DAX Gewinner: Rheinmetall Aktie - Aktie mit neuen Allzeithochs

Per Xetra Schluss notierten gestern (03.03.2025) 38 Aktien im Plus, 2 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt.

Die Gewinnerliste führte die Rheinmetall an, die sich um 11,14 Prozent verteuerten, Airbus gewann 6,02 Prozent, Bayer legte um 5,75 Prozent zu.

► Der DAX 40 Gewinner am Freitag - Rheinmetall

► Rheinmetall ISIN: DE0007030009 | WKN: 703000 | Ticker: RHM

Die Rheinmetall Aktie (RHM) hat gestern per Xetra Schluss 11,14 Prozent* zulegen können und war damit die Aktie, die das größte Kaufinteresse auf sich gezogen hat.

Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

Das Wertpapier konnte sich seit Jahresbeginn 2024 zunächst deutlich und auch dynamisch erholen. Es ging bis Anfang April 2024 übergeordnet und mehr oder weniger aufwärts. Das Hoch bei 570,80 EUR Anfang April wurde noch am gleich Tag abverkauft. Es ging die folgenden Handelswochen übergeordnet seitwärts weiter. Die Aktie konnte sich zwar zunächst noch über der 500 EUR-Marke halten, rutschte Mitte Juni 2024 jedoch unter diese Marke ab. Die folgenden Handelswochen waren dadurch geprägt, dass das Wertpapier versucht hat, sich wieder über der 500 EUR-Marke zu etablieren. Dies ist bis Ende Juli letzten Jahres nur bedingt gelungen. Erst im August 2024 ging es, nach einem weiteren Rücksetzer deutlich aufwärts. Die Bewegung ging bis fast an das April Hoch, das aber nicht ganz erreicht wurde. Nachfolgend haben sich erneute Rücksetzer eingestellt, die übergeordnet, aber nur einen moderaten, aber einen kontinuierlichen Charakter hatten und die Aktie zurück unter die 500 EUR-Marke geführt haben. Nach einer kleineren Entlastungsbewegung im Oktober ging es wieder in Richtung Süden. Im November 2024 war die Rheinmetall Aktie wieder gesucht. Es ging dynamisch und mit Momentum aufwärts an und über die 600 EUR-Marke. Anfang Dezember wurde das Jahreshoch bei 661,00 EUR formatiert, unser übergeordnetes Anlaufziel aus der letzten Analyse wurde praktisch perfekt getroffen (660 EUR). Gewinnmitnahmen die Aktie im weiteren Handelsverlauf wieder unter die 630 EUR-Marke geführt. Das Wertpapier konnte sich übergeordnet im Bereich der 600 EUR stabilisieren. Die Aktie konsolidierte länger, um dann wieder mit Schwung aufwärtszulaufen. Im Tageschart ist erkennbar, dass es von der SMA20 (aktuell bei 863,96 EUR) direkt weiter aufwärts ging. Der folgende Rücksetzer ging an die SMA20. Im Tageschart ist erkennbar, das die Aktie zunächst Probleme hatte sich wieder zu erholen. Es ging an dieser Linie entlang, Anfang Januar konnte sich der Anteilsschein von dieser Durchschnittslinie lösen und moderat aufwärtslaufen. Nach einem Rücksetzer, der sich erneut im Dunstkreis der SMA20 stabilisieren konnte ging es steil aufwärts. Die Aktie ist zunächst in Schlagdistanz zu der 1.000 EUR-Marke gelaufen, konnte gestern im Handel mit einem mächtigen GAP up bei 1.192,70 EUR ein neues Allzeithoch formatieren.

Die Aktie hat auf der Oberseite aktuell gute Perspektiven. Solange das Papier über der SMA20 notiert, solange könnte es weiter aufwärts in Richtung der 1.250/60 EUR gehen.

Vorstellbar ist, dass die Aktie heute im Handel etwas nachgeben könnte. Der Kerzenkörper der Tageskerze gestern ist rot gewesen. Sollte der Tagesschluss von gestern heute bestätigt werden, so könnte es mit einer weiteren roten Tageskerze in Richtung Süden gehen. Denkbar ist, dass es zum GAP close (1.008,90 EUR) kommen könnte. Rücksetzer bis an die SMA20 wären aktuell als unkritisch zu interpretieren.

* Basis Xetra-Schluss

Rheinmetall Aktie im Tageschart

übergeordnete Einschätzung Daily - Prognose: bullisch

Chartcheck - Betrachtung im 4h Chart

Übergeordnet konnte sich die Rheinmetall Aktie ab November deutlich und dynamisch erholen. Es ging an die 660 EUR-Marke und nach einem kleineren Rücksetzer und längerer Konsolidierung gab der Anteilsschein Gas und lief über die 770 EUR-Marke. Hier stellten sich Gewinnmitnahmen ein, die das Papier unter die SMA20 (aktuell bei 987,29 EUR) als auch unter die SMA50 (aktuell bei 886,83 EUR) gedrückt haben. Die Aktie ist unter der SMA50 gerutscht, konnte sich aber im Dunstkreis dieser Linie festsetzen. Von hier aus ging es dann dynamisch über diese beiden Durchschnittslinien zurück. Nachdem die SMA20 im Rahmen eines kleinen Rücksetzers erneut angelaufen, aber nicht unterschritten wurde, konnte sich die Aktie dynamisch in Richtung der 1.000 EUR-Marke schieben und gestern an ein neues Allzeithoch laufen.

Das Chartbild ist bullisch zu interpretieren. Solange es die Aktie es schafft, sich über der SMA20 zu halten, solange könnte es weiter aufwärts in Richtung des Anlaufziels gehen, das in der Tagesbetrachtung gewürdigt worden sind.

Rücksetzer könnten sich bis in den Bereich der SMA20 einstellen. Hält dieser Support nicht, so könnte darunter die SMA50 noch eine weitere Unterstützung bieten.

* Basis Xetra-Schluss

Rheinmetall Aktie im 4h Chart

übergeordnete Einschätzung 4h Chart - Prognose: bullisch

