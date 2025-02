DAX Gewinner: BASF Aktie - mit einer langen grünen Tageskerze über die 48 EUR

Per Xetra Schluss notierten gestern (06.02.2025) 29 Aktien im Plus, 11 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt.

Die Gewinnerliste führte BASF an, die sich um 7,37 Prozent verteuerten, Siemens Healthineers gewann 6,04 Prozent, Infineon legte um weitere 5,54 Prozent zu.

► Der DAX 40 Gewinner am Donnerstag - BASF

► BASF WKN: BASF11 | ISIN: DE000BASF111 | Ticker: BAS

Die BASF Aktie (BAS) hat gestern per Xetra Schluss 7,37 Prozent* zugelegt und war damit die Aktie, die das größte Kaufinteresse auf sich gezogen hat.

Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

Der Anteilsschein konnte sich von Jahresbeginn 2024 im ersten Quartal deutlich aufwärtsschieben. Anfang April wurde das Jahreshoch bei 54,92 EUR formatiert. Im Chart ist erkennbar, dass dieses Hoch direkt abverkauft wurde. Seit Anfang April 2024 hat das Wertpapier unter starken Druck gestanden. Wesentliche Erholungen haben sich nicht eingestellt. Die, die abgebildet worden sind, wurden direkt wieder abverkauft. Es ging im Zuge der Abgaben bis Mitte Juni wieder unter die 45 EUR-Marke. Das Papier konsolidierte etwas, gab nachfolgend aber weiter nach. Anfang August wurde das Jahrestief bei 40,18 EUR markiert. Es ging von hier aus wieder zurück an die 45 EUR-Marke, nach einem weiteren Rücksetzer gelang es der Aktie bis Anfang Oktober an die 48,50 EUR zu laufen. Erneute Schwäche hat das Papier im 4. Quartal 2024 wieder unter die 45 EUR-Marke gedrückt. Zwar stellte sich im Dezember eine kleine Erholung ein, aber auch diese hatte keine Substanz. Erst zu Jahresbeginn konnte sich die Aktie deutlicher erholen. Im Tageschart ist erkennbar, dass sich deutliches Kaufinteresse eingestellt hat. Die Aktie konnte sich bis über die 47 EUR-Marke schieben, gab Teile der Gewinne zu Wochenbeginn wieder ab. Im Handel gestern ging es mit einer langen grünen Tageskerze nicht nur über die 47 EUR-Marke, sondern direkt an und über die 48 EUR.

Mit dieser Bewegung konnte sich das Wertpapier wieder über die wichtige SMA200 (aktuell bei 45,16 EUR schieben. Die Lunte der Tageskerze von gestern hat die SMA20 (aktuell bei 45,29 EUR) berührt. Von hier aus ging es in Richtung Norden. Wichtig ist jetzt, dass es die Aktie es schafft, sich verbindlich über der SMA200 festzusetzen. Bereits im September bzw. im Oktober ging es über diese Durchschnittslinie, allerdings hat es die Aktie es nicht geschafft, sich auch belastbar darüber festzusetzen. Ende Januar gelang der erneute Move, aber auch hier konnte die Pace nicht aufrecht gehalten werden.

Kann sich das Wertpapier über dieser Linie festsetzen, so könnte es morgen, mit der Bestätigung des Tagesschluss von gestern weiter aufwärts an die 48,50 EUR, die 49,52 EUR und dann an das noch offene GAP gehen. (50,31 EUR)

Rücksetzer könnten zunächst an die SMA20 bzw. an die SMA200 gehen. Beide Durchschnittslinien liegen aktuell eng zusammen, der Anteilsschein wäre hier gut unterstützt. Geht es aber wieder unter diese beiden Linien, so würde sich das Chartbild eintrüben, weiter Abgaben in Richtung der SMA50 (aktuell bei 43,99 EUR) wären denkbar.

* Basis Xetra-Schluss

BASF Aktie im Tageschart

übergeordnete Einschätzung Daily - Prognose: bullisch

Chartcheck - Betrachtung im 4h Chart

Im 4h Chart ist erkennbar, dass sich die Aktie Ende September dynamisch von der SMA200 (aktuell bei 43,93 EUR) in mehr oder weniger einem Zug über die SMA50 (aktuell bei 45,86 EUR) als auch über die SMA20 (aktuell bei 46,14 EUR) schieben konnte. Die SMA20 als auch die SMA50 wurde bereits Mitte Oktober wieder aufgegeben. Die Erholungsbewegungen, die sich in den Folgewochen eingestellt haben, fanden spätestens im Bereich der SMA50 ihr Ende. Von hier aus ging es wieder in Richtung Süden. Die SMA200 war im Rahmen der Rücksetzer zunächst eine Unterstützung, die aber nachfolgend wieder aufgegeben wurde. Erst Mitte Januar konnte die Aktie diese Linie wieder überwinden. Es ist sehr gut zu erkennen, dass die Aktie, nachdem die SMA20 überwunden werden konnte, sowohl an der SMA50 als auch an der SMA200 keine wesentlichen Probleme hatte weiter zu kommen. Erst Ende der letzten Handelswoche wurde die SMA20 wieder unterschritten, der Rücksetzer konnte sich im Dunstkreis der SMA50 festsetzen. Gestern im Handel ging es mit Dynamik und mit Momentum erneut über diese beiden Durchschnittslinien.

Das Chartbild hat sich mit dieser Bewegung aufgehellt. Solange der Anteilsschein sich über der SMA20 halten kann, solange könnte es weiter aufwärts gehen. Denkbare Anlaufziele wurden in der Tagesbetrachtung gewürdigt.

Rücksetzer könnten sich an der SMA20 stabilisieren. Darunter könnte die SMA50 noch einen weiteren Support bieten. Kurzfristig sollte die Aktie nicht mehr wesentlich unter die SMA50 fallen, um die aktuell bullische Interpretation des Charts nicht in Frage zu stellen.

* Basis Xetra-Schluss

BASF Aktie im 4h Chart

übergeordnete Einschätzung 4h Chart - Prognose: bullisch

