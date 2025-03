DAX Gewinner: MTU Engine Aktie - Aktie vor neuen Allzeithochs

Per Xetra Schluss notierten am Freitag (28.02.2025) 30 Aktien im Plus, 10 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt.

Die Gewinnerliste führte die MTU an, die sich um 3,71 Prozent verteuerten, Daimler Truck Holding gewann 1,92 Prozent, Fresenius legte um 1,93 Prozent zu.

► Der DAX 40 Gewinner am Freitag - MTU

► MTU Engine ISIN: DE000A0D9PT0 | WKN: A0D9PT | Ticker: MTX

Die MTU Aktie (MTX) hat am Freitag per Xetra Schluss 3,71 Prozent* zulegen können und war damit die Aktie, die das größte Kaufinteresse auf sich gezogen hat.

Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

Das Wertpapier konnte sich bis Anfang April 2024 zunächst sukzessive aufwärtsschieben. Nach einem kleineren Rücksetzer ging es über mehrere Handelswochen seitwärts weiter. Ende Juni stellte sich wieder deutliches Kaufinteresse ein. Die MTU Aktie konnte sich im Zuge dessen deutlicher erholen. Das Hoch bei 278,80 EUR wurde direkt wieder abverkauft. Der Abgabedruck war aber überschaubar. Nach einem kleineren Rücksetzer konnte die Aufwärtsbewegung wieder aufgenommen werden. Es ging es mit einem GAP up über die 300 EUR-Marke und von hier aus, Anfang Dezember, an ein neues Hoch (332,50 EUR). Nachfolgend war der Handel von moderaten Gewinnmitnahmen geprägt. Das Papier setzte Anfang Januar noch einmal etwas zurück, um Schwung zu nehmen, um ein neues Hoch (350,10 EUR) zu formatieren. Es stellten sich zwar Gewinnmitnahmen ein, diese waren aber erneut überschaubar. Die Aktie konnte sich wieder im Bereich der 320 EUR stabilisieren und erholen. Diese Erholung wurde abverkauft. Die Aktie setzte im weiteren Handelsverlauf dynamisch zurück, konnte sich in der letzten Handelswoche aber stabilisieren und wieder erholen. Am Freitag der letzten Handelswoche ging es im Zuge der Aufwärtsbewegung wieder über die 330 EUR-Marke.

Im Tageschart ist erkennbar, dass die Aktie in den letzten Handelsmonaten an der SMA20 (aktuell bei 326,87 EUR) aufwärtsgelaufen ist. Stellten sich Rücksetzer ein, so konnten diese sich im Dunstkreis der SMA20 bzw. spätestens an der SMA50 (aktuell bei 326,55 EUR) stabilisieren und erholen. Der letzte Rücksetzer im Februar war dynamisch, beide Durchschnittslinien konnten keinen ausreichenden Support bieten; es ging drei Handelstage mit Momentum abwärts. Teile der Verlust wurden nachfolgend wieder ausgeglichen. Das Wertpapier konnte sich am Freitag wieder über die SMA20 / SMA50 schieben.

Wesentlich wird jetzt sein, ob es der Anteilsschein schafft, sich über diesen beiden Linien festzusetzen. Dazu müsste der Tagesschluss von Freitag heute im Handel bestätigt werden. Gelingt dies, so könnte es mit einer weiteren grünen Tageskerze an das offene GAP (342,20 EUR) und nachfolgend an das Jahreshoch gehen.

Wird der Tagesschluss von Freitag heute nicht bestätigt, so könnte es wieder mit einer roten Tageskerze unter die SMA20 / SMA50 gehen. Kritisch wäre es, wenn sich Abwärtsdynamik einstellt, die die Aktie deutlicher nach Süden drückt, sodass sie den Kontakt zu diesen beiden Durchschnittslinien verliert. Nach dem GAP close (313,00 EUR) könnte es bei ausgeprägter Schwäche übergeordnet bis an die SMA200 (aktuell bei 285,51 EUR) gehen.

* Basis Xetra-Schluss

MTU Engine Aktie im Tageschart

übergeordnete Einschätzung Daily - Prognose: bullisch

Chartcheck - Betrachtung im 4h Chart

Die Aktie konnte sich im Januar im Rahmen der Schwäche noch an der SMA200 (aktuell bei 324,65 EUR) stabilisieren und wieder eholen. Diese Erholung ging wieder über die SMA20 (aktuell bei 316,27 EUR) / SMA50 (aktuell bei 326,11 EUR). Zwar schaffte es das Papier nicht, sich verbindlich über der SMA20 festzusetzen. Es ging wieder zurück an diese beiden Durchschnittslinien. Nach einer Konsolidierung erfolgte ein erneuter Angriff auf das Jahreshoch, das aber nicht erreicht wurde. Im Zuge von Schwäche ging es wieder zurück unter alle drei Durchschnittslinien. Die Aktie konnte sich in den letzten Handelstagen wieder erholen und zurück über alle drei Linien laufen.

Mit dieser Bewegung hat sich das Chartbild aufgehellt. Solange die Aktie es schafft sich über der SMA50 zu halten, solange könnte es weiter aufwärts in Richtung GAP close bzw. an das Jahreshoch gehen.

Das Wertpapier hat aktuell den Vorteil, dass es über allen drei Durchschnittslinien notiert. Rücksetzer könnten sich somit an der SMA50 / SMA200 bzw. darunter an der SMA20 stabilisieren und erholen. Um den bullischen Grundton im Chart aufrecht zu erhalten, sollte sich Schwäche spätestens im Bereich der SMA20 erholen.

* Basis Xetra-Schluss

MTU Engine Aktie im 4h Chart

übergeordnete Einschätzung 4h Chart - Prognose: bullisch

