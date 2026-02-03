Siemens Energy Prognose: DAX Gewinner mit starkem Kurspotenzial

Per Handelsschluss am Freitag (30.01.2026) notierten im DAX 40 exakt 20 Aktien im Plus, während 20 Titel mit Abschlägen aus dem Handel gingen.

Angeführt wurde die DAX Gewinnerliste von Brenntag, deren Aktie um 2,19 Prozent zulegen konnte. Ebenfalls unter den DAX Gewinnern fanden sich die Deutsche Telekom mit einem Plus von 2,05 Prozent sowie Scout24 mit einem Kursanstieg von 1,81 Prozent.

► Siemens Energy ISIN: DE000ENER6Y0 | WKN: ENER6Y | Ticker: ENR

🔑 Drei Key Takeaways zur Henkel Aktie

Siemens Energy ist klarer DAX Gewinner

Mit einem Tagesplus von 3,46 Prozent war Siemens Energy der stärkste DAX Gewinner und bestätigte die aktuell hohe relative Stärke gegenüber dem Gesamtmarkt.

Bullisches Chartbild auf Tages- und 4h-Basis

Die Aktie notiert oberhalb wichtiger gleitender Durchschnitte (SMA20 / SMA50). Rücksetzer werden konsequent gekauft, die Siemens Energy Prognose bleibt technisch eindeutig bullisch .

Weitere Kurschancen bei stabiler Unterstützung

Solange sich der Kurs über der SMA20 halten kann, bestehen gute Chancen auf neue Hochs mit möglichen Anlaufzielen bei 160 EUR und übergeordnet 190/195 EUR.

Zum Xetra-Schluss am 02.02.2026 konnten 33 der 40 DAX-Aktien im Plus schließen, während 7 Werte Abschläge verzeichneten.

Angeführt wurde die DAX Gewinnerliste von Siemens Energy, deren Aktie um 3,46 Prozent zulegen konnte. Ebenfalls stark präsentierten sich SAP (+3,04 Prozent) und die GEA Group (+3,04 Prozent).

Siemens Energy Aktie Prognose: Größter Tagesgewinn im DAX

Die Siemens Energy Aktie (ENR) war damit der stärkste DAX Gewinner des Tages. Das Papier profitierte von anhaltender Nachfrage und bestätigte seine kurzfristig wie auch mittelfristig positive Struktur.

Siemens Energy Prognose – Chartcheck im Tageschart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 03.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart zeigt sich, dass sich die Siemens Energy Aktie im Jahresverlauf 2024 kontinuierlich nach oben entwickeln konnte.

Das Jahrestief im April wurde zügig zurückgekauft, anschließend setzte sich die Aufwärtsbewegung fort. Auch die Schwächephase im August wurde von Anlegern für Käufe genutzt.

Im Oktober markierte die Aktie ein Hoch bei 110,45 EUR, das zunächst für Gewinnmitnahmen sorgte. Der Rücksetzer bis in den Bereich von 95 EUR wurde jedoch erneut gekauft. Seit Ende November bewegt sich der Anteilsschein wieder sukzessive aufwärts und erreichte Mitte Dezember ein Jahreshoch bei 124,80 EUR.

Nach einer moderaten Konsolidierung zum Jahresende ging es zu Jahresbeginn erneut nach oben. Die Schwächephase der letzten vier Handelstage der Vorwoche wurde zu Wochenbeginn klar aufgelöst, wenngleich das jüngste Hoch noch nicht ganz erreicht werden konnte.

Technische Einordnung (Daily)

Die Aktie konnte sich im Dezember im Bereich der SMA20 (aktuell 134,68 EUR) stabilisieren

Rücksetzer wurden mehrfach an dieser Durchschnittslinie aufgefangen

Die Struktur bleibt klar bullisch, mit Perspektive auf neue Hochs

Mögliche Kursziele (Oberseite):

160 EUR

übergeordnet 190 / 195 EUR

Unterstützungen:

SMA20 bei 134,68 EUR

SMA50 bei 123,60 EUR (wichtige mittelfristige Unterstützung)

Ein nachhaltiger Bruch unter die SMA50 würde das positive Chartbild eintrüben und einen Richtungswechsel erforderlich machen.

Übergeordnete Einschätzung Daily – Siemens Energy Prognose: bullisch

Siemens Energy Prognose – Chartcheck im 4-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 03.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart bewegte sich die Aktie seit Anfang Oktober überwiegend seitwärts im Bereich der SMA20 (143,70 EUR) und SMA50 (136,09 EUR).

Die SMA200 (119,37 EUR) fungierte Ende Oktober als zusätzliche Unterstützung.

Ende November gelang der nachhaltige Ausbruch über die SMA20. Rücksetzer wurden seither zuverlässig gekauft. Im gestrigen Handel rutschte der Kurs kurzzeitig unter die SMA20, konnte diese jedoch dynamisch zurückerobern und darüber schließen.

Solange die Aktie oberhalb der SMA20 notiert, bleibt die Siemens Energy Prognose auch im 4h-Chart klar positiv.

Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart: bullisch

Tagesprognose Siemens Energy

Tagesprognose gemäß unserer Einschätzung: aufwärts

Widerstände

152,00

160,00

178,00

Unterstützungen

144,57

144,00

143,70

137,40 (GAP)

136,09

134,68

132,65 (GAP)

123,60

120,30 (GAP)

119,37

* alle Angaben per Xetra-Schluss

