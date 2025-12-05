DAX Prognose heute: DAX aktuell im Aufwärtstrend – starke Makrodaten & bullische Charttechnik

Das Wichtigste in Kürze DAX führt Europa an

Starke EU-Daten

Technisch bullisch, aber Widerstand voraus

Die DAX Prognose heute fällt positiv aus: Die europäische Börsensitzung endet die Woche mit einer freundlichen Stimmung. Während die meisten Indizes der Eurozone moderate Gewinne verzeichnen, übernimmt der deutsche Leitindex erneut die Führungsrolle. Gleichzeitig sorgen starke Makrodaten aus Europa und wichtige US-Daten, die später erwartet werden, für zusätzliche Spannung. Diese Marktanalyse zeigt, wie sich der DAX aktuell entwickelt und welche Ausblicke sich daraus ergeben. ► DAX WKN (Kassa): 846900 | ISIN (Kassa): DE0008469008 Ticker: DAX | DAX CFD : DE40cash ⭐ Key Takeaways DAX führt Europa an: DAX steigt über 0,6 % und bleibt technisch klar im Aufwärtstrend. Starke EU-Daten: Eurozonen-BIP, deutsche Auftragseingänge und französische Industrie überraschen positiv – Rückenwind für die DAX Prognose. Technisch bullisch, aber Widerstand voraus: FIBO-Level 38,2 % und fallende Trendlinie im Fokus; EMA50/100 und RSI genau beobachten. DAX aktuell und europäische Märkte: Starke Stimmung zum Wochenausklang 📈 Die europäischen Börsen beenden die Woche mit überwiegend positiven Vorzeichen: DAX : +0,6 % – stärkster Index der Region

Andere westeuropäische Indizes: ca. +0,4 % Der optimistische Ton wird durch mehrere positive Makrodaten unterstützt, die auf eine bessere Wachstumsperspektive hindeuten. 📊 Makrodaten im Überblick – Rückenwind für die DAX Prognose heute 🌍 Eurozone BIP-Wachstum YoY: stabil bei 1,4 %

BIP-Wachstum QoQ: 0,3 % (erwartet nur 0,2 %) Deutschland Industrieaufträge: +1,5 % (erwartet 0,3 %) – deutliche Verbesserung auf Jahresbasis

→ Starker Treiber für die DAX Prognose Frankreich Handelsdefizit sinkt

Industrieproduktion: +0,2 % (erwartet –0,2 %) USA – Wichtige Daten voraus Später am Tag wird der PCE-Inflationsindex veröffentlicht – eines der wichtigsten Signale für die FED. → Jede Überraschung kann die Erwartungen an die geldpolitische Lockerung und damit auch die DAX Prognose beeinflussen. 🏢 Unternehmensnachrichten – Bewegungen im DAX-Umfeld 📰 🚆 Alstom (ALO.FR) – +2 % Positive Analystenempfehlung stärkt den französischen Bahnkonzern. ⚙️ Renk (R3NK.DE) – +3 % Deutscher Rüstungsspezialist für Antriebssysteme steigt nach positiver Bewertung einer Investmentbank. 🛡️ Hensoldt (HAG.DE) – –2 % Deutscher Verteidigungswert unter Druck aufgrund von Bewertungsbedenken. 🧬 UCB (UCB.DE) – +5 % Biotech-Konzern hebt EBITDA-Prognose um über 30 % an. 🏦 Swiss Re (SREN.CH) – –4 % Der Schweizer Versicherer enttäuscht mit schwachen Aussichten für das kommende Jahr. 🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema DAX Handel & Analyse Technische Chartanalyse – Grundlagen

→ Verweist auf den Einstieg in die technische Analyse — ideal zur Unterstützung der Charttechnik-basierten DAX-Analyse.

Was ist der DAX?

→ Bietet eine Hintergrundinfo über den Index selbst — hilfreich, um DAX-Lesern das Fundament näherzubringen.

DAX CFDs – So handelst du den deutschen Leitindex mit Hebel

→ führt zu einer Erklärung der Hebelprodukte CFDs

DAX Trading erklärt: So nutzt du Marktbewegungen gezielt aus

→ Bietet eine umfassende Erklärung zum aktiven DAX-Trading mit Strategien, Indikatoren und Charttechniken – sehr passend zum Fokus auf Daytrading und technische Marken. 🧾 Fazit: DAX Prognose bleibt positiv – Makrodaten und Charttechnik stützen weiteres Wachstum Die DAX Prognose heute zeigt ein konstruktives Bild:

