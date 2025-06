Senat verabschiedet Stablecoin GENIUS-Gesetz mit Mehrheit 📣🟢

Der US-Senat hat gestern mit 68 zu 30 Stimmen den „Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins (GENIUS) Act” verabschiedet und damit den ersten landesweiten Rechtsrahmen für an den US-Dollar gekoppelte Stablecoins offiziell gebilligt. Was der Gesetzentwurf beinhaltet Das Gesetz schreibt vor, dass Stablecoins vollständig durch Bargeld oder Schatzwechsel (T-Bills) im Verhältnis 1:1 gedeckt sein müssen, monatliche Bescheinigungen und AML-Kontrollen (Anti-Geldwäsche) – alles unter der Aufsicht des Finanzministeriums. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Finanzminister Scott Bessent erklärte gegenüber den Gesetzgebern, dass die neuen Vorschriften dazu führen könnten, dass der Stablecoin-Markt innerhalb weniger Jahre ein Volumen von über 2 Billionen US-Dollar erreichen könnte, verglichen mit derzeit rund 250 Milliarden US-Dollar. Im vergangenen Jahr wurden mit Stablecoins 28 Billionen US-Dollar an On-Chain-Transaktionen abgewickelt – mehr als Visa und Mastercard zusammen. Eine breitere Akzeptanz wird wahrscheinlich von US-Banken und großen Einzelhändlern unterstützt werden. Die Bank of America hat erklärt, dass sie die Ausgabe eines eigenen Tokens „in Betracht ziehen” werde, sobald das Gesetz in Kraft tritt, während Walmart und Amazon die Schaffung von Stablecoins unter ihrer eigenen Marke prüfen, um Transaktionsgebühren zu senken. Unterstützung für den Dollar und Staatsanleihen Da das Gesetz eine 1:1-Deckung durch US-Dollar oder Staatsanleihen vorschreibt, werden die Änderungen Druck auf traditionelle Zahlungssysteme ausüben und gleichzeitig neue Nachfrage nach kurzfristigen US-Staatsanleihen lenken, die die Token decken werden. Dies stellt einen grundlegend anderen Ansatz für traditionelle Banken dar, die derzeit nur Teilreserven der Kundeneinlagen in bar halten müssen. Wird Ethereum von der Einführung profitieren? Da etwa die Hälfte aller Stablecoins derzeit im Ethereum-Netzwerk betrieben werden, könnte die Plattform einen starken Anstieg der Transferaktivitäten verzeichnen, was wiederum die Nachfrage ankurbeln und die Burn-Rate von Ethereum-Token beschleunigen würde. Nächste legislative Schritte Nachdem der Senat seine Arbeit an dem Gesetzentwurf abgeschlossen hat (Stand: 17. Juni), hängt dessen Schicksal nun vom Zeitplan des Repräsentantenhauses ab. Wenn das Repräsentantenhaus die Fassung des Senats annimmt, könnte der Gesetzentwurf zwischen dem 29. und 31. Juli 2025 – den letzten Legislaturtagen vor der Sommerpause – im Weißen Haus eintreffen, sodass das Finanzministerium 120 Tage Zeit hätte, bis Ende November Durchführungsbestimmungen auszuarbeiten. Sollte das Repräsentantenhaus jedoch auf seiner eigenen Version bestehen (oder den Gesetzentwurf in ein umfassenderes Kryptopaket einbinden), wäre ein Vermittlungsausschuss erforderlich, wodurch sich die endgültige Verabschiedung auf Anfang oder Mitte September 2025, nach der Wiederaufnahme der Kongresssitzungen, verschieben würde. Selbst dann wäre die Unterzeichnung durch den Präsidenten spätestens am 19. September zu erwarten – also noch innerhalb der 18-monatigen Umsetzungsfrist des Gesetzes.    GEWUSST WIE! Auch an der Börse! Die aktuelle Wissensreihe von XTB bei YouTube! 21 Börsen-Tutorials für alle Anfänger und Einsteiger.

