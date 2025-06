Hims & Hers-Aktien legen aufgrund der geplanten Expansion nach Europa zu 📈

Hims & Hers (HIMS.US) ist heute im vorb√∂rslichen Handel um mehr als 6 % gestiegen, nachdem bekannt wurde, dass das Unternehmen die europ√§ische Plattform ZAVA √ľbernehmen will. Die √úbernahme ist Teil der Strategie des Unternehmens, seine weltweiten Aktivit√§ten auszuweiten. Die genauen Bedingungen der Transaktion sind noch nicht bekannt, aber laut Presseberichten handelt es sich um eine reine Bartransaktion, die voraussichtlich 2026 abgeschlossen sein wird. F√ľr das Unternehmen bietet sich damit die M√∂glichkeit, seine Aktivit√§ten in Gro√übritannien, Deutschland, Frankreich und Irland auszuweiten. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Seit Ende April, als die Zusammenarbeit zwischen Hims & Hers und Novo Nordisk f√ľr den Vertrieb von Wegovy bekannt gegeben wurde, verzeichnet das Unternehmen einen beeindruckenden Anstieg von √ľber 130 %. Der st√§rkste Umsatztreiber von Hims war der Verkauf billigerer Nachahmerprodukte von Medikamenten zur Gewichtsreduktion, da Produkte von Novo Nordisk und Eli Lilly auf die Liste der Medikamente mit Lieferengp√§ssen gesetzt wurden. Als diese Medikamente von der Liste gestrichen wurden, war der Verkauf von Nachahmerprodukten nicht mehr legal, und die Aktie des Unternehmens brach gegen√ľber ihrem H√∂chststand im Februar um √ľber 62 % ein. Derzeit hat die Aktie des Unternehmens wieder ihr Niveau von Februar erreicht. Die Aktie des Unternehmens ist im vorb√∂rslichen Handel um √ľber 6 % gestiegen.¬†Quelle:¬†xStation5¬†von XTB ¬† SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

