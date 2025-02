DAX Gewinner: Infineon Aktie - Mit GAP an die 34 EUR-Marke

Per Xetra Schluss notierten gestern (04.02.2025) 17 Aktien im Plus, 23 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt.

Die Gewinnerliste führte Infineon an, die sich um 9,79 Prozent verteuerten, Brenntag gewann 1,87 Prozent, Hannover Rück legte um 1,30 Prozent zu.

► Der DAX 40 Gewinner am Dienstag - IFX

► Infineon WKN: 623100 | ISIN: DE0006231004 | Ticker: IFX

Die Infineon Aktie (IFX) hat gestern per Xetra Schluss 9,79 Prozent* zugelegt und war damit die Aktie, die das größte Kaufinteresse auf sich gezogen hat.

Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

Der Anteilsschein ist übergeordnet in den letzten Monaten seitwärts gelaufen. Auf der Oberseite war im Juni der Bereich der 38,75 / 39,30 EUR das Ende der Bewegung, auf der Unterseite hat die 30 EUR-Marke bis Ende Juli im Zuge von Rücksetzern gehalten.

Im Tageschart ist erkennbar, dass sich die Aktie Anfang Mai 2024 deutlicher erholen konnte, es aber nicht geschafft hat, sich bis an das Dezember Hoch (39,34 EUR) zu schieben. Die Versuche sind erkennbar, es hat das Momentum gefehlt, um über diese Marke zu laufen. Nachdem es über Wochen nicht weitergegangen ist, hat die Aktie Mitte Juni deutlicher zurückgesetzt. Zwar konnte nach der Stabilisierung eine Erholung abgebildet werden, diese wurde nachfolgend aber abverkauft. Die Rücksetzer gingen wieder in den Bereich der 30 EUR-Marke zurück. Anfang August ist die Aktie deutlich unter die 30 EUR-Marke gefallen, konnte sich aber nachfolgend rasch wieder erholen und an und über diese Marke laufen. Im Zuge der Erholungsbewegungen ist es wieder in den Bereich der 32,50/33,00 EUR gegangen. Von hier aus machte sich erneute und auch deutliche Schwäche breit. Das Wertpapier ist im Zuge der Abgaben unter die wichtige 30 EUR-Marke gefallen. Die Versuche sind im Tageschart erkennbar, wieder verbindlich über die 30 EUR-Marke zu laufen. Es ging in den letzten Handelswochen immer mal wieder über diese Marke, das Wertpapier hat aber bisher nicht die Kraft gehabt sich auch verbindlich über dieser Marke zu etablieren. Erst Anfang Dezember gelang der verbindliche Move über diese Marke, über der sich die Aktie dann auch festsetzen konnte. Ende Dezember gelang es dem Papier sich über der 33 EUR-Marke festzusetzen, diese Marke wurde dann aber dynamisch aufgegeben. Das Wertpapier konnte sich Ende der letzten Handelswoche erst im Bereich der 30,50 EUR stabilisieren. Im Januar versuchte das Papier nach Norden auszubrechen, kam aber nicht wirklich weiter. Zwar wurden die Rücksetzer in den letzten Handelswochen immer wieder zurückgekauft, die nachfolgenden Erholungen hatten aber nicht wirkliche Substanz. Im Handel gestern ging es im Rahmen eines GAP up an die 34 EUR-Marke. Im Tageschart ist aber erkennbar, dass die Aktie vom Tageshoch zurückgesetzt hat und der Kerzenköper rot eingefärbt ist.

Es ging im Rahmen des GAP über alle drei Durchschnittslinien. Die Aktie notiert aktuell in einiger Entfernung zu SMA20 (aktuell bei 33,10 EUR). Damit hat sich das Tageschart zunächst aufgehellt. Wesentlich und wichtig ist aber, dass der Tagesschluss von gestern heute nicht bestätigt wird. Sollte sich dieses Szenario einstellen, so könnte es mit einer grünen Tageskerze weiter aufwärts gehen. Denkbare Anlaufziele könnten die 35,04 EUR, die 36,20 EUR bzw. die 38,79 EUR sein.

Sollten sich heute im Handel Rücksetzer einstellen, so könnten diese sich zunächst im Bereich der SMA20 erholen. Hält dieser Support nicht, so könnten darunter die SMA200 (aktuell bei 32,56 EUR) als auch die SMA50 (aktuell bei 32,62 EUR) noch eine weitere Unterstützung bieten. Wird die SMA50 aber per Tagesschluss aufgegeben, so würde sich das Tageschart wieder eintrüben, es müsste mit weiteren Abgaben gerechnet werden.

* Basis Xetra-Schluss

IFX Aktie im Tageschart

übergeordnete Einschätzung Daily - Prognose: bullisch

Chartcheck - Betrachtung im 4h Chart

Die ausgeprägte Seitwärtsphase im Oktober / November lässt sich im 4h Chart noch besser nachvollziehen. Es ist erkennbar, dass die Aktie seit Ende September mehrfach versucht hat, die SMA200 (aktuell bei 31,61 EUR) zu überwinden, aber mit den Versuchen immer wieder gescheitert ist, sich über dieser Linie festzusetzen. Es ging mehrfach an und über diese Linie, das Papier hat es aber erst Ende November geschafft, sich verbindlich von der SMA200 nach Norden zu lösen. Im Rahmen der Schwäche Mitte Dezember ging es wieder unter die SMA20 (aktuell bei 32,54 EUR) und die SMA50 (aktuell bei 33,25 EUR). Im Chart ist gut erkennbar, dass sich die Aktie an der SMA200 stabilisieren und nachfolgend dynamisch erholen konnte. Es ging mit Momentum sowohl über die SMA20 als auch über die SMA50. Der folgende Rücksetzer ist an und unter die SMA200 gelaufen. Im Rahmen des GAP up ging es gestern deutlich aufwärts über alle drei Durchschnittslinien.

Solange die Aktie über der SMA50 notiert, solange könnten sich weitere Erholungen einstellen, die die Perspektive haben, die Anlaufziele zu erreichen, die in der Tagesbetrachtung gewürdigt worden sind.

Rücksetzer könnten sich zunächst bis an die SMA50 einstellen. Hält dieser Support aber nicht, so könnte die SMA20 darunter noch eine weitere Unterstützung bieten.

* Basis Xetra-Schluss

IFX Aktie im 4h Chart

übergeordnete Einschätzung 4h Chart - Prognose: bullisch

