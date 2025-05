Die zur√ľckliegende Handelswoche hat uns ein neues Allzeithoch f√ľr den DAX beschert und am Freitag gleichzeitig wieder "Alarmstimmung" von der politischen Seite und damit sogar ein Wochenverlust. Eigentlich ist charttechnisch im Tageschart der DAX weiter bullisch - andererseits prognostizieren wir wieder h√∂chste Volatilt√§t in den n√§chsten Tagen, solange der Zollstreit politisch wieder esakliert...

DAX Rahmenbedingungen

Das BIP in Deutschland ist im 1. Quartal 2025 gegen√ľber dem Vorquartal preis- Saison und kalenderbereinigt gewachsen. Das BIP fiel mit + 0,4 Prozent doppelt so stark aus, wie noch in der Schnellmeldung des statistischen Bundesamts von Ende April vermutet.¬†Ein st√§rkeres Wachstum hatte es zuletzt im dritten Quartal 2022 gegeben. Da gab es gegen√ľber dem Vorquartal ein Plus von 0,6 Prozent. Grund f√ľr diese Entwicklung ist die √ľberraschend gut Entwicklung im M√§rz gewesen. Vor allem die Produktion im verarbeitenden Gewerbe sowie die Exporte haben sich besser entwickelt als zun√§chst angenommen. Das Wachstum der Exporte k√∂nnten den "Vorzieheffekten" im schwelenden Handelsstreit mit den USA geschuldet sein. Auch der Konsum hat zum Wachstum beigetragen. Die privaten Konsumausgaben stiegen um 0,5 Prozent im Vergleich zum Vorquartal. Mit einer weiter zur√ľckgehenden Inflation und deutlich gestiegenen L√∂hnen haben Verbraucher mehr Geld f√ľr den Konsum zur Verf√ľgung. Obwohl das Wachstum h√∂her als erwartet ausgefallen ist, stehen die Zeichen noch nicht auf Aufschwung. F√ľr das Jahr 2025 wird mit einer Stagnation der Wirtschaftsleistung gerechnet.

In den letzten Tagen hat der US-Anleihemarkt beunruhigende Signale gesendet. Darunter haben auch die B√∂rsen, zumindest kurzzeitig, gelitten. Bislang konnten die USA den gigantischen Schuldenberg von 36 Billionen US-Dollar, als auch das Haushaltsdefizit problemlos finanzieren. Angesichts der Steuerpl√§ne der US-Administration, die in dieser Woche die erste H√ľrde genommen haben, gibt es aber Zweifel, ob dies in Zukunft auch so sein wird. Bereits Ende der letzten Woche hat die Ratingagentur Moody¬īs das Rating f√ľr die USA zur√ľckgestuft, was nicht √ľberraschend war, da die beiden anderen gro√üen Ratingagenturen den USA bereits vor einigen Jahren den A*** Status entzogen haben. Zu Wochenbeginn stiegen die Zinsen f√ľr die 30-j√§hrigen US-Staatsanleihen √ľber 5 Prozent. Die US-Regierung muss j√§hrlich fast 900 Mrd. US-Dollar f√ľr Zinsen ausgeben. Das ist gut das Doppelte des j√§hrlichen Bundeshaushalts. Es wird bef√ľrchtet, dass diese Zinslast durch steigende Zinsen weiter ansteigen k√∂nnte, zumal sich auch das Defizit bis 2034 um weitere 3,3 Billionen US-Dollar erh√∂hen k√∂nnte.

Das der US-Zollkonflikt mit dem Rest der Welt weiterhin Thema bleibt wurde am Freitagmittag eindrucksvoll unterstrichen. Die US-Regierung hat angek√ľndigt ab 01.06.2025 einen Zoll von 50 Prozent auf Waren aus der EU zu erheben. Zuletzt haben die Zeichen auf Entspannung gestanden, zumindest wurde dies so interpretiert. Dem scheint wohl nicht so zu sein.

DAX R√ľckblick: (19.05.2025 -23.05.2025)

Der DAX ging am Montagmorgen bei 23.728 Punkten in den vorb√∂rslichen Handel. Der Index notiert damit 11 Punkte unter der ersten vorb√∂rslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche und 86 Punkte unter dem Wochenschluss am Freitagabend der Vorwoche. Bereits am Montag konnte der DAX kr√§ftig zulegen. Es ging dynamisch an und √ľber die 24.000 Punkte-Marke. Den Bullen gelang es zun√§chst den Index im Bereich dieser Marke festzusetzen, zur Wochenmitte wurde diese Marke aufgegeben. Der Index konnte im Rahmen einer Entlastungsbewegung direkt an ein neues Allzeithoch laufen, gab aber nachfolgend die Gewinne aus der Bewegung wieder ab. Am Donnerstag setzte der DAX zun√§chst weiter zur√ľck, konnte sich im sp√§teren Handel aber wieder √ľber die 24.000 Punkte-Marke schieben und am Freitag auch zun√§chst dar√ľber etablieren. Im Rahmen des deutlichen R√ľcksetzers am Freitag wurden s√§mtliche Wochengewinne egalisiert. Der DAX notiert damit unter der vorb√∂rslichen Er√∂ffnung am Montagmorgen. Der DAX ging bei 23.602 Punkten aus dem Wochenhandel.

