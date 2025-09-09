KEY TAKEAWAYS

Kann sich die Aktie jetzt kurzfristig über die SMA200 schieben, würde sich das Chartbild aufhellen, es wäre aber erst die halbe Miete. Erst wenn der Anteilsschein das GAP (25,51 EUR) geschlossen hat und sich über dieser Marke festgesetzt hat, hätte das Chart wieder die Perspektive bullisch interpretiert zu werden.

► Zalando ISIN: DE000ZAL1111 | WKN: ZAL111 | Ticker: ZAL

Dax Gewinner am 08.09.2025 – Zalando Aktie im Fokus

Am gestrigen Montag (08.09.2025) schloss der DAX 40 mit 33 Gewinnern und 7 Verlierern. Größter Dax Gewinner war die Zalando Aktie (ZAL), die sich um 4,45 % verteuerte. Auf den Plätzen folgten adidas mit +4,30 % und die Commerzbank mit +3,71 %.

Die Zalando Aktie konnte damit die Gewinnerliste im DAX anführen und stach als stärkster Tagesperformer heraus.

Chartcheck: Zalando Aktie im Tageschart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die Zalando Aktie markierte Mitte Februar ihr Jahreshoch bei 39,98 EUR, bevor ein Abverkauf einsetzte. Nach einer Stabilisierung im Bereich von 30 EUR folgte eine moderate Erholung. Ein Rücksetzer unter die 30 EUR-Marke Anfang April wurde rasch ausgeglichen, die Aktie lief wieder über 36 EUR. Anschließend kam es jedoch zu Gewinnmitnahmen und einer erneuten Korrektur bis knapp 26 EUR.

Im August stabilisierte sich die Zalando Aktie bei rund 23 EUR. Zum Wochenbeginn bildete sich eine deutliche grüne Tageskerze, die über die SMA50 (25,77 EUR) führte. Ein bestätigter Tagesschluss über dieser Marke könnte das Chartbild deutlich aufhellen und weiteres Aufwärtspotenzial eröffnen.

Scheitert die Bestätigung, wäre ein Rücksetzer Richtung SMA20 (24,13 EUR) möglich. Diese Durchschnittslinie fungiert aktuell als solider Support. Fällt die Zalando Aktie jedoch darunter, steigt die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Tests des Jahrestiefs.

Übergeordnete Einschätzung Daily: bärisch / neutral

Chartanalyse im 4h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Juli pendelte die Zalando Aktie seitwärts entlang der SMA20 (26,34 EUR) und SMA50 (24,26 EUR). Ende Juli folgte ein dynamischer Abverkauf. Ab Mitte August setzte eine Konsolidierung ein, bevor die Aktie Anfang September erneut abwärts tendierte – der Rücksetzer wirkte eher wie „Luft holen“.

Zu Wochenbeginn näherte sich die Zalando Aktie wieder der SMA200 (26,34 EUR). Ein nachhaltiger Ausbruch darüber könnte das Chartbild aufhellen, entscheidend wäre jedoch das Schließen des Gaps bei 25,51 EUR. Erst dann wären weitere Kursziele bei 30 EUR und 36 EUR realistisch.

Unterstützungen bieten die SMA20 und SMA50. Kippt die Aktie erneut darunter, steigt die Wahrscheinlichkeit eines Tests des Jahrestiefs.

Übergeordnete Einschätzung 4h Chart: neutral

Tagesprognose: aufwärts

Wichtige Widerstände und Unterstützungen Zalando Aktie

Widerstände:

26,34 | 28,40 | 28,51 (Gap) | 29,55 | 30,64 | 31,47 | 32,42

Unterstützungen:

25,77 | 25,01 | 24,57 (Gap) | 24,26 | 24,13 | 23,99

Fazit: Zalando Aktie als Dax Gewinner im Blick

Die Zalando Aktie überzeugte am 08.09.2025 mit einem Tagesgewinn von 4,45 % und führte die Dax Gewinner an. Kurzfristig könnte sich das Chartbild weiter aufhellen, sofern wichtige technische Marken bestätigt werden. Anleger sollten insbesondere die Bereiche um SMA20 und SMA50 im Auge behalten.

