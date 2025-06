Der XTB Wochenausblick 🔴 Märkte, die man nächste Woche im Auge behalten sollte (21.06.2025) 🔴S&P 500, EURUSD & ÖL

Die zurückliegende Handelswoche war für Anleger aufgrund makroökonomischer Berichte und geopolitischer Entwicklungen sehr ereignisreich. Auch in der kommenden Woche dürfte die geopolitische Lage angespannt bleiben, obwohl weniger makroökonomische Daten veröffentlicht werden. Zu den wichtigsten Berichten zählen die endgültigen Zahlen zum US-BIP für das erste Quartal, der PCE-Bericht und die vorläufigen PMI-Daten für Juni. Darüber hinaus sind mehrere FOMC-Mitglieder zu Wort gekommen, darunter auch Fed-Chef Jerome Powell. Angesichts dieser Entwicklungen sind die folgenden Instrumente zu beobachten: ÖL, EURUSD und S&P 500. S&P 500 Der Large-Cap-Index S&P 500 konsolidiert sich nahe seinem Allzeithoch bei rund 6000 Punkten. Die bevorstehenden Datenveröffentlichungen dürften die Volatilität dieses Indexes erhöhen. Von besonderer Bedeutung werden die endgültigen BIP-Zahlen, die PCE-Daten und eine weitere Eskalation des Konflikts im Nahen Osten sein. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen S&P 500 Chart (H1) EURUSD Trotz eines Erholungsversuchs bleibt der US-Dollar schwach. EURUSD im Auge zu behalten ist also angebracht!

Die Gewinne, die nach der relativ hawkischen Haltung der Fed zu verzeichnen waren, sind vollständig wieder abgebaut worden, da sich der Markt nun stärker auf die Spannungen im Handelskrieg und die anstehenden Makrodaten konzentriert. Weitere Bewegungen könnten durch Reden von FOMC-Mitgliedern und die Anhörung von Powell am 24. und 25. Juni vor dem Bankenausschuss des US-Senats und dem Finanzausschuss des Repräsentantenhauses ausgelöst werden. ÖL (WTI) Ölkontrakte dürften die am meisten beachteten Instrumente sein. Der Konflikt im Nahen Osten eskaliert weiter, und die Märkte sind zunehmend besorgt über eine mögliche Beteiligung der USA. Der Iran hat gewarnt, dass ein solches Szenario das Risiko einer Schließung der Straße von Hormus erheblich erhöhen könnte. Jede Eskalation oder Angriffe auf die Ölinfrastruktur könnten die Preise schnell in die Höhe treiben. Einige große US-Banken schätzen, dass der Ölpreis auf 90 US-Dollar pro Barrel steigen könnte, und im Falle einer Unterbrechung der Schifffahrtsrouten könnten die Preise sogar auf 150 bis 200 US-Dollar pro Barrel steigen. Der Konflikt wird ein wichtiger Markttreiber bleiben und wahrscheinlich zu einer erhöhten Volatilität bei Öl-Futures, insbesondere OIL.WTI, führen. Quelle: xStation5 von XTB  SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

