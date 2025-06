Der DAX hat in den letzten Handelstagen seine Abwärtsbewegung weiter fortgesetzt, was aus dem Tageschart auch gut herauszulesen ist. Es ging im Rahmen der Rücksetzer bis an die SMA50 (aktuell bei 23.151 Punkten). Hier konnte sich der Index zum Wochenschluss hin stabilisieren und am Freitag auch wieder eine grüne Tageskerze ausbilden. Damit haben die Bullen noch gerade so die Kurve gekriegt. Sie müssen jetzt dafür sorgen, dass sich der DAX möglichst rasch wieder aufwärtsschieben kann. Gelingt diese in den kommenden Handelstagen abzubilden, so könnte es weiter aufwärts in Richtung der SMA20 (aktuell bei 23.860 Punkten) gehen. Die Politik kann zusätzlich jederzeit für überraschende Kursbewegungen sorgen! Am Sonntag zu Redaktionsschluss wird berichtet, dass die USA in den Irankonflikt eingreifen. In wieweit die Börse darauf reagiert zu Wochenbeginn bleibt spannend!

DAX WKN (Kassa): 846900 | ISIN (Kassa): DE0008469008

Aktuelle DAX Analyse (Kassa-basiert) am 22.06.2025: Chartanalyse, Wochenausblick , Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum DAX Trading 🔴 DAX Handelsideen 🔴 DAX Prognose & Ausblick

DAX Rahmenbedingungen

Die US-Notenbank hat bei der letzten Sitzung entschieden, die Zinsen unverändert zu lassen. Die Märkte haben diese Entscheidung erwartet. Damit bietet die Fed dem US-Präsidenten, der eine massive Senkung der Zinsen fordert, die Stirn. Die US-Zinsen bleiben damit in einer Spanne von 4,25 bis 4,50 Prozent. Damit haben sich die Währungshüter nun zum vierten Mal in den Forderungen des US-Präsidenten widersetzt. Es zeigt sich, dass die Inflationsrate mit 2,4 Prozent im Mai geringer als erwartet ausgefallen ist, gleichzeitig deuten die jüngsten Konjunkturdaten auf eine Abkühlung der US-Wirtschaft hin. Die Fed rechnet in diesem Jahr mit einer Inflationsrate von 3 Prozent, im März lag die Projektion noch bei 2,7 Prozent. Gleichzeitig wurden die Wachstumsprognosen von 1,7 Prozent auf 1,4 Prozent gesenkt. Es wird erwartet, dass die Fed die Zinsen in diesem Jahr noch zwei Zinsschritte machen wird. Mehrheitlich wird die erste Zinssenkung bei der übernächsten Sitzung im September erwartet.

DAX Rückblick: (16.06.2025 -20.06.2025)

Der DAX ging am Montagmorgen bei 23.475 Punkten in den vorbörslichen Handel. Der Index notiert damit 803 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche aber 34 Punkte über dem Wochenschluss am Freitagabend der Vorwoche. Der Index konnte sich zu Wochenbeginn zunächst erholen und am Montagnachmittag das Wochenhoch formatieren. Die Notierungen gaben nachfolgend sukzessive nach. Es stellten sich im Handelsverlauf zwar immer wieder Erholungen ein, diese hatten aber keine Substanz. Bis zum Donnerstagabend hat die Abwärtsbewegung angehalten. Erst im Rahmen des Frühhandels zu Freitag konnte sich der DAX deutlicher erholen. Die Erholung hat sich am Freitag dann weiter fortgesetzt. Der Index konnte sich im Zuge dessen bis zum Mittag bis fast an die 23.500 Punkte schieben, gab Teile der Gewinne nachfolgend wieder ab. Der DAX ging bei 23.285 Punkten aus dem Wochenhandel.

Der DAX formatierte das Wochenhoch in dieser Handelswoche unter dem Level der letzten Woche. Das Wochentief wurde ebenfalls unter dem Niveau der Vorwoche festgestellt. Auch in der abgelaufenen Handelswoche wurde ein Wochenverlust ausgewiesen, der neunte in diesem Jahr. Die Range war kleiner als in der Woche zuvor und lag auch unter dem Jahresdurchschnitt.

Wir hatten mit dem Überschreiten der 23.698/700 Punkte-Marke damit gerechnet, dass der DAX unser nächstes Anlaufziele bei 23.715/17 Punkten anlaufen könnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde erreicht und überschritten, das Setup hat damit nicht gepasst. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 23.045/43 Punkte-Marke unter unser nächstes Anlaufziel auf der Unterseite bei 23.028/26 Punkten.

DAX - Wie könnte es weitergehen, die Wochenprognose

DAX-Widerstände 23.292 23.320/79 23.482 23.515/75/77 23.610/90 23.717/52/94 23.822/60/78

DAX-Unterstützungen 23.281/71/29 23.198/51 23.092/66 22.985/28 22.828 22.735/15 22.611

DAX Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart

DAILY

Der DAX hat in den letzten Handelstagen seine Abwärtsbewegung weiter fortgesetzt, was aus dem Tageschart auch gut herauszulesen ist. Es ging im Rahmen der Rücksetzer bis an die SMA50 (aktuell bei 23.151 Punkten). Hier konnte sich der Index zum Wochenschluss hin stabilisieren und am Freitag auch wieder eine grüne Tageskerze ausbilden.

