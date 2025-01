DAX Gewinner: Infineon Aktie - bullisher Breakout höher voraus?

Per Xetra Schluss notierten am Montag (06.01.2025) 31 Aktien im Plus, 9 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt.

Die Gewinnerliste führte Infineon an, die sich um 8,05 Prozent verteuerten, Sartorius gewann 6,38 Prozent, Daimler Truck Holding legte um 5,86 Prozent zu.

► Der DAX 40 Gewinner am Montag- Infineon

ISIN: DE0006231004 | WKN: 623100 | Ticker: IFX

Die Infineon Aktie (IFX) hat gestern per Xetra Schluss 8,05 Prozent* zugelegt und war damit die Aktie, die das größte Kaufinteresse auf sich gezogen hat.

Chartcheck - Betrachtung im Daily:

Der Anteilsschein ist übergeordnet in den letzten Monaten seitwärts gelaufen. Auf der Oberseite war im Juni der Bereich der 38,75 / 39,30 EUR das Ende der Bewegung, auf der Unterseite hat die 30 EUR-Marke bis Ende Juli im Zuge von Rücksetzern gehalten.

Im Tageschart ist erkennbar, dass sich die Aktie Anfang Mai 2024 deutlicher erholen konnte, es aber nicht geschafft hat, sich bis an das Dezember Hoch (39,34 EUR) zu schieben. Die Versuche sind erkennbar, es hat das Momentum gefehlt, um über diese Marke zu laufen. Nachdem es über Wochen nicht weitergegangen ist, hat die Aktie Mitte Juni deutlicher zurückgesetzt. Zwar konnte nach der Stabilisierung eine Erholung abgebildet werden, diese wurde nachfolgend aber abverkauft. Die Rücksetzer gingen wieder in den Bereich der 30 EUR-Marke zurück. Anfang August ist die Aktie deutlich unter die 30 EUR-Marke gefallen, konnte sich aber nachfolgend rasch wieder erholen und an und über diese Marke laufen. Im Zuge der Erholungsbewegungen ist es wieder in den Bereich der 32,50/33,00 EUR gegangen. Von hier aus machte sich erneute und auch deutliche Schwäche breit. Das Wertpapier ist im Zuge der Abgaben unter die wichtige 30 EUR-Marke gefallen. Die Versuche sind im Tageschart erkennbar, wieder verbindlich über die 30 EUR-Marke zu laufen. Es ging in den letzten Handelswochen immer mal wieder über diese Marke, das Wertpapier hat aber bisher nicht die Kraft gehabt sich auch verbindlich über dieser Marke zu etablieren. Erst Anfang Dezember gelang der verbindliche Move über diese Marke, über der sich die Aktie dann auch festsetzen konnte. Ende Dezember gelang es dem Papier sich über der 33 EUR-Marke festzusetzen, diese Marke wurde dann aber dynamisch aufgegeben. Das Wertpapier konnte sich Ende der letzten Handelswoche erst im Bereich der 30,50 EUR stabilisieren. Gestern ging es im Handel wieder dynamisch und mit Momentum über die 33 EUR-Marke.

