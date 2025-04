Der XTB Morgenticker (25.04.2025)

Asiatische Technologiewerte legten dank der starken Gewinne von Alphabet zu, wobei der japanische Nikkei 225 mit 0,4 % die Gewinne anführte, gefolgt vom Hang Seng in Hongkong und dem KOSPI in Südkorea mit einem Plus von 0,3 %. Die chinesischen Indizes Shanghai Composite und CSI 300 blieben angesichts der anhaltenden Handelskriegsängste unverändert bis leicht schwächer. Die Märkte wurden durch die hervorragenden Ergebnisse von Alphabet im ersten Quartal beflügelt, die einen Umsatz von 90,23 Mrd. USD (ein Plus von 12 % im Jahresvergleich) und einen Rekordquartalsgewinn zeigten, was zu einem Anstieg der Aktien um 4 % nachbörslich führte.

Asiatische Währungen schwächen sich angesichts der Handelsunsicherheit ab, wobei der japanische Yen mit einem Verlust von 0,7 % gegenüber dem Dollar nach den besser als erwartet ausgefallenen Inflationsdaten aus Tokio die Verluste anführt. Der US-Dollar-Index stieg um 0,5 %, nachdem er am zuvor gehandelten Handelstag gefallen war, was die erhebliche Volatilität angesichts der Äußerungen von Präsident Trump zur Federal Reserve und zu den China-Zöllen widerspiegelt. Die meisten regionalen Währungen, darunter der koreanische Won, der Singapur-Dollar und der malaysische Ringgit, gaben gegenüber dem Greenback ebenfalls nach.