*****

Damit haben die Bullen noch gerade so die Kurve gekriegt. Sie müssen jetzt dafür sorgen, dass sich der DAX möglichst rasch wieder aufwärtsschieben kann. Gelingt diese in den kommenden Handelstagen abzubilden, so könnte es weiter aufwärts in Richtung der SMA20 (aktuell bei 23.860 Punkten) gehen. Diese Durchschnittslinie war in den letzten Handelswochen ein guter Support gewesen, wie aus dem Chart herausgelesen werden kann. Beim Erreichen diese Linie sollten die Kursmuster im Dunstkreis dieser Linie engmaschig beobachtet werden. Vorstellbar ist, dass der Index im diesem Bereich Probleme haben könnte weiter zu laufen. Verbindlich aufhellen würde sich das Chartbild erst mit einem Tagesschluss über der 24.150 Punkte-Marke, der am folgenden Tag bestätigt werden müsste.

Stellen sich Rücksetzer ein, so könnten diese sich zunächst erneut im Bereich der SMA50 stabilisieren und erholen. Geht es per Tagesschluss unter diese Durchschnittslinie, so würde sich das Chartbild dann eintrüben, wenn der DAX nachfolgend den Kontakt zu dieser Durchschnittslinie verliert. Stellt sich dieses Szenario ein, so könnte es zunächst zurück an das 23,6 % Retracement gehen. Darunter könnten die 22.510/480 Punkte bzw. die 22.220/190 Punkte denkbare Anlaufziele sein.

Einordnung übergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart): bullisch / neutral

Betrachtung im 4h Chart:

Der DAX hat in den letzten Handelstagen deutlich an Substanz verloren. Nachdem die SMA20 (aktuell bei 23.271 Punkten) und die SMA50 (aktuell bei 23.515 Punkten) dem Index bei den Rücksetzern noch Support geboten hatten, wurden diese beiden Durchschnittslinien zur Wochenmitte der letzten Handelswoche aufgegeben. Es ging dynamisch abwärts. Aus dem Chart kann herausgelesen werden, dass die SMA200 (aktuell bei 23.794 Punkten) zunächst noch etwas Unterstützung geboten hat, die aber nicht ausgereicht hat. Der DAX konnte sich nachfolgend etwas erholen. Im Chart ist gut erkennbar, dass die Aufwärtsbewegung an der SMA20 ausgelaufen ist. Zum Wochenschluss konnte sich der Index zwar über diese Linie schieben, aber nicht verbindlich von der SMA20 lösen. Per Wochenschluss wurde diese Linie wieder angelaufen.

Der DAX muss sich unbedingt über der SMA20 halten. Gelingt dies, so sollte es möglichst zügig aufwärts an die SMA50 gehen. Im 4h Chart ist erkennbar, dass die SMA50 beim letzten Versuch nicht überwunden werden konnte. Etwas darüber verläuft aktuell die SMA200, die der Index auch zu nehmen hätte, um wieder Perspektiven auf der Oberseite zu haben.

Geht es aber von Schwäche zurück unter die SMA20, so trübt sich das Chartbild wieder ein. Weitere Schwäche wäre dann wahrscheinlich. Denkbare Anlaufziele wurde in der Tagesbetrachtung gewürdigt.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): bärisch

FAZIT / Short Cut: Der DAX muss sich per Tagesschluss über der SMA50 halten. Wird diese Linie per Tagesschluss aufgegeben, so könnten sich die Abgaben weiter fortsetzen können. Bullisch aufhellen würde sich das Tageschart erst mit einem Tagesschluss über der 24.150 Punkte-Marke.

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 55 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 45 %

Einschätzung für die neue DAX Handelswoche, Trading Setups

Long Setup: die Bullen könnten zunächst versuchen, den DAX über der 23.285 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so könnte der DAX weiter aufwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 23.293/95, bei 23.311/13, bei 23.329/31, bei 23.346/48, bei 23.361/63, bei 23.383/85, bei 23.402/04, bei 23.419/21, bei 23.442/44 und dann bei 23.459/61 Punkten gehen. Über der 23.459/61 Punkte-Marke wären unsere Anlaufziele bei 23.476/78, bei 23.492/94, bei 23.515/17, bei 23.537/39, bei 23.557/59, bei 23.580/82, bei 23.604/06, bei 23.621/23, bei 23.635/37, bei 23.650/52, bei 23.666/68, bei 23.681/83, bei 23.698/700, bei 23.715/17, bei 23.732/34, bei 23.751/53, bei 23.775/77, bei 23.789/91, bei 23.815/17 bzw. bei 23.838/40 Punkten zu finden.

Short-Setup: kann sich der DAX nicht über der 23.285 Punkte-Marke halten, so hätten die Bären die Möglichkeit den DAX an unsere nächsten Anlaufziele bei 23.266/64, bei 23.245/43, bei 21.222/20, bei 23.198/96, bei 23.180/78, bei 23.155/53, bei 23.138/36, bei 23.120/18, bei 23.098/96, bei 23.080/78, bei 23.061/59, bei 23.045/43 und dann bei 23.028/26 Punkten zu drücken. Unter der 23.028/26 Punkte-Marke könnte der Index unsere nächsten Anlaufziele bei 23.010/08, bei 22.990/88, bei 22.973/71, bei 22.955/53, bei 22.940/38, bei 22.923/21, bei 22.906/04, bei 22.888/86, bei 22.869/67, bei 22.850/48, bei 22.829/27, bei 22.810/08, bei 22.790/88, bei 22.774/72, bei 22.755/53 bzw. bei 22.736/34 Punkten erreichen.

Übergeordnete erwartete DAX Tendenz gemäß unserer Einschätzung für die KW 26 / 2025

seitwärts / aufwärts*