Die Rücksetzer im Juni konnten sich jeweils im Bereich der SMA20 (aktuell bei 31,97 EUR) stabilisieren. Diese Linie war längere Zeit ein guter Support gewesen. Nachdem diese Linie per Tagesschluss aufgegeben wurde, ging es mit Dynamik unter die SMA50 (aktuell bei 30,75 EUR) bis an die SMA200 (aktuell bei 32,45 EUR), die als Support zunächst gut gehalten hat, nachfolgend, nach der Erholung an die 36 EUR-Marke wurde diese aufgegeben. Die Erholungen im August gingen wieder über die SMA20 und fanden an der SMA50 ihr Ende. Im Chart ist sehr gut zu erkennen, dass das Wertpapier nicht wesentlich über die SMA50 gekommen ist; trotz mehrfacher Versuche. Im Oktober hat sich die Aktie, nachdem sich erneute Schwäche eingestellt hat, an der SMA50 / SMA20 abgearbeitet. Die Aufwärtsbewegung in den letzten Handelswochen gingen an und über diese beiden Durchschnittslinien, was im Tageschart gut zu erkennen ist. Erst Ende November hat die Kraft gereicht, nicht nur über die SMA20 / SMA50 zu laufen, sondern auch die SMA200 zu nehmen. Diese Bewegungen lassen sich gut im Chart herauslesen. Was das Papier aber nicht geschafft hat ist sich verbindlich von der SMA200 nach Norden zu lösen. Auch die Bewegung im Dezember hatte keine Substanz. Im Tageschart ist aber sehr gut zu erkennen, dass die letzte Schwäche sich im Bereich der SMA50 stabilisieren und erholen konnte. Es ging gestern im Handel dynamisch über die SMA20 / SMA200.

Wesentlich wird jetzt sein, ob sich die Aktie jetzt über der SMA200 etablieren kann. Dazu ist es zwingend, dass der Tagesschluss von gestern heute bestätigt wird und das die nächste Tageskerze einen längeren grünen Kerzenkörper hat. Stellt sich die ein und kann der Anteilsschein das Momentum aufrechterhalten, so steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Bewegung wieder in den Bereich der 36 EUR fortsetzen könnte.

Wird der Tagesschluss von gestern heute nicht bestätigt, so könnte es im Zuge einer roten Tageskerze wieder in Richtung der SMA200 gehen. Um die Chancen auf die 36 EUR aufrecht zu erhalten, ist es wesentlich, dass es zu keinem Tagesschluss unter der SMA200 / SMA20 kommt. Fällt die Aktie per Tagesschluss wieder unter diese beiden Durchschnittslinien, so wäre der aktuelle Ausbruch als ein Fehlausbruch zu interpretieren.

* Basis Xetra-Schluss

Infineon Aktie Tageschart

übergeordnete Einschätzung Daily - Prognose: bullisch

Chartcheck - Betrachtung im 4h Chart

Die ausgeprägte Seitwärtsphase im Oktober / November lässt sich im 4h Chart noch besser nachvollziehen. Es ist erkennbar, dass die Aktie seit Ende September mehrfach versucht hat, die SMA200 (aktuell bei 30,75 EUR) zu überwinden, aber mit den Versuchen immer wieder gescheitert ist, sich über dieser Linie festzusetzen. In den letzten Handelswochen ging es mehrfach an und über diese Linie, das Papier hat es aber erst Ende November geschafft, sich verbindlich von der SMA200 nach Norden zu lösen. Im Rahmen der Schwäche Mitte Dezember ging es wieder unter die SMA20 (aktuell bei 31,60 EUR) und die SMA50 (aktuell bei 32,42 EUR). Im Chart ist gut erkennbar, dass sich die Aktie an der SMA200 stabilisieren und nachfolgend dynamisch erholen konnte. Es ging mit Momentum sowohl über die SMA20 als auch über die SMA50.

Damit hat sich das 4h Chart deutlich aufgehellt. Wichtig wird sein, dass es dem Anteilsschein gelingt, sich über der SMA50 zu etablieren. Sollte dies der Fall sein, so könnte es weiter aufwärts in Richtung der 36 EUR gehen.

Wird die SMA50 im Rahmen von Schwäche wieder aufgegeben, so könnte die SMA20 als auch darunter die SMA200 noch einen weiteren Support bieten. Um den bullischen Grundton im Chart aufrecht zu erhalten, sollten sich die Rücksetzer spätestens im Bereich der SMA200 stabilisieren und die Aktie hier einen Richtungswechsel in den Notierungen abbilden.

Infineon Aktie 4h Chart

übergeordnete Einschätzung 4h Chart - Prognose: bullisch