Der DAX hat in der abgelaufenen Handelswoche erneut ein neues Allzeithoch, und zwar √ľber der 24.000 Punkte-Marke, formatiert. Das Wochentief wurde unter dem Level der Vorwoche festgestellt. In der abgelaufenen Handelswoche wurde dennoch ein Wochenverlust ausgewiesen. Nach sechs Gewinnwochen war dies der erste Wochenverlust. Die Range war deutlich gr√∂√üer als in der Woche zuvor, lag aber knapp unter dem Jahresdurchschnitt.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem √úberschreiten der 24.151/53 Punkte-Marke damit gerechnet, dass der DAX unser n√§chstes Ablaufziel auf der Oberseite bei 24.169/71 Punkten anlaufen k√∂nnten. Diese Bewegung hat sich eingestellt, unser Anlaufziel wurde knapp verfehlt. Das Setup hat damit nicht optimal gegriffen. Die R√ľcksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 23.329/27 Punkte-Marke unter unser maximales Anlaufziel bei 23.311/09 Punkten.¬† ¬†¬†

DAX - Wie könnte es weitergehen

DAX-Widerstände 23.609/53   23.705/52/81   23.802/14/44/63   23.907/24/48   24.057/77/96   24.139/81   24.227/71   24.359

 

DAX-Unterst√ľtzungen 23.595/60 ¬† 23.491/37 ¬† 23.370/30 ¬† 23.260/18 ¬† 23.018 ¬† 22.979

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres Setups

Intraday-Marke                                23.850 und  23.234

Tagesschlussmarken                     24.170  und 22.678

Break1  Bull (Wo-Schluss)                    (13.167)

Break2  Bull (Mo-Schluss)                    (12.866)

Boxbereich                                  24.550  bis  15.055

Zyklische Bewegungen 2020 ‚Äď 2033

Range                                         25.633  bis  7.976                                     

DAX Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart

DAILY

Der DAX konnte sich, nach dem ausgepr√§gten R√ľcksetzer im April, wieder deutlich erholen und hat die Verluste mittlerweile egalisiert. Der Dax ist im Rahmen der Aufw√§rtsbewegung an immer neue Hochs gelaufen. In dieser Handelswoche ging es erstmals √ľber die 24.000 Punkte-Marke. Am Freitag ging es im Rahmen eines dynamischen R√ľcksetzers stramm abw√§rts. Im Tageschart ist erkennbar, dass die Lunte der Tageskerze bis an die SMA20 (aktuell bei 23.370 Punkten) ging. Die Tageskerze am Freitag war auch die l√§ngste rote Tageskerze seit dem 10.04.2025.

Trotz des R√ľcksetzers kann das Tageschart weiterhin bullisch interpretiert werden. Damit das so bleibt m√ľssen die Bullen den DAX per Tagesschluss unbedingt √ľber der SMA20 halten. Sollte dies gelingen, so w√§re es den Bullen anzuraten, dass es wieder z√ľgig aufw√§rts in den Dunstkreis der 24.000 Punkte-Marke geht. Das Problemfeld lautet: Politische B√∂rsen, der neu aufflammende Zollkonflikt von Trump, sind kaum absch√§tzbar und k√∂nnen in den n√§chsten Tagen wieder zu h√∂chster Volatilit√§t f√ľhren!

Sollte sich die Schw√§che zu Wochenbeginn fortsetzen und der Tagesschluss von Freitag der Vorwoche best√§tigt werden, so k√∂nnte es mit einer weiteren roten Tageskerze abw√§rts an und unter die SMA20 gehen. Das Chartbild w√ľrde sich dann eintr√ľben, wenn der DAX unter die SMA20 rutscht und sich auch nicht im Dunstkreis dieser Linie etablieren kann. Sollte der Kontakt zu dieser Durchschnittslinie verloren gehen, so k√∂nnten sich die Abgaben weiter in Richtung der 23.050/25 Punkte, der 23.735/15 Punkte und √ľbergeordnet bis in den Bereich des 23,6 % Retracement bzw. der SMA50 (aktuell bei 22.533 Punkten) ausweiten.

