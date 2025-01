DAX Gewinner: Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktie - In den letzten Handelswochen nicht wesentlich erholt

Per Xetra Schluss notierten am Freitag (23.01.2025) 17 Aktien im Plus, 23 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt.

Die Gewinnerliste führte Dr. Ing. h.c. F. Porsche an, die sich um 3,62 Prozent verteuerten, Zalando gewann weitere 2,89 Prozent, BASF legte um 2,40 Prozent zu.

► Der DAX 40 Gewinner am Freitag - Dr. Ing. h.c. F. Porsche

► Porsche VZ WKN: PAG911 | ISIN: DE000PAG9113 | Ticker: P911

Die Aktie der Dr. Ing. h.c. F. Porsche (P911) hat am Freitag per Xetra Schluss 3,62 Prozent* zugelegt und war damit die Aktie, die das größte Kaufinteresse auf sich gezogen hat.

Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

Das Papier hat, nachdem das Jahreshoch 2024 (96,22 EUR) formatiert war, deutlicher zurückgesetzt. Im Tageschart ist erkennbar, dass es bis Anfang Juli sukzessive abwärts ging. Größere Erholungen haben sich bis dahin nicht eingestellt, vielmehr wurden die Erholungen, die abgebildet worden sind, gleich wieder abverkauft. Die moderate Entlastungsbewegung im Juli hatte keine nennenswerte Substanz, die Aktie orientierte sich nachfolgend wieder zurück in den Bereich der 65 EUR. Nachdem das Tief im September (63,70 EUR) formatiert war ging es in einer dynamischen Aufwärtsbewegung an die 75 EUR-Marke; aber auch diese Bewegung hatte keine Substanz. Die Aktie hat sich im weiteren Handelsverlauf wieder unter die 70 EUR-Marke zurück orientiert und in den letzten Handelswochen weiter verloren. Es ging im weiteren Handelsverlauf unter die 60 EUR-Marke an ein neues Jahrestief. (55,53 EUR) Im Tageschart ist erkennbar, dass sich die Aktie in den letzten Handelswochen nicht wesentlich erholen konnte.

Im Handel am Freitag der letzten Handelswoche konnte sich das Papier mit einem GAP up über die SMA20 (aktuell bei 59,72 EUR) / SMA50 (aktuell bei 60,02 EUR) schieben und ist auch zum Wochenschluss über diesen beiden Durchschnittslinien geblieben.

Wesentlich wird heute sein, ob der Tagesschluss von Freitag heute bestätigt wird. Erfolgt heute die Bestätigung, so könnte es mit einer weiteren grünen Tageskerze aufwärts gehen. Je schneller sich die Aktie von der SMA50 / SMA20 entfernen kann, desto belastbarer wäre die Aufwärtsbewegung zu interpretieren. Im Tageschart ist erkennbar, dass der letzte Ausbruch als Fehlbruch zu bewerten ist. Übergeordnet gilt für die Aktie auf der Oberseite: solange das Wertpapier über der SMA50 / SMA20 notiert, solange besteht die Chance, dass es weiter aufwärts in Richtung der SMA200 (aktuell bei 69,61 EUR) gehen könnte.

Wird der Tagesschluss von Freitag heute nicht bestätigt, so könnte es mit einer roten Kerze wieder in Richtung der SMA50 / SMA20 gehen. Eintrüben würde sich das Tageschart dann wieder, wenn die Aktie unter diese beiden Durchschnittslinien rutscht und sich darunter etabliert.

* Basis Xetra-Schluss

Porsche Aktie im Tageschart

übergeordnete Einschätzung Daily - Prognose: neutral

Chartcheck - Betrachtung im 4h Chart

Auf dieser Zeitebene wird deutlich, dass die SMA200 (aktuell bei 61,60 EUR) auch hier eine besondere Relevanz hat. Im August als auch im September wurde diese Durchschnittslinie angelaufen, konnte aber nicht überwunden werden. Dieser Move gelang erst Ende September, allerdings wurden die Gewinne wieder abgegeben, die Aktie ist erneut unter alle drei Durchschnittslinien gerutscht.

Im Januar konnte sich das Wertpapier zunächst über die SMA20 (aktuell bei 60,79 EUR) und nachfolgend auch über die SMA50 (aktuell bei 60,01 EUR) schieben. Nach einem GAP down vor einigen Handelstagen hat sich das Wertpapier an der SMA50 wiedergefunden, konnte sich aber zum Wochenschluss lösen und direkt an die SMA200 laufen.

Es kommt jetzt darauf an, ob die Aktie sich heute im Handel über diese Linie schieben und vor allem etablieren kann. Weiterhin wäre es zwingend, dass es zügig weiter aufwärts geht. Stellen sich diese Kursmuster ein, so könnte sich die Aktie wieder in den Bereich der 65 EUR schieben.

Gelingt die Bewegung aber nicht und scheitert die Aktie erneut an der SMA200, so könnte die Aktie wieder an die SMA20 bzw. an die SMA50 zurücksetzen. Geht es erneut unter die SMA50 und verliert der Anteilsschein auch den Kontakt zu dieser Durchschnittslinie, so könnte dies ein Hinweis sein, dass das November Tief erneut angelaufen werden könnte.

* Basis Xetra-Schluss

Porsche Aktie im 4h Chart

übergeordnete Einschätzung 4h Chart - Prognose: neutral

DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: