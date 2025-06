DAX Gewinner: MTU Aktie - Kaufinteresse überwiegt aktuell

Per Xetra Schluss notierten gestern (17.06.2025) 8 Aktien im Plus, 32 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt.

Die Gewinnerliste führte MTU an, die sich um 2,17 Prozent verteuerten, Vonovia gewann 1,39 Prozent, Siemens Energy legte um weitere 0,98 Prozent zu.

► Der DAX 40 Gewinner am Dienstag - MTU

► MTU Aero Engines WKN: A0D9PT | ISIN: DE000A0D9PT0 | Ticker: MTX

Die MTU Aktie (MTX) hat gestern per Xetra Schluss 2,17 Prozent* gewonnen und war damit die Aktie, mit dem größten Tagesgewinn.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Im Tageschart ist erkennbar, dass sich Ende Juni deutliches Kaufinteresse eingestellt hat. Die MTU Aktie konnte sich im Zuge dessen deutlicher erholen. Das Hoch Anfang August bei 278,80 EUR wurde direkt wieder abverkauft. Der Abgabedruck war aber überschaubar. Nach einem kleineren Rücksetzer konnte die Aufwärtsbewegung wieder aufgenommen werden. Es ging es mit einem GAP up über die 300 EUR-Marke und von hier aus, Anfang Dezember, an ein neues Hoch (332,50 EUR). Nachfolgend war der Handel von moderaten Gewinnmitnahmen geprägt. Das Papier setzte Anfang Januar noch einmal etwas zurück, um Schwung zu nehmen, um ein neues Hoch (350,10 EUR) zu formatieren. Es stellten sich zwar Gewinnmitnahmen ein, diese waren aber erneut überschaubar. Die Aktie konnte sich wieder im Bereich der 300 EUR stabilisieren und erholen und Anfang März an ein neues Hoch laufen. Nach einem dynamischen Rücksetzer stellten sich Erholungen ein, die an und über das alte Jahreshoch gingen. Die Aktie formatierte Ende Mai bei 361,20 EUR ein neues Hoch. Die Notierungen bröckelten zwar nachfolgend etwas ab, in den letzten drei Handelstagen hat aber wieder das Kaufinteresse überwogen.

Die Aktie, die in der letzten Handelswoche noch unter die SMA20 (aktuell bei 350,37 EUR) gefallen ist, konnte sich im Rahmen des aktuellen Aufwärtsimpulses wieder über diese Linie schieben. Das Tageschart würde sich dann wieder aufhellen, wenn es der Anteilsschein es schafft, sich über der SMA20 zu etablieren. Dazu müsste der Tagesschluss von gestern heute bestätigt werden. Sollte sich dies einstellen, so könnte die Aktie zunächst das Jahreshoch erreichen und dann weiter aufwärts zu immer neuen Hochs laufen.

Geht es im Rahmen von Schwäche aber wieder unter die SMA20, so kommt es darauf an, ob sich das Papier im Dunstkreis dieser Linie festsetzen kann. Gelingt dies nicht, so ist damit zu rechnen, dass sich weitere Schwäche einstellen könnte, die bei einem ausgeprägten Charakter auch die SMA50 (aktuell bei 321,04 EUR) erreichen könnte.

Die MTU Aktie im Tageschart:

übergeordnete Einschätzung Daily - Prognose: bullisch

Chartcheck - Betrachtung im 4h Chart

Die Aktie konnte sich zu Jahresbeginn im Rahmen der Schwäche noch an der SMA200 (aktuell bei 323,75 EUR) stabilisieren und wieder erholen. Diese Erholung ging wieder über die SMA20 (aktuell bei 348,39 EUR) / SMA50 (aktuell bei 351,95 EUR). Dem Papier gelang es nicht, sich verbindlich über der SMA20 festzusetzen. Es ging wieder zurück an diese beiden Durchschnittslinien. Nach dem ersten Rücksetzer unter die SMA200 konnte das Hoch bei 355,70 EUR formatiert werden, der erneute Rücksetzer unter diese Durchschnittslinie hatte aber im Rahmen der Entlastungsbewegung nicht mehr das Momentum das Jahreshoch zu erreichen. Es ging zwar über alle drei Durchschnittslinien und nachfolgend zunächst moderat, im weiteren Handelsverlauf dynamisch abwärts. Die Aktie konnte sich nach der Stabilisierung zunächst an die SMA20 schieben. Es hat aber eine Zeitlang gedauert, bis diese Linie auch genommen werden konnte. Nach dem Überwinden dieser Linie ging es problemlos über die SMA50 und die SMA200 und von hier aus weiter aufwärts. Im 4h Chart ist erkennbar, dass die Aktie die SMA20 als auch die SMA50 aufgegeben hat, sich aber in den letzten beiden Handelstagen wieder an und über diese beiden Linien schieben konnte.

Damit hat sich das 4h Chart aufgehellt. Um es bullisch interpretieren zu können, muss sich die Aktie weiter aufwärts an und über das Jahreshoch schieben und nachfolgend auch etablieren. Sollte sich diese Kursmuster einstellen, so könnte es weiter aufwärts zu immer neuen Hochs gehen.

Werden die SMA50 als auch die SMA20 im Zuge von Schwäche wieder aufgegeben und verliert der Anteilsschein den Kontakt zur SMA20, so würde sich die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass sich die Abgaben in Richtung der SMA200 ausdehnen könnten.

Die MTU Aktie im 4h Chart:

übergeordnete Einschätzung 4h Chart - Prognose: bullisch

Tagesprognose gemäß unserer Einschätzung heute: aufwärts

Widerstände:

361,20

395,00

450,00

510,00



Unterstützungen

351,95

350,37

349,20

348,39

346,99

346,94

323,86

321,04

306,08 (GAP)



