DAX Gewinner: Rheinmetall - Grüne Kerze nach anhaltenden Rücksetzern

Gestern (01.10.2024) standen per Xetra Schluss 9 Aktien auf der Gewinnerseite, 31 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt.

Die Gewinnerliste führte Rheinmetall an, die sich um 5,06 Prozent verteuerten, Covestro gewann 3,79 Prozent, Siemens Energy legte um 2,66 Prozent zu.

► Der DAX 40 Gewinner am Dienstag - Rheinmetall ► Rheinmetall ISIN: DE0007030009 | WKN: 703000 | Ticker: RHM

Die Rheinmetall Aktie (RHM) hat gestern um 5,06 Prozent zugelegt und war damit die Aktie, die das größte Kaufinteresse auf sich gezogen hat.

Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

Das Wertpapier konnte sich seit Jahresbeginn zunächst deutlich und auch dynamisch erholen. Es ging bis Anfang April übergeordnet und mehr oder weniger aufwärts. Das Jahreshoch wurde bei 569,90 EUR formatiert. Das Jahreshoch wurde noch am gleich Tag abverkauft. Es ging die folgenden Handelswochen übergeordnet seitwärts weiter. Die Aktie konnte sich zwar zunächst noch über der 500 EUR-Marke halten, rutschte Mitte Juni jedoch unter diese Marke ab. Die folgenden Handelswochen waren dadurch geprägt, dass das Wertpapier versucht hat, sich wieder über der 500 EUR-Marke zu etablieren. Dies ist bis Ende Juli nur bedingt gelungen. Erst im August ging es, nach einem weiteren Rücksetzer deutlich aufwärts. Die Bewegung ging bis fast an das Jahreshoch, das aber nicht ganz erreicht wurde. Nachfolgend haben sich erneute Rücksetzer eingestellt, die übergeordnet, aber überwiegend nur einen moderaten, aber einen kontinuierlichen Charakter hatten und die Aktie unter die 500 EUR-Marke geführt haben. Im Handel gestern ging es mit einer langen grünen Tageskerze aufwärts.

Im Tageschart ist erkennbar, dass sich die Aktie bis April über der SMA20 (aktuell bei 499,34 EUR) halten konnte. Rücksetzer konnte sich immer wieder an dieser Durchschnittslinie stabilisieren und erholen. Mitte/Ende April wurde diese Linie zwar per Tagesschluss aufgegeben, das Papier hat es aber geschafft, sich im Dunstkreis dieser Linie seitwärts zu schieben. Der Move über die SMA50 (aktuell bei 512,09 EUR) ist im Juli nicht gelungen, die Anziehungskraft der SMA20 war zu stark. Im August konnte sich das Papier zwar über diese beiden Durchschnittslinien schieben, im Zuge der Schwäche hat das Papier diese beiden Linien wieder aufgegeben. In den letzten Handelstagen ging es in einer engen Box seitwärts weiter. Größere Erholungen haben sich erst gestern im Handel eingestellt. Der obere Docht der Tageskerze hat die SMA50 erreicht, die Aktie ist nicht am Tageshoch aus dem Handel gegangen.

Wird der Tagesschluss von gestern heute bestätigt, so könnte es mit einer weiteren grünen Kerze über die SMA50 gehen. Wichtig wäre, dass es das Wertpapier es schafft, sich möglichst schnell und vor allem verbindlich von dieser Linie zu lösen und aufwärtszulaufen. Stellt sich dieses Szenario ein, so könnte es wieder in Richtung des Jahreshochs gehen.

Wir der Tagesschluss allerdings nicht bestätigt, so könnte es im Zuge von Gewinnmitnahmen wieder an und unter die SMA20 gehen, was bärisch zu interpretieren wäre. Setzt sich das Papier erneut unter der SMA20 fest, so besteht die Gefahr, dass sich die Schwäche in Richtung der SMA200 (aktuell bei 464,05 EUR) ausdehnen könnte.

* Basis Xetra-Schluss

Tageschart

übergeordnete Einschätzung Daily - Prognose: neutral / bullisch

Betrachtung im 4h Chart

Übergeordnet ist das Papier von Juni bis Ende Juli aufwärtsgelaufen. Die Bewegungen schwankten zwischen der SMA200 (aktuell bei 509,01 EUR) auf der Oberseite und der SMA20 (aktuell bei 486,68 EUR) auf der Unterseite, wobei die SMA200 bis Anfang August ein harter Widerstand waren. Dieser Widerstand konnte nachfolgend genommen werden, es ging dynamisch aufwärts. Nachdem das Jahreshoch knapp verpasst wurde, stellte sich wieder moderate Schwäche ein, die den Anteilsschein zurück an die SMA200 gebracht hat. Im Rahmen eines dynamischen Rücksetzers ging es dann unter alle drei Durchschnittslinien. Bereits in der letzten Handelswoche hat die Aktie die SMA20 angetestet, ist aber wieder zurückgewiesen worden. Der Move über die SMA20 als auch über die SMA50 (aktuell bei 496,39 EUR) ist erst im Handel gestern gelungen. Die Bewegung ging zwar über die SMA200, der Kerzenkörper ist aber unter dieser Linie geblieben.

Wichtig wäre es, wenn es das Wertpapier heute im Handel schafft, sich über die SMA200 zu schieben und festzusetzen. Sollte dieser Move gelingen, so müsste es nachfolgend direkt weiter aufwärtsgehen, um einen Fehlausbruch auszuschließen. Da die SMA200 und die SMA50 im Daily eng zusammenliegen, könnte diese Aufwärtsbewegung zu einer Kraftanstrengung werden. Gelingt es dies aber abzubilden, so könnte es wieder in Richtung des Jahreshochs gehen.

Misslingt das Vorhaben aber, so könnte es im Zuge von Rücksetzern wieder in den Bereich der SMA50 bzw. nachfolgend bis an die SMA20 gehen.

* Basis Xetra-Schluss

4h Chart

übergeordnete Einschätzung 4h Chart - Prognose: neutral

