfte gelang ein nachhaltiger Richtungswechsel. In der Folge stieg die Aktie bis auf ein neues Jahreshoch bei 2.002 EUR.
Im Anschluss setzten Gewinnmitnahmen ein. Rheinmetall fiel unter die SMA20 (1.565,14 EUR) sowie später auch unter die SMA50 (1.626,89 EUR). Ein Rücklauf an diese Marken blieb ohne nachhaltigen Durchbruch. In der Folge rutschte die Aktie mit einem GAP down unter die SMA200 (1.676,49 EUR).
Zu Wochenbeginn kam es jedoch zu einem GAP up, bei dem sowohl die SMA50 als auch die SMA200 zurückerobert wurden. Damit hat sich das Chartbild deutlich aufgehellt.
Rheinmetall Prognose (Daily):
-
Bestätigung des gestrigen Tagesschlusses erhöht die Wahrscheinlichkeit weiterer Kursgewinne
-
Ein nachhaltiger Tagesschluss über 1.850 EUR würde den Weg in Richtung Allzeithoch öffnen
-
Rücksetzer könnten an der SMA200 stabilisiert werden
Übergeordnete Einschätzung Daily: neutral / bullisch
Rheinmetall Prognose im 4-Stunden-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 06.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4h-Chart zeigte sich Rheinmetall seit Oktober volatil. Nach dem Rückfall an die SMA200 (1.692,54 EUR) folgte eine Stabilisierung, ehe es zu einer weiteren Abwärtsbewegung bis in den Bereich von 1.400 EUR kam. Von dort startete eine Erholung, die aktuell durch ein GAP up über die SMA200 bestätigt wurde.
Bullisches Szenario:
-
Halten über der SMA200 eröffnet Potenzial bis 1.850 EUR
-
Oberhalb davon rückt erneut das Allzeithoch in den Fokus
Bärisches Szenario:
-
Rückfall unter die SMA200 erhöht die Wahrscheinlichkeit eines GAP-Close bei 1.594,16 EUR
-
SMA20 und SMA50 bilden im Bereich darunter eine starke Unterstützungszone
Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart: bullisch
Tagesprognose Rheinmetall Aktie
Tagesprognose gemäß unserer Rheinmetall Prognose: aufwärts
Wichtige Widerstände und Unterstützungen
Widerstände:
1.746,68
1.800,02
1.836,20
1.839,20
1.926,10
Unterstützungen:
1.692,54
1.676,49
1.641,25
1.626,89
1.594,16 (GAP)
1.575,98
1.572,90
1.565,14
1.549,87
* Kursangaben per Xetra-Schluss
