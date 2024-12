DAX Gewinner: Commerzbank Aktie - Beendet im Bereich des Tagestiefs

Per Xetra Schluss notierten gestern (18.12.2024) 22 Aktien im Plus, 18 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt.

Die Gewinnerliste führte Commerzbank an, die sich um 2,34 Prozent verteuerten, Infineon gewann 2,24 Prozent, Daimler Truck Holding legte um 1,87 Prozent zu.

► Der DAX 40 Gewinner am Mittwoch - Commerzbank

► Commerzbank WKN: CBK100 | ISIN: DE000CBK1001 | Ticker: CBK

Die Commerzbank Aktie (CBK) hat gestern per Xetra Schluss 2,34 Prozent* zugelegt und war damit die Aktie, die das größte Kaufinteresse auf sich gezogen hat.

Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

Das Papier lief bis Ende Februar in einer Box seitwärts. Die Aktie zog Mitte März Käufer an, der Anteilsschein konnte sich im Zuge dieses Interesses bis über die 15,50 EUR erholen. Im Bereich der 15,82 EUR ging es nicht weiter. Das Wertpapier versuchte noch einige Male über diese Marke zu kommen, scheiterte aber immer wieder. In der Konsequenz ging es bis Mitte Juni dann abwärts. Erst im Bereich der 13,40 EUR gelang es einen Richtungswechsel abzubilden. Es ging im weiteren Handelsverlauf moderat in kleinen Impulsen wieder über die 14,00 EUR zurück. Nach einer Entlastungsbewegung dominierte ab Mitte Julie erneute Schwäche das Kursgeschehen. Das Wertpapier gab dynamisch und deutlich bis an die 12 EUR-Marke nach, konnte sich in diesem Bereich wieder etwas erholen. Nach einem erneuten Rücksetzer ging es mit einem GAP up über die 15 EUR-Marke. Die Aktie konnte vor einigen Wochen ein Jahreshoch bei 16,96 EUR formatieren. Nachfolgend bröckelten die Notierungen etwas ab, das Wertpapier konnte sich aber über der 15 EUR-Marke halten und nachfolgend moderat erholen können. Es ging im weiteren Handelsverlauf mit einem ordentlichen GAP down unter die 15 EUR-Marke. Erst Ende November konnte sich das Papier stabilisieren und wieder erholen und im Dezember erneut über die 15 EUR-Marke laufen. Im Handel gestern konnte das Wertpapier mit einem weiteren GAP up in den Handel gehen, setzte bis zum Handelsende wieder zurück und ging im Bereich des Tagestiefs aus dem Tageshandel.

Im Tageschart ist erkennbar, dass sich das Wertpapier bis Ende Mai über der SMA20 (aktuell bei 14,95 EUR) halten konnte, diese Durchschnittslinie dann im Zuge von Rücksetzern aufgegeben hat. Es ging unter die SMA50 (aktuell bei 15,73 EUR), allerdings hat die Aktie den Kontakt zu dieser Linie halten können. Mit einem GAP ging es zurück über die SMA20 bis an die SMA50. Hier ging es dann tagelang nicht weiter. Erst ein Rücksetzer an die SMA20 brachte Schwung in die Notierungen. Die Aktie konnte sich weiter erholen und über die 15 EUR-Marke laufen. Es stellte sich nachfolgend moderate Schwäche ein, die sich im weiteren Handelsverlauf verstärkte. Die SMA200 (aktuell bei 14,53 EUR) konnte diesen Rücksetzer stabilisieren. Nach einer Zwischenerholung, die sich Mitte August eingestellt hatte, ging es erneut zurück an die SMA200, die wieder gut als Support gehalten hat. Von hier aus ging es mit einem GAP deutlich aufwärts. Im Rahmen der Rücksetzer konnte sich der Anteilsschein zunächst im Dunstkreis der SMA20 festsetzen, gab diese Linie aber wieder auf. Die Rücksetzer gingen an und unter die SMA50, der Anteilsschein hat es aber geschafft, sich im Dunstkreis dieser Linie festzusetzen und moderat aufwärtszulaufen. Der Deckel war dann die SMA20 / SMA50, wo es nicht weiterging. Der erneute Rücksetzer konnte sich an der SMA200 stabilisieren. Diese Linie war erneut die Basis für eine deutliche Kurserholung, die gestern mit dem GAP über die SMA50 ging.

Es kommt jetzt zwingend darauf an, dass der Tagesschluss von gestern heute nicht bestätigt wird. Stellt sich dies ein, so besteht die Perspektive, dass es im Zuge einer grünen Tageskerze erneut über die SMA50 geht. Kann sich das Papier über dieser Durchschnittslinie festsetzen, so gilt es sich rasch zu lösen und aufwärtszulaufen. Stellen sich diese Kursmuster ein, so könnte es wieder in Richtung des Jahreshochs gehen. Im Tageschart kann die Relevanz der SMA50 sehr gut heraus interpretiert werden.

Wird der Tagesschluss von gestern aber heute bestätigt, so könnte es wieder zurück an und im Zweifel auch unter SMA20 gehen. Diese Linie war in den letzten Handelswochen aber ein dickes Brett, vorstellbar deshalb, dass diese Linie im Rahmen von Rücksetzern ein guter Support sein könnte. Wird diese Durchschnittslinie aber per Tagesschluss aufgegeben, so könnte es erneut an die SMA200 gehen.

* Basis Xetra-Schluss

Tageschart

übergeordnete Einschätzung Daily - Prognose: neutral / bullisch

Betrachtung im 4h Chart: bullisch

Das Papier konnte sich im September mit einem GAP wieder über die (aktuell bei 15,82 EUR) schieben und zunächst weiter aufwärtslaufen. Zwar wurde die SMA20 im Rahmen von Rücksetzern zunächst aufgegeben, das Wertpapier konnte sich aber wieder über diese Durchschnittslinie schieben und auch festsetzen. Es ging in den letzten Handelswochen im Dunstkreis der SMA20 (aktuell bei 15,31 EUR) / SMA50 (aktuell bei 14,95 EUR) seitwärts weiter. Diese beiden Durchschnittslinien hatten ihre Anziehungskraft; sowohl was Erholung als auch Rücksetzer angeht. In den letzten Handelstagen hat diese Anziehungskraft nachgelassen. Es ging im Rahmen der Schwäche erneut deutlich unter die SMA200. In den letzten beiden Handelswochen konnte sich die Aktie wieder erholen und ist gestern im Rahmen des GAP up über die SMA200 gelaufen.

Damit hat sich das Chartbild wieder etwas aufgehellt. Wesentlich und wichtig ist aber, dass es die Aktie es schafft, sich mindestens im Dunstkreis der SMA200 festzusetzen. Sollte dies gelingen, so könnte das Papier es versuchen, sich über dieser Durchschnittslinie zu etablieren. Gelingt dies, so ist zwingend, dass sich der Anteilsschein rasch von dieser Linie nach Norden absetzen kann. Stellen sich diese Kursmuster ein, so könnte es weiter aufwärts in Richtung des Jahreshochs gehen.

Geht der Kontakt zur SMA200 aber verloren, so könnte es zunächst zurück an die SMA20 bzw. zum GAP close gehen. Hält die SMA20 nicht als Support, so könnte die SMA50 darunter noch eine weitere Unterstützung bieten.

* Basis Xetra-Schluss

4h Chart

übergeordnete Einschätzung 4h Chart - Prognose: neutral

