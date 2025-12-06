Bitcoin Prognose: Zinsentscheid im Fokus – entscheidet die FED über den nächsten Trend? ₿

Bitcoin aktuell zeigt sich weiter unter Druck. Die größte Kryptowährung der Welt kämpft nach wie vor mit der Rückeroberung der Marke von 90.000 USD, während das Momentum deutlich nachgelassen hat. Kurzfristige Umkehrsignale bleiben rar – dafür rückt ein entscheidender Katalysator in den Mittelpunkt: die kommende FED-Leitzinsentscheidung.

Unsere Bitcoin Prognose analysiert, wie Geldpolitik, Dot Plot und technische Marken den Kurs in der neuen Handelswoche beeinflussen könnten.

► Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker: BITCOIN

geschrieben von Jens Klatt

🚀 Key Takeaways

🔻 1. Bitcoin aktuell unter 90.000 USD – Käufer bleiben zurückhaltend

Zu Wochenbeginn sah es kurz nach einer Erholung aus:

Ein „Flush Out“ drückte Bitcoin zunächst unter 90.000 USD

Käufer griffen schnell zu → BTC stieg erneut über 90.000 USD

Aber: Das Aufwärtsmomentum verpuffte

Kein erneuter Test der 100.000-USD-Marke

Damit ist die kurzfristige Struktur weiterhin angeschlagen.

🏦 2. Bitcoin Prognose hängt jetzt fast komplett an der FED

Die Märkte preisen aktuell eine 90 % Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte ein.

Wirklich spannend wird jedoch der Dot Plot, denn er zeigt:

Wie viele Zinssenkungen die FED für 2026 erwartet

Der Markt rechnet momentan mit drei Senkungen

Vier oder mehr Senkungen → positiv für Risk Assets wie Bitcoin

Könnte Bitcoin den Weg zurück Richtung 100.000 USD öffnen

Zudem sorgt ein möglicher Nachfolger Powells für Aufsehen:

Kevin Hassett gilt als geldpolitische Taube

Könnte langfristig für Lockerungen stehen

In ersten Aussagen zeigte er aber eher Zurückhaltung → kein „Hassett-Trade“ (noch)

📉 3. Technische Lage: Below 100k bleibt Risiko eines Rücksetzers

Solange Bitcoin nicht die Zone um 104.000–105.000 USD zurückerobert, bleibt die Lage fragil.

Die aktuelle Struktur zeigt:

Abwärtsszenario bleibt aktiv

Gefahr einer Attacke auf 80.000 USD

Bruch dieser Marke → nächstes Ziel 75.000–76.000 USD

Für eine nachhaltige Aufhellung braucht es ein technisches Kaufsignal – oder einen starken Impuls durch die FED.

BITCOIN am Wochenende, DAS VIDEO dazu, 06.12.2025:

📌 Fazit: Bitcoin Prognose – Entscheidung steht bevor

Bitcoin aktuell befindet sich an einem entscheidenden Punkt.

Ohne neue Impulse bleibt die Lage angespannt, doch der Blick richtet sich klar auf die FED-Sitzung.

🟢 Chancen

Dovisherer Dot Plot könnte BTC Richtung 100.000+ USD treiben

Zinslockerung stärkt Risk Assets

Potenzieller Politikwechsel unter Hassett langfristig positiv

🔴 Risiken

Fehlender Retest über 104.000/105.000 USD

Bruch unter 80.000 USD aktiviert tiefere Korrektur

FED könnte weniger Zinssenkungen signalisieren

Fazit:

Die Bitcoin Prognose bleibt kurzfristig volatil – mit klar definierten technischen Marken und einem massiven Makro-Katalysator durch die US-Notenbank.

Trader sollten in dieser Woche mit hoher Dynamik rechnen.

Bitcoin Chartanalyse – Daily:

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 06.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

❓ FAQ – Bitcoin News & Bitcoin aktuell

FAQ 1: Warum fällt Bitcoin aktuell?

Bitcoin fällt aktuell, weil das Momentum schwach ist, Käufer unter 90.000 USD zögern und wichtige technische Marken wie 100.000 USD nicht zurückerobert wurden.

FAQ 2: Wie wirkt sich der FED-Zinsentscheid auf Bitcoin aus?

Eine dovishe FED mit mehreren Zinssenkungen könnte Bitcoin stärken. Weniger Zinssenkungen oder hawkishe Aussagen könnten BTC dagegen belasten.

FAQ 3: Was ist die kurzfristige Bitcoin Prognose?

Kurzfristig bleibt BTC volatil. Unter 90.000 USD ist weiteres Abwärtspotenzial vorhanden, während ein bullischer Dot Plot Bitcoin wieder Richtung 100.000 USD treiben kann.

FAQ 4: Welche technischen Marken sind jetzt wichtig?

• Widerstand: 100.000 und 104.000–105.000 USD

• Unterstützung: 90.000 USD

• Kritische Zone: 80.000 USD → darunter 75.000–76.000 USD

FAQ 5: Was bedeutet der Dot Plot der FED für Bitcoin?

Der Dot Plot zeigt die Erwartungen der FED-Mitglieder zu zukünftigen Leitzinsen.

Mehr Zinssenkungen = bullisch für Bitcoin.

Weniger Zinssenkungen = bearish.