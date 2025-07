DAX Gewinner: Brenntag Aktie - In den letzten drei Handelswochen Substanz abgegeben

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.07.25. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Per Xetra Schluss notierten gestern (15.07.2025) 20 Aktien im Plus, 20 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt.

Die Gewinnerliste führte Brenntag an, die sich um 2,83 Prozent verteuerten, BMW gewann 1,95 Prozent, Dr. Ing. h.c. F. Porsche (Porsche VZ) legte um 1,62 Prozent zu.

► Der DAX 40 Gewinner am Dienstag - Brenntag ► Brenntag WKN: A1DAHH | ISIN: DE000A1DAHH0 | Ticker: BNR

Die Brenntag Aktie (BNR) hat gestern per Xetra Schluss 2,83 Prozent* gewonnen und war damit die Aktie, mit dem größten Tagesgewinn.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Im Tageschart ist erkennbar, dass die Aktie bis Mitte / Ende Oktober in einer Box seitwärts gelaufen ist. Anfang November machte sich Schwäche breit, die aber nur einen moderaten Charakter hatte. Mitte November ging es mit einem GAP down an das Tief bei 54,81 EUR. Die Rücksetzer wurden nachfolgend zurückgekauft. Die Aktie konnte im Zuge der Erholung auch das GAP (61,18 EUR) schließen. Die Bewegung hatte aber keine Substanz. Bereits Mitte Dezember stellte sich erneute Schwäche ein, die das Wertpapier an das Jahrestief bei 54,90 EUR gebracht haben. Dieses Tief wurde direkt wieder zurückgekauft. Es ging sukzessive aufwärts. Mitte Februar schwenkte die Aktie erneut in eine Seitwärtsbox ein. Zwar konnte das Papier das Jahreshoch bei 68,70 EUR formatieren, das Level konnte aber nicht gehalten werden. Im Tageschart ist gut erkennbar, dass die Abgaben zunächst einen moderaten Charakter hatten, sich nachfolgend, aber deutlich ausgeweitet haben. Das Jahrestief bei 51,68 EUR wurde Anfang April formatiert. Die Aktie konnte sich nachfolgend zwar wieder etwas erholen, übergeordnet hat sich das Papier aber in einer größeren Box erneut seitwärts geschoben, hat in den letzten drei Handelswochen aber wieder Substanz abgegeben.

Die Erholungsbewegung im Mai ging bis an die SMA200 (aktuell bei 60,32 EUR), die zwar überwunden werden konnte, das Papier hat aber nicht geschafft, sich auch darüber zu etablieren. Auch der Anlauf im Juni über diese Durchschnittslinie zu kommen ist gescheitert. Die Aktie wurde abgewiesen und notiert aktuell unter allen drei Durchschnittslinien.

Damit bleibt das Tageschart bärisch zu interpretieren. Solange die Aktie per Tagesschluss unter der SMA20 (aktuell bei 56,81 EUR) bzw. der SMA50 (aktuell bei 58,75 EUR) notiert, solange könnte sich die Schwäche weiter in Richtung des Jahrestiefs fortsetzen.

Erholungen könnten sich bis an die SMA20 einstellen. Sollte diese Linie überschritten werden können, so könnte die Erholung sich bis in den Bereich der SMA50 fortsetzen. Perspektiven auf der Oberseite hat das Papier aber erst dann wieder, wenn es sich verbindlich über der SMA200 festgesetzt hat. Ob sich diese Bewegung bis an die SMA200 in den kommenden Handelswochen einstellt, bleibt aber abzuwarten.

Die Brenntag Aktie im Tageschart:

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.07.25. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

übergeordnete Einschätzung Daily - Prognose: bärisch

Chartcheck - Betrachtung im 4h Chart

Das Papier konnte sich Ende Januar über die SMA200 (aktuell bei 58,25 EUR) schieben. Es ging im weiteren Handelsverlauf sukzessive aufwärts, wobei die SMA20 (aktuell bei 56,43 EUR) bei Rücksetzern immer einen guten Support geboten hat. Anfang März hat die SMA50 (aktuell bei 56,66 EUR) noch eine zusätzliche Unterstützung geboten. Beide Linien waren die Basis für die Aktie an das Jahreshoch zu laufen. Das Jahreshoch wurde abverkauft, die Rücksetzer konnten sich zunächst im Bereich dieser beiden Durchschnittslinien erneut stabilisieren aber nicht wesentlich erholen. Beide Linien wurden dann im Rahmen der einsetzenden Schwäche, genau wie die SMA200 auch, aufgegeben. Das Papier konnte sich in der letzten Handelswoche stabilisieren und moderat erholen. Es ging im Zuge dessen an die SMA200, wo das Papier erneut nach Süden abgewiesen worden ist.

Die Aktie konnte sich in den letzten beiden Handelstagen etwas erholen und erneut an die SMA20 laufen. Wesentlich wird sein, dass sich die Aktie die Erholung weiter fortsetzen kann. Sollte dies abgebildet werden, so könnte es wieder in Richtung der SMA200 gehen. Wird diese Durchschnittslinie angelaufen, so sollten die Kursmuster im Dunstkreis dieser Linie engmaschig beobachtet werden.

Sollte die Aktie wieder unter die SMA20 rutschen und sich unter dieser Linie etablieren, so würde sich die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass es wieder abwärts in Richtung des Jahrestiefs geht.

Die Brenntag Aktie im 4h Chart:

übergeordnete Einschätzung 4h Chart - Prognose: bärisch / neutral

Tagesprognose gemäß unserer Einschätzung heute: aufwärts

Widerstände

56,43

56,57

56,66

56,81

58,25

58,75

60,32

Unterstützungen

55,91

53,94

52,08

51,68

