DAX Gewinner: RWE Aktie - Aufnahme von bullishem Momentum

Per Xetra Schluss notierten gestern (13.03.2025) 14 Aktien im Plus, 26 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt.

Die Gewinnerliste führte die RWE an, die sich um 3,40 Prozent verteuerten, Rheinmetall gewann weitere 2,08 Prozent, Heidelberger Materials legte um 1,90 Prozent zu.

► Der DAX 40 Gewinner am Donnerstag - RWE

► RWE ISIN: DE0007037129 | WKN: 703712 | Ticker: RWE

Die RWE Aktie (RWE) hat gestern per Xetra Schluss 3,40 Prozent* zugelegt und war damit die Aktie, die das größte Kaufinteresse auf sich gezogen hat.

Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

Anfang April stellte sich wieder moderates Kaufinteresse ein, die Aktie konnte sich etwas erholen. Es ging im Zuge der Aufwärtsbewegung bis an die 36,28 EUR. Dieses Hoch wurde abverkauft, wobei das Papier es Anfang Juni erneut versucht hat an diese Marke zu laufen, aber gescheitert ist. Im Tageschart ist gut erkennbar, dass es im weiteren Handelsverlauf in den Folgemonaten sukzessive weiter abwärts ging. Es haben sich zwar Erholungen eingestellt, diese wurden aber überwiegend gleich wieder abverkauft. Übergeordnet setzte sich die Abwärtsbewegung bis Ende 2024 fort. Das Papier konnte sich erst im Dezember stabilisieren. Eine Erholung konnte erst Ende Februar abgebildet werden. Diese hatte aber Substanz. Es ging in der Bewegung gestern an und über die 32 EUR-Marke, wobei die Aktie Teile seiner Tagesgewinne wieder abgegeben hat.

Im Tageschart ist erkennbar, dass das Wertpapier bis Ende 2024 an der SMA50 (aktuell bei 29,48 EUR) / SMA20 (aktuell bei 30,04 EUR) abwärts gelaufen ist, sich aber im Dunstkreis dieser beiden Linien hat festsetzen können. Ende Februar konnten beide Durchschnittslinien mit einem GAP up überwunden werden. Die Aktie konnte sich nachfolgend sukzessive weiter aufwärts an die SMA200 (aktuell bei 31,32 EUR) schieben. Es ging gestern im Handel an und über diese Linie.

Wesentlich wird heute sein, dass sich die Aktie per Tagesschluss über der SMA200 festsetzen kann. Dazu müsste der Tagesschluss von gestern heute bestätigt werden. Gelingt dies, so könnte es weiter aufwärts an die 33,34 EUR, die 33,94 bzw. die 34,79 EUR gehen.

Wird der Tagesschluss von gestern heute nicht bestätigt, so könnte es mit einer roten Tageskerze wieder abwärts in Richtung der SMA200 gehen. Sollte diese Linie angelaufen werden, so sollte das Wertpapier unbedingt versuchen, sich im Dunstkreis dieser Linie zu erholen. Die Relevanz dieser Durchschnittslinie kann sehr gut aus dem Chart herausgelesen werden. Eintrüben würde sich das Tageschart dann wieder, wenn sich die Aktie erneut unter der SMA200 etabliert. Werden diese Kursmuster abgebildet werden, so müsste der Ausbruch gestern als Fehlausbruch interpretiert werden.

* Basis Xetra-Schluss

RWE Aktie im Tageschart

übergeordnete Einschätzung Daily - Prognose: neutral / bullisch

Chartcheck - Betrachtung im 4h Chart

Im 4h Chart hat die SMA200 (aktuell bei 29,51 EUR) auch ihre Relevanz. Im November 2024 ging es zweimal über diese Linie. Es gelang dem Papier beide Male nicht sich darüber festzusetzen. Der nächste Versuch stellte sich Anfang Februar ein, hier gelang es der Aktie sich nicht einmal substantiell über diese Linie zu schieben. Es ging von hier aus erneut unter die SMA20 (aktuell bei 31,02 EUR) bzw. unter die SMA50 (aktuell bei 30,34 EUR). Im Chart ist erkennbar, dass sich das Wertpapier nachfolgend mit einem GAP up direkt über die SMA200 schieben und nachfolgend auch erfolgreich über dieser Linie festsetzen konnte. Die Rücksetzer, die sich in den letzten Handelstagen eingestellt haben, konnten sich jeweils an der SMA20 stabilisieren und erholen. Diese Kursmuster lassen sich gut aus dem Chart herauslesen.

Mit der Aufwärtsbewegung gestern hat sich das Chartbild aufgehellt. Der Aktie ist es gelungen, den Abstand zur SMA20 deutlich zu vergrößern. Solange das Papier über der SMA20 notiert, solange könnte es im Rahmen weiterer Aufwärtsimpulse an die Anlaufziele gehen, die in der Tagesbetrachtung Erwähnung gefunden haben.

Sollten sich Rücksetzer einstellen, so könnten sich diese zunächst im Bereich der SMA20 stabilisieren und erholen. Im Chart ist gut erkennbar, dass diese Linie in den letzten Handelstagen ein guter und belastbarer Support gewesen ist. Wird die SMA20 aber aufgegeben, so könnten sich weitere Abgaben einstellen, die bis in den Bereich der SMA50 gehen könnten.

* Basis Xetra-Schluss

RWE Aktie im 4h Chart

übergeordnete Einschätzung 4h Chart - Prognose: bullisch

