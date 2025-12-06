Bitcoin Prognose: Zinsentscheid im Fokus – entscheidet die FED über den nächsten Trend? ₿

- Bitcoin aktuell unter 90.000 USD – Käufer bleiben zurückhaltend
Bitcoin aktuell zeigt sich weiter unter Druck. Die größte Kryptowährung der Welt kämpft nach wie vor mit der Rückeroberung der Marke von 90.000 USD, während das Momentum deutlich nachgelassen hat. Kurzfristige Umkehrsignale bleiben rar – dafür rückt ein entscheidender Katalysator in den Mittelpunkt: die kommende FED-Leitzinsentscheidung.
Unsere Bitcoin Prognose analysiert, wie Geldpolitik, Dot Plot und technische Marken den Kurs in der neuen Handelswoche beeinflussen könnten.
► Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker: BITCOIN
geschrieben von Jens Klatt
🚀 Key Takeaways
🔻 1. Bitcoin aktuell unter 90.000 USD – Käufer bleiben zurückhaltend
Zu Wochenbeginn sah es kurz nach einer Erholung aus:
Ein „Flush Out“ drückte Bitcoin zunächst unter 90.000 USD
Käufer griffen schnell zu → BTC stieg erneut über 90.000 USD
Aber: Das Aufwärtsmomentum verpuffte
Kein erneuter Test der 100.000-USD-Marke
Damit ist die kurzfristige Struktur weiterhin angeschlagen.
🏦 2. Bitcoin Prognose hängt jetzt fast komplett an der FED
Die Märkte preisen aktuell eine 90 % Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte ein.
Wirklich spannend wird jedoch der Dot Plot, denn er zeigt:
Wie viele Zinssenkungen die FED für 2026 erwartet
Der Markt rechnet momentan mit drei Senkungen
Vier oder mehr Senkungen → positiv für Risk Assets wie Bitcoin
Könnte Bitcoin den Weg zurück Richtung 100.000 USD öffnen
Zudem sorgt ein möglicher Nachfolger Powells für Aufsehen:
Kevin Hassett gilt als geldpolitische Taube
Könnte langfristig für Lockerungen stehen
In ersten Aussagen zeigte er aber eher Zurückhaltung → kein „Hassett-Trade“ (noch)
📉 3. Technische Lage: Below 100k bleibt Risiko eines Rücksetzers
Solange Bitcoin nicht die Zone um 104.000–105.000 USD zurückerobert, bleibt die Lage fragil.
Die aktuelle Struktur zeigt:
Abwärtsszenario bleibt aktiv
Gefahr einer Attacke auf 80.000 USD
Bruch dieser Marke → nächstes Ziel 75.000–76.000 USD
Für eine nachhaltige Aufhellung braucht es ein technisches Kaufsignal – oder einen starken Impuls durch die FED.
🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema
Krypto Trading für Anfänger: So handeln Sie wie ein Profi
Ein idealer Einstieg, um deinen Lesern das Verständnis über Kryptowährungen wie Bitcoin näherzubringen – egal, ob sie direkt investieren oder um allgemeines Handelswissen erweitern möchten.
So können Sie in Bitcoin investieren: Ein umfassender Leitfaden
Perfekt, um Bitcoin als Anlageklasse in Kontext zu stellen. Der Artikel erklärt anschaulich, wie man in Bitcoin einsteigen kann – nützlich für deinen Abschnitt über Fundamentaldaten oder Marktentwicklung.
-
Blockchain trifft Börse: Alles, was Sie über Krypto Aktien wissen müssen
Hilfreich im Kontext der Kapitalflüsse von Bitcoin zu Ethereum, Krypto-ETFs oder alternativer Investments – erweitert das Thema um die Perspektive von Krypto-Aktien.
BITCOIN am Wochenende, DAS VIDEO dazu, 06.12.2025:
📌 Fazit: Bitcoin Prognose – Entscheidung steht bevor
Bitcoin aktuell befindet sich an einem entscheidenden Punkt.
Ohne neue Impulse bleibt die Lage angespannt, doch der Blick richtet sich klar auf die FED-Sitzung.
🟢 Chancen
Dovisherer Dot Plot könnte BTC Richtung 100.000+ USD treiben
Zinslockerung stärkt Risk Assets
Potenzieller Politikwechsel unter Hassett langfristig positiv
🔴 Risiken
Fehlender Retest über 104.000/105.000 USD
Bruch unter 80.000 USD aktiviert tiefere Korrektur
FED könnte weniger Zinssenkungen signalisieren
Fazit:
Die Bitcoin Prognose bleibt kurzfristig volatil – mit klar definierten technischen Marken und einem massiven Makro-Katalysator durch die US-Notenbank.
Trader sollten in dieser Woche mit hoher Dynamik rechnen.
Bitcoin Chartanalyse – Daily:
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 06.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
❓ FAQ – Bitcoin News & Bitcoin aktuell
FAQ 1: Warum fällt Bitcoin aktuell?
Bitcoin fällt aktuell, weil das Momentum schwach ist, Käufer unter 90.000 USD zögern und wichtige technische Marken wie 100.000 USD nicht zurückerobert wurden.
FAQ 2: Wie wirkt sich der FED-Zinsentscheid auf Bitcoin aus?
Eine dovishe FED mit mehreren Zinssenkungen könnte Bitcoin stärken. Weniger Zinssenkungen oder hawkishe Aussagen könnten BTC dagegen belasten.
FAQ 3: Was ist die kurzfristige Bitcoin Prognose?
Kurzfristig bleibt BTC volatil. Unter 90.000 USD ist weiteres Abwärtspotenzial vorhanden, während ein bullischer Dot Plot Bitcoin wieder Richtung 100.000 USD treiben kann.
FAQ 4: Welche technischen Marken sind jetzt wichtig?
• Widerstand: 100.000 und 104.000–105.000 USD
• Unterstützung: 90.000 USD
• Kritische Zone: 80.000 USD → darunter 75.000–76.000 USD
FAQ 5: Was bedeutet der Dot Plot der FED für Bitcoin?
Der Dot Plot zeigt die Erwartungen der FED-Mitglieder zu zukünftigen Leitzinsen.
Mehr Zinssenkungen = bullisch für Bitcoin.
Weniger Zinssenkungen = bearish.
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.