DAX Gewinner: BMW Aktie - Bullisher Breakout voraus

Per Xetra Schluss notierten gestern (28.05.2025) 11 Aktien im Plus, 29 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt.

Die Gewinnerliste führte BMW an, die sich um 3,82 Prozent verteuerten, Mercedes Benz Group gewann 2,66 Prozent, Qiagen legte um weitere 1,56 Prozent zu.

► Der DAX 40 Gewinner am Mittwoch - BMW

► BMW ISIN: DE0005190003 | WKN: 519000 | Ticker: BMW.DE

Die BMW-Aktie (BMW) hat gestern per Handelsschluss um 3,82 Prozent* zugelegt und war damit die Aktien, mit dem größten Tagesgewinn.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Nachdem die Aktie im April 2024 das Jahreshoch (115,20 EUR) formatiert hatte, ging es kontinuierlich abwärts. Im Tageschart ist erkennbar, dass es keine wesentlichen Erholungen gegeben hat und die die sich eingestellt haben, wurden nachfolgend gleich wieder abverkauft. Mitte September kam der Punch mit einem Tagesverlust von über 10 Prozent. Die Aktie hat seit dem Hoch in gut fünf Monaten fast 40 Prozent an Wert verloren. In den Folgetagen hat sich die Aktie wieder fangen können und hat nachfolgend zunächst große Teile der Verluste wieder kompensieren können. Es ging es über die 78 EUR-Marke, diese Marke konnte aber nicht gehalten werden. Die Notierungen bröckelten in den Folgewochen weiter ab. Mitte November wurde das Jahrestief bei 65,24 EUR formatiert. Das Papier konnte sich nachfolgend moderat, im weiteren Handelsverlauf deutlicher erholen. Es ging zurück in eine Box zwischen 75 EUR und 80 EUR und hier seitwärts weiter. Mitte Februar konnte die Aktie zwar aus der Box laufen, hat es aber nicht geschafft, sich auch verbindlich nach Norden zu lösen. Es ging im weiteren Handelsverlauf dynamisch abwärts. Vom Jahrestief 2025 (62,96 EUR) konnte sich das Wertpapier in den letzten Handelswochen zunächst erholen. Es ging zunächst in den Bereich der 77 EUR. Von hier aus konnte sich das Papier lösen und bis fast an die 85 EUR laufen. Mitte Mai setzte das Papier wieder bis an die 75 EUR-Marke zurück. Im Handel gestern konnte sich die Aktie wieder deutlich aufwärts in Richtung der 80 EUR-Marke schieben.

Die Aktie konnte sich im Dezember über die SMA20 (aktuell bei 77,84 EUR) schieben und übergeordnet an dieser Linie aufwärtslaufen. Die Rücksetzer konnten sich entweder an dieser Linie oder an der SMA50 (aktuell bei 75,55 EUR) stabilisieren und erholen. Das Papier ist zwar über die SMA200 (aktuell bei 76,87 EUR) gelaufen, hat es aber nicht geschafft, sich verbindlich nach Norden abzusetzen. Es ging in der Konsequenz wieder deutlich und dynamisch abwärts. Im Tageschart ist gut erkennbar, dass sich die Aktie im Rahmen der Erholung zwar über die SMA20 scheiben konnte und bis an die SMA50 / SMA200 gelaufen ist. An diesen beiden Linien ging es zunächst nicht weiter. Nach mehreren Versuchen wurden diese beiden Durchschnittslinien dann genommen und das Papier konnte aufwärtslaufen. Der folgende Rücksetzer konnte sich im Bereich der drei Durchschnittslinien stabilisieren, die aktuell eng zusammenliegen.

Wird der Tagesschluss von gestern bestätigt, so könnte es mit einer weiteren grünen Tageskerze, idealerweise direkt an das GAP (82,16 EUR) gehen. Kann sich die Aktie über dieser Marke per Tagesschluss halten, so hätte die Aktie wieder die Perspektive an das Jahreshoch zu laufen.

Rücksetzer könnten sich zunächst im Bereich der SMA200 bzw. der SMA50 stabilisieren und erholen. Sollte die SMA50 per Tagesschluss unterschritten werden, so würde sich das Chartbild erst dann verbindlicher eintrüben, wenn das Wertpapier den Kontakt zu dieser Linie verliert. Abhängig von der Dynamik der Impulse könnten sich Rücksetzer zunächst an das GAP (71,78 EUR) bzw. nachfolgend bis in den Bereich der 70 EUR-Marke bzw. des Jahrestiefs ausdehnen.

Die BMW Aktie im Tageschart:

übergeordnete Einschätzung Daily - Prognose: neutral / bullisch

Chartcheck - Betrachtung im 4h Chart

Im 4h Chart ist erkennbar, dass die Aktie bis Ende Januar im Dunstkreis der SMA50 (aktuell bei 78,45 EUR) / SMA20 (aktuell bei 77,62 EUR) seitwärts gelaufen ist. Nachdem es im Rahmen eines Rücksetzers, noch einmal an die SMA200 (aktuell bei 77,66 EUR) gegangen ist, konnte sich die Aktie deutlicher erholen, hat es aber nicht geschafft, sich verbindlich nach Norden abzusetzen und sich damit von diesen beiden Durchschnittslinien zu lösen. Im Rahmen der Schwäche wurde zunächst die SMA200 angelaufen, die zunächst auch einen Support geboten hat, dann aber aufgegeben wurden. Seit Ende März war das Kursgeschehen durch breite Schwäche geprägt; der Anteilsschein konnte sich erst Mitte April wieder erholen. Es ging im Rahmen der Entlastungsbewegungen wieder über die SMA50. Nach der Konsolidierung im Bereich der SMA20 konnte sich die Aktie dynamisch über die SMA200 schieben. Zwar ging es im Rahmen dieser Bewegung bis an die 85 EUR-Marke, nachfolgende Gewinnmitnahmen brachten das Papier wieder zurück in den Bereich der drei Durchschnittslinien, die auch auf dieser Zeitebene vergleichsweise eng zusammenliegen.

Auch auf dieser Zeitebene spielt die SMA200 eine wesentliche Rolle. Aktuell notiert die Aktie über dieser Durchschnittslinie. Im Handel gestern ging es dynamisch über diese Linie. Kann sich die Aktie über der SMA200 festsetzen, so könnte es weiter aufwärts in Richtung des GAP close gehen.

Rücksetzer haben die Chance sich im Bereich der drei Durchschnittslinien zu erholen. Geht unter die SMA20 und verliert die Aktie den Kontakt zu dieser Durchschnittslinie, so könnte dies als ein Hinweis interpretiert werden, dass sich die Abgaben weiter ausdehnen könnten. Denkbare Anlaufziele wurden in der Tagesbetrachtung gewürdigt.

Die BMW Aktie im 4h Chart:

übergeordnete Einschätzung 4h Chart - Prognose: neutral / bullish

Tagesprognose gemäß unserer Einschätzung heute: aufwärts

DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: