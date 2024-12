DAX Gewinner: Münchener Rück Aktie - Bruch auf neue Allzeithochs in den Jahresschluss

Per Xetra Schluss notierten am Freitag (13.12.2024) 19 Aktien im Plus, 21 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt.

Die Gewinnerliste führte Münchener Rück an, die sich um 5,83 Prozent verteuerten, Hannover Rück gewann 1,85 Prozent, Volkswagen VZ legte um 1,50 Prozent zu.

► Der DAX 40 Gewinner am Mittwoch - Münchener Rück

► Münchener Rück ISIN: DE0008430026 | WKN: 843002 | Ticker: MUV2

Die Münchener Rück Aktie (MUV2) hat am Freitag per Xetra Schluss 5,83 Prozent* zugelegt und war damit die Aktie, die das größte Kaufinteresse auf sich gezogen hat. Am Vortag hat die Aktie noch die Liste der Tagesverlierer angeführt.

Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

Nachdem die Aktie zu Jahresanfang kontinuierlich zulegen konnte, ging es ab Anfang April deutlicher abwärts. Das Papier setzte etwa 10 Prozent zurück, um nachfolgend ab Anfang Mai wieder zuzulegen. Die zwischenzeitlichen Verluste wurden ausgeglichen, das Wertpapier konnte sich in den Bereich der 450/465 EUR schieben und lief in dieser Box bis Ende Juni seitwärts weiter. Nachfolgend machte sich moderate Schwäche breit. Nach einem erneuten, vergleichsweise dynamischen Rücksetzer ging es ab Augst wieder deutlich aufwärts bis knapp an die 500 EUR-Marke. Das Hoch Anfang September wurde zwar abverkauft, es ging aber nach der Stabilisierung wieder kontinuierlich aufwärts. Das Wertpapier setzte Anfang Oktober erneut zurück, nur aber um noch einmal Luft zu holen, um ein neues Hoch (511,20 EUR) zu formatieren. Auch dieses Hoch wurde abverkauft. Nach einer längeren Konsolidierung konnte sich die Aktie erneut aufwärtsschieben. Nach einem moderaten Rücksetzer in den letzten Handelstagen formatierte das Papier Ende der letzten Handelswoche ein neues Jahreshoch (519,40 EUR)

Im Tageschart ist gut erkennbar, dass die SMA20 (aktuell bei 495,57 EUR) / SMA50 (aktuell bei 486,38 EUR) ein guter Support waren. An diese Linien konnte sich die Aktie immer wieder stabilisieren und erholen. Selbst das Unterschreiten dieser beiden Durchschnittslinien im Oktober / November war nicht problematisch, da das Papier den Kontakt zur SMA20 / SMA50 halten konnte. Der letzte Rücksetzer im Dezember konnte sich erneut an der SMA20 stabilisieren. Diese Linie hat die Basis für die Bewegung an das neue Jahreshoch gegeben.

Das Tageschart ist bullisch zu interpretieren. Solange es die Aktie es schafft, sich per Tagesschluss über der SMA20 zu halten, solange könnte es weiter aufwärts gehen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite könnten die 545 / 550 EUR und übergeordnet die 600 EUR sein.

Rücksetzer haben die Chance sich an der SMA20 zu stabilisieren und zu erholen. Wird diese Durchschnittslinie per Tagesschluss aufgegeben, so könnte darunter die SMA50 noch einen weiteren Support bieten. Wesentlich unter die SMA50 sollte es im Rahmen von Schwäche nicht mehr gehen, um den bullischen Grundton im Tageschart aufrecht zu erhalten.

* Basis Xetra-Schluss

Münchener Rück Aktie Tageschart

übergeordnete Einschätzung Daily - Prognose: bullisch

Betrachtung im 4h Chart: bullisch

Im Chart ist erkennbar, das sich der letzte Rücksetzer im Dunstkreis der SMA200 (aktuell bei 486,28 EUR) / SMA20 (aktuell bei 505,68 EUR) stabilisieren konnte. Es ging zunächst seitwärts weiter, wobei die SMA20 als auch die SMA50 (aktuell bei 499,61 EUR) das Papier gestützt haben. Mitte November hat die Aktie dann Luft geholt und ist mit Schwung zurück über die SMA200 gelaufen. Es ging mehr oder weniger in einem Zug über die 500 EUR-Marke. Nach einem Rücksetzer unter die SMA20 / SMA50 konnte sich das Papier in der letzten Handelswoche wieder an ein neues ATH schieben.

Auch das 4h Chart hat sich mit der Bewegung am Freitag der letzten Handelswoche aufgehellt. Solange die Aktie über der SMA20 notiert, solange könnte es aufwärts zu neuen Hochs gehen. Denkbare Anlaufziele haben in der Tagesbetrachtung Erwähnung gefunden.

Rücksetzer bis an die SMA50 wären als unproblematisch zu definieren, solange es der Anteilsschein schafft, sich im Dunstkreis dieser Linie zu erholen. Gelingt dies aber nicht, könnte die SMA200 darunter noch einen Support bieten.

* Basis Xetra-Schluss

Münchener Rück Aktie 4h Chart

übergeordnete Einschätzung 4h Chart - Prognose: neutral / bullisch

