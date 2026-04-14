BlackRock Aktie im Fokus - Börse aktuell: Starke Q1-Zahlen 2026 überzeugen Anleger

Das Wichtigste in Kürze Starke Zahlen treiben die BlackRock Aktie

Robustes Wachstum trotz Marktsorgen

Technisch wieder konstruktiv

Die BlackRock Aktie steht aktuell im Mittelpunkt an der Börse aktuell, nachdem der weltgrößte Vermögensverwalter seine Zahlen für das erste Quartal 2026 veröffentlicht hat. Die Ergebnisse übertreffen die Erwartungen deutlich und sorgen für positive Reaktionen im nachbörslichen Handel, wo die Aktie rund 3% zulegen konnte. ►Blackrock WKN: A40PW4 | ISIN: US09290D1019 | Ticker: BLK (NYSE) Starke Quartalszahlen treiben die BlackRock Aktie BlackRock meldet einen der besten Jahresstarts der Unternehmensgeschichte. Besonders bemerkenswert ist, dass sich kaum Anzeichen für Schwäche im Private-Equity- und Private-Credit-Segment zeigen. Wichtige Kennzahlen im Überblick: Umsatz: 6,7 Mrd. USD (Erwartung: ca. 6,4 Mrd. USD)

6,7 Mrd. USD (Erwartung: ca. 6,4 Mrd. USD) Operatives Ergebnis: +31% auf 2,67 Mrd. USD

+31% auf 2,67 Mrd. USD Operative Marge: 44,5%

44,5% Gewinn je Aktie: 12,53 USD (Erwartung: ca. 11,5 USD)

12,53 USD (Erwartung: ca. 11,5 USD) Verwaltetes Vermögen (AUM): +27% auf 13,89 Billionen USD

+27% auf 13,89 Billionen USD Nettozuflüsse: 130 Mrd. USD

130 Mrd. USD Organisches Gebührenwachstum: +10% Diese Zahlen unterstreichen die starke operative Entwicklung und sind ein wesentlicher Treiber für die aktuelle Stärke der BlackRock Aktie. Börse aktuell: Wachstum trotz Marktsorgen Ein zentrales Thema an der Börse aktuell ist die Stabilität von Private-Equity- und Private-Credit-Investments. BlackRock kann hier beruhigen: Nettozuflüsse der letzten 12 Monate: 744 Mrd. USD

Keine signifikanten Abflüsse trotz Diskussionen über eingeschränkte Rücknahmen Das Management hebt insbesondere die Qualität und Skalierung des verwalteten Vermögens hervor, was das Vertrauen der Investoren stärkt. ETF-Geschäft und Aladdin-Plattform als Wachstumstreiber Das erste Quartal 2026 war ein Rekordquartal für BlackRocks ETF-Sparte. Zusätzlich zeigt die Technologieplattform Aladdin starke Dynamik: Abo-Umsätze: +22% im Jahresvergleich Diese Entwicklungen sind entscheidend für die langfristige Bewertung der BlackRock Aktie an der Börse aktuell. Technische Analyse: BlackRock Aktie vor neuem Aufwärtstrend? Im Zuge der letzten Marktkorrektur fiel die Aktie zwischenzeitlich um bis zu 22% vom Hoch. Allerdings: Die Trendlinie konnte erfolgreich verteidigt werden

Aktuell zeichnet sich eine Rückkehr in einen Aufwärtstrend ab Dies könnte kurzfristig weiteres Potenzial für die BlackRock Aktie eröffnen. BLK.US (D1) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 14.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Fazit: BlackRock Aktie bleibt im Fokus der Börse aktuell Die Kombination aus starken Fundamentaldaten, hohen Kapitalzuflüssen und wachstumsstarken Geschäftsbereichen macht BlackRock weiterhin zu einem zentralen Wert an der Börse aktuell. Anleger dürften die weitere Entwicklung genau beobachten, insbesondere im Hinblick auf die Nachhaltigkeit des Wachstums und die Entwicklung der Kapitalmärkte. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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