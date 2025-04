DAX Gewinner: MTU Aktie - Unter alle drei Durchschnittslinien gefallen

Per Xetra Schluss notierten am Freitag (25.04.2025) 28 Aktien im Plus, 12 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt.

Die Gewinnerliste führte die MTU an, die sich um 4,94 Prozent verteuerten, Brenntag gewannen 4,89 Prozent, Heidelberg Materials legte um 3,80 Prozent zu.

► Der DAX 40 Gewinner am Freitag - MTU

► MTU Aero Engines WKN: A0D9PT | ISIN: DE000A0D9PT0 | Ticker: MTX

Die MTU Aktie (MTX) hat am Freitag per Xetra Schluss 4,94 Prozent* zugelegt und war damit die Aktie, mit dem größten Tagesgewinn.

Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

Im Tageschart ist erkennbar, dass sich Ende Juni deutliches Kaufinteresse eingestellt hat. Die MTU Aktie konnte sich im Zuge dessen deutlicher erholen. Das Hoch Anfang August bei 278,80 EUR wurde direkt wieder abverkauft. Der Abgabedruck war aber überschaubar. Nach einem kleineren Rücksetzer konnte die Aufwärtsbewegung wieder aufgenommen werden. Es ging es mit einem GAP up über die 300 EUR-Marke und von hier aus, Anfang Dezember, an ein neues Hoch (332,50 EUR). Nachfolgend war der Handel von moderaten Gewinnmitnahmen geprägt. Das Papier setzte Anfang Januar noch einmal etwas zurück, um Schwung zu nehmen, um ein neues Hoch (350,10 EUR) zu formatieren. Es stellten sich zwar Gewinnmitnahmen ein, diese waren aber erneut überschaubar. Die Aktie konnte sich wieder im Bereich der 300 EUR stabilisieren und erholen und Anfang März an ein neues Hoch laufen. Nach einem dynamischen Rücksetzer stellten sich bis Ende letzten Monats zwar Erholungen ein, diese erreichten das Jahreshoch aber nicht mehr. Die letzten drei Handelswochen waren von Abgabedruck geprägt. Die Aktie setzte im Zuge dessen deutlich und dynamisch zurück. In der letzten Handelswoche konnte sich das Papier zwar vom Jahrestief (249,60 EUR) lösen, übergeordnet hat es die Aktie noch nicht geschafft, sich wieder verbindlich über der 290 EUR-Marke zu etablieren.

Die Aktie ist im Rahmen der Schwäche unter alle drei Durchschnittslinien gefallen. Die Entlastungsbewegung an die SMA200 (aktuell bei 300,63 EUR) wurde direkt wieder abverkauft. Zum Wochenschluss der letzten Handelswoche konnte die Aktie wieder an die SMA20 (aktuell bei 291,05 EUR) laufen, dennoch hat sich das Tageschart deutlich eingetrübt. Solange die Aktie unter der SMA20 notiert, solange könnte sich die Schwäche weiter fortsetzen. Denkbare Anlaufziele auf der Unterseite könnten die 245,50 EUR bzw. die 211,20 EUR sein.

Sollte der Tagesschluss von Freitag heute bestätigt werden, so könnte es mit einer weiteren grünen Tageskerze zunächst über die SMA20 und dann an die SMA200 gehen. Kann die Aktie sich bis an die SMA200 schieben, so sollten die Kursmuster im Dunstkreis dieser Linie engmaschig beobachtet werden. Gelingt es dem Papier sich über die SMA200 zu schieben, so bleibt aber abzuwarten, ob die Kraft vorhanden ist, sich auch über der SMA200 festzusetzen. Das Chart würde sich erst wieder aufhellen, wenn es das Papier es schafft, sich per Tagesschluss über der SMA200 zu etablieren.

* Basis Xetra-Schluss

MTU Aktie im Tageschart

übergeordnete Einschätzung Daily - Prognose: bärisch

Chartcheck - Betrachtung im 4h Chart

Die Aktie konnte sich zu Jahresbeginn im Rahmen der Schwäche noch an der SMA200 (aktuell bei 319,51 EUR) stabilisieren und wieder erholen. Diese Erholung ging wieder über die SMA20 (aktuell bei 276,76 EUR) / SMA50 (aktuell bei 283,38 EUR). Dem Papier gelang es nicht, sich verbindlich über der SMA20 festzusetzen. Es ging wieder zurück an diese beiden Durchschnittslinien. Nach dem ersten Rücksetzer unter die SMA200 konnte das Jahreshoch formatiert werden, der erneute Rücksetzer unter diese Durchschnittslinie hatte aber im Rahmen der Entlastungsbewegung nicht mehr das Momentum das Jahreshoch zu erreichen. Es ging zwar über alle drei Durchschnittslinien und nachfolgend zunächst moderat, im weiteren Handelsverlauf dynamisch abwärts. Die Aktie konnte sich nach der Stabilisierung zunächst an die SMA20 schieben. Es hat aber eine Zeitlang gedauert, bis diese Linie auch genommen werden konnte. Ende der letzten Handelswoche ging es auch über die SMA50.

Wesentlich wird jetzt sein, dass sich das Papier über der SMA50 etablieren kann. Gelingt dies, so könnte es weiter aufwärts in Richtung der SMA200 gehen. Im Chart ist erkennbar, dass diese Linie in den letzten Handelsmonaten übergeordnet ein guter Support gewesen ist, jetzt könnte es eine harte Barriere sein.

Rücksetzer könnten sich zunächst an der SMA50 stabilisieren. Geht es unter diese Linie, so könnte die SMA20 noch eine weitere Unterstützung bieten. Nachhaltig unter die SMA20 sollte es nicht mehr gehen, um die aktuelle Aufwärtsbewegung nicht in Frage zu stellen.

* Basis Xetra-Schluss

MTU Aktie im 4h Chart

übergeordnete Einschätzung 4h Chart - Prognose: neutral

Tagesprognose gemäß unserer Einschätzung heute: aufwärts