Einordnung √ľbergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart): bullisch (OHNE die politischen Einflussfaktoren)

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass der DAX in den letzten Handelstagen an der SMA20 (aktuell bei 23.948 Punkten) aufwärtsgelaufen ist. Diese Durchschnittslinie war bis Mitte der letzten Handelswoche ein guter Support gewesen. Der Index konnte sich im Dunstkreis dieser Linie immer wieder erholen und nachfolgend aufwärtslaufen. Allerdings kann aus dem Chart herausgelesen werden, dass die Aufwärtsbewegung nicht dynamisch, sondern sehr verhalten gewesen sind. Am Freitag der letzten Handelswoche hat der DAX zunächst auf die SMA20 aufgesetzt, ist im Rahmen der Schwäche aber deutlich unter die SMA50 (aktuell bei 23.814 Punkten) gelaufen.

Mit dieser Bewegung hat sich das 4h Chart eingetr√ľbt und kann nur noch als neutral interpretiert werden. Solange der DAX unter der SMA50 notiert, solange k√∂nnte sich die Schw√§che weiter fortsetzen. Denkbare Anlaufziele wurden in der Tagesbetrachtung gew√ľrdigt.¬†

Sollte sich die Erholungsbewegung weiter fortsetzen, so k√∂nnte diese zun√§chst bis an die SMA50 gehen. Knapp √ľber dieser Durchschnittslinie verl√§uft die SMA20, die auch √ľberwunden werden m√ľsste, um wieder Perspektive auf der Oberseite zu haben. Im Chart ist sehr gut herauszulesen, dass insbesondere die SMA20 in den letzten Handelstagen und -wochen eine gute Unterst√ľtzung bei R√ľcksetzern gewesen ist. Denkbar ist, dass diese Durchschnittslinie jetzt ein Brett sein k√∂nnte und Erholungsbewegungen sp√§testens im Bereich dieser Linie auslaufen k√∂nnten.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): neutral

FAZIT / Short Cut: Der DAX muss sich per Tagesschluss unbedingt √ľber der SMA20¬†halten, um weiterhin Perspektive auf neue Hochs zu haben. Wird diese Durchschnittslinie per Tagesschluss aufgegeben, so w√ľrde sich das Chartbild deutlich eintr√ľben. Derzeit muss aber die politische Entwicklung zu den Z√∂llen abgewartet werden...

  Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:      55 %

  Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups:     45 %

Einsch√§tzung f√ľr die neue DAX Handelswoche

Long Setup: die Bullen k√∂nnten zun√§chst versuchen, den DAX √ľber der 23.602 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte der DAX weiter aufw√§rts an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 23.619/21, bei 23.635/37, bei 23.652/54, bei 23.667/69, bei 23.683/85, bei 23.705/07, bei 23.724/26, bei 23.742/447, bei 23.760/62, bei 23.783/85, bei 23.804/06 und dann bei 23.820/22 Punkten gehen. √úber der 23.820/22 Punkte-Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 23.841/43, bei 23.866/68, bei 23.884/86,¬†bei 23.901/03, bei 23.919/21, bei 23.937/39, bei 23.955/57, bei 23.973/75, bei 23.991/93, bei 24.010/12, bei 24.025/27, bei 24.040/42, bei 24.052/54, bei 24.065/67, bei 24.081/83, bei 24.096/98, bei 24.112/14, bei 24.135/37, bei 24.151/53, bei 24.169/71, bei 24.188/90 bzw. bei 24.209/11 Punkten zu finden.

Short-Setup: kann sich der DAX nicht √ľber der 23.602 Punkte-Marke halten, so h√§tten die B√§ren die M√∂glichkeit den DAX an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 23.591/89 bei 23.578/76, bei 23.558/56, bei 23.540/38, bei 23.524/22, bei 23.505/03, bei 23.490/88, bei 23.474/72, bei 23.458/56, bei 23.437/35, bei 23.418/16 und dann bei 23.399/97 Punkten zu dr√ľcken. Unter der 23.399/97 Punkte-Marke k√∂nnte der Index unsere n√§chsten Anlaufziele bei 23.382/80, bei 23.365/63, bei 23.348/46, bei 23.329/27, bei 23.311/09, bei 23.283/81, bei 23.264/62, bei 23.245/43, bei 23.228/26, bei 23.210/08, bei 23.197/95, bei 23.178/78, bei 23.159/57 bzw. bei 23.145/43 Punkten anlaufen.

Übergeordnet erwartete DAX Tendenz in der KW 22 / 2025: 

seitwärts / aufwärts*

 

