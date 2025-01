DAX Gewinner: Bayer Aktie - Könnte es mit einer weiteren grünen Tageskerze aufwärts gehen?

Per Xetra Schluss notierten gestern (15.01.2025) 33 Aktien im Plus, 7 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt.

Die Gewinnerliste führte Bayer an, die sich um 5,52 Prozent verteuerten, Brenntag gewann 4,46 Prozent, Vonovia legte um 4,36 Prozent zu.

► Der DAX 40 Gewinner am Mittwoch - Bayer

► Bayer: ISIN: DE000BAY0017 | WKN: BAY001 | Ticker: BAYN

Die Bayer Aktie (BAYN) hat gestern per Xetra Schluss 5,52 Prozent* zugelegt und war damit die Aktie, die das größte Kaufinteresse auf sich gezogen hat.

Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

Die Aktie hat sich in den letzten Monaten nicht wesentlich erholen können, hat auf der anderen Seite aber auch nicht mehr wesentlich weiter nachgegeben. Es ging in den letzten Handelswochen übergeordnet in einer Box, zwischen 20 EUR und 18 EUR seitwärts weiter. Nachdem das Papier im November 2024 im Rahmen eines dynamischen Rücksetzers unter die 20 EUR-Marke gefallen ist, ging es im Handel gestern mit einer vergleichsweise dynamischen Tageskerze aufwärts.

Dem Papier ist es im September letzten Jahres gelungen, sich über die SMA200 (aktuell bei 25,67 EUR) zu schieben, die Aktie hat es aber nicht vermocht, sich auch über dieser Durchschnittslinie festzusetzen. Es ging nachfolgend sowohl unter die SMA200 als auch unter die SMA20 (aktuell bei 19,55 EUR) bzw. die SMA50 (aktuell bei 20,54 EUR) zurück. Anfang dieses Jahres konnte sich die Aktie wieder über die SMA20 schieben, gestern ging es von dieser Durchschnittslinie an die SMA50.

Sollte der Tagesschluss von gestern heute im Handel bestätigt werden, so könnte es mit einer weiteren grünen Tageskerze aufwärts gehen. Wesentlich und wichtig wäre, dass diese Kerze eine relevante Größe, vergleichbar mit der Kerze gestern hat. Das könnte als Hinweis interpretiert werden, dass die Aktie den Ausbruch in den kommenden Handelstagen weiter fortsetzen könnte. Aufhellen würde sich das Tageschart aber erst, wenn es der Anteilsschein es schafft, sich verbindlich von der SMA50 zu lösen und in Richtung der SMA200 läuft.

Gelingt die Bewegung aber nicht, bzw. wird der Tagesschluss von gestern heute nicht bestätigt, so könnte es mit eine erneuten roten Tageskerze wieder in Richtung der SMA20 gehen.

* Basis Xetra-Schluss

Bayer Aktie im Tageschart

übergeordnete Einschätzung Daily - Prognose: bärisch / neutral

Chartcheck - Betrachtung im 4h Chart

Im 4h Chart ist zum einen die Abwärtsbewegung Ende September an und unter die SMA200 (aktuell bei 22,04 EUR) sehr gut erkennbar. Es ging sukzessive abwärts. Anfang November kam der nächste Punch - es ging mit einem GAP down unter die wichtige 24 EUR-Marke. Ende November wurde das Jahrestief bei 18,37 EUR festgestellt. Diesen Rücksetzer hat die Aktie lange konsolidiert. Erst Anfang Januar kam es zu leichten Aufwärtsimpulsen.

Im 4h Chart ist erkennbar, dass die Aktie im Dunstkreis der SMA20 (aktuell bei 19,30 EUR) / SMA50 (aktuell bei 19,45 EUR) konsolidiert hat und sich nachfolgend auch über die beiden Linien schieben konnte. Wichtig wird jetzt sein, dass sich der Anteilsschein auch über der SMA20 etablieren kann. Gelingt dies und kann sich das Papier vor allem rasch aufwärtsschieben, so würde sich das Chartbild etwas entspannen. Weitere Erholungsbewegungen in Richtung der SMA200 wären denkbar und möglich. Aufhellen würde sich das 4h Chart aber erst dann, wenn sich das Papier verbindlich über der SMA200 festgesetzt hat. Stellen sich diese Kursmuster ein, so könnte es zunächst in Richtung des GAP close gehen. (24,38 EUR)

Stellen sich diese Kursmuster aber nicht ein, so könnten sich Rücksetzer zunächst im Bereich der SMA20 / SMA50 stabilisieren und erholen. Wird diese Linie im Zuge von Schwäche erneut aufgegeben, so müsste dies so interpretiert werden, dass die Aktie die Abwärtsbewegung übergeordnet weiter fortsetzen könnte.

* Basis Xetra-Schluss

Bayer Aktie im 4h Chart

übergeordnete Einschätzung 4h Chart - Prognose: neutral

