DAX Verlierer: Deutsche Telekom Aktie mit größtem Tagesverlust

Das Wichtigste in Kürze Deutsche Telekom Aktie größter DAX Verlierer

Chartbild klar eingetrübt

Weitere Verluste möglich

Zum Xetra-Schluss am 13.04.2026 standen im DAX 16 Gewinnern insgesamt 24 Verlierer gegenüber. Besonders im Fokus der DAX Verlierer: die Deutsche Telekom Aktie, die mit einem Minus von 6,06 Prozent den größten Tagesverlust verzeichnete. Ebenfalls schwach präsentierten sich Continental (-1,60 Prozent) und Brenntag (-1,49 Prozent). Die Deutsche Telekom Aktie war damit klar der auffälligste Wert unter den DAX Verlierern des Handelstags. ► Deutsche Telekom WKN: 555750 | ISIN: DE0005557508 | Kürzel: DTE ⚡ Key Takeaways Deutsche Telekom Aktie größter DAX Verlierer: Mit -6,06 Prozent verzeichnete die Aktie den stärksten Tagesverlust im DAX.

Mit -6,06 Prozent verzeichnete die Aktie den stärksten Tagesverlust im DAX. Chartbild klar eingetrübt: Bruch wichtiger gleitender Durchschnitte (SMA20, SMA50, SMA200) signalisiert anhaltende Schwäche und bestätigt den Abwärtstrend.

Bruch wichtiger gleitender Durchschnitte (SMA20, SMA50, SMA200) signalisiert anhaltende Schwäche und bestätigt den Abwärtstrend. Weitere Verluste möglich: Bei anhaltendem Druck könnten Kurslücken bei 28,83 EUR und 28,16 EUR geschlossen werden, während Erholungen bislang fragil bleiben. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 14.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Tageschart: Trend bleibt angeschlagen Die Deutsche Telekom Aktie hat bereits im Jahr 2025 an Substanz verloren. Zwischenzeitliche Erholungen wurden regelmäßig für Gewinnmitnahmen genutzt. Nach dem Jahrestief im November bei 25,98 EUR folgte eine Stabilisierung, bevor im Dezember ein Anstieg über 28 EUR erneut abverkauft wurde. Im Jahr 2026 markierte die Aktie bei 26,03 EUR ein weiteres Tief. Anschließend setzte eine dynamische Aufwärtsbewegung ein, die bis über 34 EUR führte. Doch auch dieses Niveau konnte nicht gehalten werden – erneut dominierten Verkäufe. Aktuell zeigt sich eine klare Abwärtsstruktur: Nur eine der letzten acht Tageskerzen ist positiv

Rückfall unter wichtige gleitende Durchschnitte (SMA20, SMA50, SMA200)

Tagesschluss unter der SMA200 (29,79 EUR) Das Chartbild hat sich damit deutlich eingetrübt. Mögliche Szenarien: Weiterer Rückgang: Schließen offener Kurslücken bei 28,83 EUR und 28,16 EUR möglich

Schließen offener Kurslücken bei 28,83 EUR und 28,16 EUR möglich Erholung: Rücklauf über die SMA200 könnte Potenzial bis 31,03 EUR und 31,76 EUR eröffnen Einschätzung: neutral bis bärisch YouTube Trading Videos 4-Stunden-Chart: Bärisches Momentum bestätigt Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 14.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Auch im kurzfristigeren Zeitfenster bleibt die Lage angespannt. Die Deutsche Telekom Aktie konnte sich mehrfach nicht nachhaltig über der SMA200 etablieren. Unterstützungen durch SMA20 und SMA50 blieben zuletzt wirkungslos. Nach einem kurzfristigen Anstieg bis Anfang März setzte erneut Verkaufsdruck ein: Bruch der SMA20

Seitwärtsphase gefolgt von GAP-down

Rückfall unter die SMA200 Solange die Aktie unter dieser Marke notiert, bleibt der Trend bärisch. Erholungspotenzial: Kurzfristige Anstiege könnten an SMA20 und SMA200 scheitern

Erst oberhalb dieser Marken verbessert sich das Bild nachhaltig Einschätzung: bärisch Fazit: Deutsche Telekom Aktie bleibt einer der schwächsten DAX Werte Die Deutsche Telekom Aktie gehört aktuell klar zu den auffälligsten DAX Verlierern. Sowohl im Tageschart als auch im 4h-Chart überwiegen die negativen Signale. Entscheidende Unterstützungen stehen im Fokus, während Erholungen bislang keine nachhaltige Trendwende einleiten konnten. Tagesprognose: abwärts Wichtige Kursmarken der Deutschen Telekom Aktie Widerstände:

29,79 – 30,49 – 30,76 – 30,79 – 30,83 – 31,03 – 31,55 – 31,76 – 31,82 – 31,93 – 32,37 – 32,57 – 33,38 Unterstützungen:

29,08 – 28,83 – 28,18 – 27,27 – 26,03 AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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