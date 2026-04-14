DAX Gewinner: Rheinmetall Aktie an der Spitze - Chartanalyse und Prognose

Das Wichtigste in Kürze Rheinmetall Aktie ist Top-Performer im DAX

Chartbild bleibt bärisch

Weitere Abwärtsrisiken vorhanden

Per Xetra-Schluss vom 13.04.2026 konnten sich im DAX insgesamt 16 Aktien im Plus behaupten, während 24 Werte Abschläge verzeichneten. An der Spitze der DAX Gewinner stand die Rheinmetall Aktie, die um 2,46 % zulegte. Dahinter folgten SAP mit +2,17 % sowie Bayer mit einem Kursanstieg von +1,78 %. ► Rheinmetall ISIN: DE0007030009 | WKN: 703000 | Ticker: RHM ⚡ Key Takeaways Rheinmetall Aktie ist Top-Performer im DAX: Mit +2,46 % führt sie die Liste der DAX Gewinner an, nach schwacher Performance zuvor.

Mit +2,46 % führt sie die Liste der DAX Gewinner an, nach schwacher Performance zuvor. Chartbild bleibt bärisch: Trotz Erholung notiert die Rheinmetall Aktie unter wichtigen gleitenden Durchschnitten, insbesondere der SMA20.

Trotz Erholung notiert die Rheinmetall Aktie unter wichtigen gleitenden Durchschnitten, insbesondere der SMA20. Weitere Abwärtsrisiken vorhanden: Ohne nachhaltigen Anstieg über die SMA50 drohen Kursziele bei 1.340 EUR und darunter. Rheinmetall Aktie mit stärkster Performance unter den DAX Gewinnern Die Rheinmetall Aktie (RHM) war damit der klare Tagesgewinner im DAX. Bemerkenswert: Noch am Freitag zuvor gehörte das Papier zu den schwächsten Werten im Index. Der aktuelle Anstieg stellt somit eine kurzfristige Gegenbewegung dar. Rheinmetall Aktie: Chartanalyse im Tageschart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 14.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Die Rheinmetall Aktie bewegt sich seit Mai 2025 in einer übergeordneten Seitwärtsphase. Wichtige gleitende Durchschnitte: SMA20: 1.516,52 EUR

SMA50: 1.592,33 EUR

SMA200: 1.701,71 EUR Im Verlauf zeigte sich: Bruch aller relevanten Durchschnittslinien im November 2025

Kurzfristige Stabilisierung, jedoch ohne neues Allzeithoch

Mehrfache Abweisungen an SMA50 und SMA200

Zuletzt erneuter Rückfall unter die SMA20 Aktuell notiert die Rheinmetall Aktie weiterhin unter der SMA20, was das kurzfristige Chartbild belastet. Bewertung Tageschart: bärisch Solange kein Tagesschluss über der SMA20 gelingt, bleibt das Risiko weiterer Abgaben bestehen. Mögliche Kursziele auf der Unterseite: 1.340,90 EUR

1.223,10 EUR Erholungsszenario:

Ein Anstieg über die SMA20 könnte kurzfristig Entlastung bringen. Nachhaltig aufhellen würde sich das Chartbild jedoch erst bei einem stabilen Tagesschluss über der SMA50. YouTube Trading Videos Rheinmetall Aktie: Analyse im 4-Stunden-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 14.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Auch im kurzfristigeren Zeitfenster zeigt sich ein angeschlagenes Bild: Rückfall unter alle gleitenden Durchschnitte im Dezember 2025

Zwischenzeitliche Erholung über SMA20 und SMA50

Scheitern an nachhaltiger Etablierung über der SMA200

Jüngste Bewegung zurück an die SMA50 Aktuelle Marken im 4h-Chart: SMA20: 1.530,91 EUR

SMA50: 1.497,51 EUR

SMA200: 1.661,03 EUR Szenarien: Bullisches Szenario: Rückkehr über SMA50 und anschließender Anstieg zur SMA20

Weitere Aufhellung erst bei Schließen des offenen Gaps bei 1.579,40 EUR Bärisches Szenario: Abweisung an der SMA50

Fortsetzung der Abwärtsbewegung in Richtung der tieferen Unterstützungen Bewertung 4h-Chart: bärisch Rheinmetall Aktie: Wichtige Kursmarken Widerstände: 1.505,47

1.516,51

1.521,10

1.523,20

1.530,91

1.537,56

1.579,40 (Gap)

1.661,03

1.701,71 Unterstützungen: 1.497,51

1.484,60

1.340,90

1.321,50

1.223,10

1.079,80 Fazit: Rheinmetall Aktie bleibt unter Druck trotz Platz 1 der DAX Gewinner Trotz der aktuellen Spitzenposition unter den DAX Gewinnern bleibt das technische Gesamtbild der Rheinmetall Aktie angeschlagen. Sowohl im Tageschart als auch im kurzfristigen Zeitfenster dominieren bärische Strukturen. Kurzfristige Erholungen sind möglich, entscheidend bleibt jedoch die Rückeroberung wichtiger gleitender Durchschnitte, insbesondere der SMA50, um das Chartbild nachhaltig zu stabilisieren. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

Handel bei XTB Aktien & ETF zu 0 Euro Orderkommission, solange Du unter 100.000 Euro Handelsumsatz/Monat bleibst! Bis zu dieser Grenze streicht XTB die Ordergebühr!

Alle Details zur Aktion hier

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.