DAX Gewinner: Sartorius Aktie - Gestern mit einer grünen Tageskerze über die 182 EUR

Per Xetra Schluss notierten am Dienstag (22.04.2025) 34 Aktien im Plus, 6 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt.

Die Gewinnerliste führte die Sartorius an, die sich um 6,51 Prozent verteuerten, Zalando gewannen 3,31 Prozent, Qiagen legte um 3,18 Prozent zu.

► Der DAX 40 Gewinner am Mittwoch - Sartorius

► Sartorius ISIN: DE0007165631 | WKN: 716563 | Ticker: SRT3

Die Sartorius Aktie (SRT) hat gestern per Xetra Schluss 6,51 Prozent* zugelegt und war damit die Aktie, mit dem größten Tagesgewinn.

Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

Die Aktie setzte übergeordnet bis Mitte / Ende Juni zurück. Im Tageschart ist sehr gut herauszulesen, dass sich das Papier erst nachdem das Jahrestief (159 EUR) formatiert war etwas erholen konnte. Es ging übergeordnet bis Ende Januar in einer Box seitwärts. Der Anteilsschein konnte sich mit einem GAP up über die 220 EUR-Marke schieben, gab die Gewinne nachfolgend wieder ab. Es ging im Februar wieder zurück in die Box, aus der die Aktie dann Mitte März gefallen ist. Es ging mehrere Tage dynamisch abwärts. Die Stabilisierung gelang erst zu Beginn der zweiten Aprilwoche. Die Aktie konnte sich vom Jahrestief (135,20 EUR) lösen und dynamisch wieder in den Bereich der 170 EUR laufen. Gestern ging es mit einer grünen Tageskerze über die 182 EUR.

Mit der Aufwärtsbewegung Ende Januar konnte sich das Wertpapier über die SMA200 (aktuell bei 187,30 EUR) schieben, sich dort aber nicht festsetzen. Es ging wieder zurück an diese Durchschnittslinie, die übergeordnet zunächst ein guter Support gewesen ist. Im Tageschart ist erkennbar, dass die Aktien seit Mitte Februar im Dunstkreis dieser Linie gelaufen ist. Es ging aber im Rahmen der Erholungen nicht mehr wesentlich über die SMA50 (aktuell bei 179,87 EUR). Das Papier ist im Rahmen der Schwäche nachfolgend unter alle drei Durchschnittslinien gefallen, konnte sich vom Tief lösen und dynamisch über die SMA20 (aktuell bei 164,91 EUR) und gestern im Handel über die SMA50 laufen.

Wird der Tagesschluss von gestern heute bestätigt, so könnte es mit einer weiteren grünen Tageskerze wieder bis in den Bereich der SMA200 gehen. Im Chart ist erkennbar, dass die Aktie in der Vergangenheit so ihre Probleme mit dieser Durchschnittslinie hatte. Das Chartbild würde sich verbindlich aufhellen, wenn es das Papier es schafft, nicht nur über die SMA200 zu laufen, sondern sich auch dynamisch von dieser Linie zu lösen. Das Tageschart könnte uneingeschränkt bullisch interpretiert werden, wenn es die Aktie es schafft, sich per Tagesschluss über dem Jahreshoch (229,00 EUR) zu etablieren.

Wird der Tagesschluss von gestern heute aber nicht bestätigt, so könnte es mit einer roten Tageskerze wieder bis an die SMA20 gehen. Eventuell wird auch das offene GAP (160,80 EUR) geschlossen. Das Wertpapier muss es aber auf jeden Fall verhindern, dass es sich wieder unter der SMA20 etabliert. Sollten sich diese Kursmuster einstellen, so würde der letzte Ausbruch als Fehlausbruch zu interpretieren sein.

* Basis Xetra-Schluss

Sartorius Aktie im Tageschart

übergeordnete Einschätzung Daily - Prognose: neutral / bullisch

Chartcheck - Betrachtung im 4h Chart

Die Aktie konnte sich im Dezember an die SMA200 (aktuell bei 185,95 EUR) schieben, wurde dort aber zunächst abgewiesen. Nachdem sich das Papier im Bereich der SMA20 (aktuell bei 163,25 EUR) / SMA50 (aktuell bei 161,68 EUR) stabilisieren konnte gelang der Move über die SMA200 Anfang Januar. Das Papier hatte zunächst Probleme sich von dieser Durchschnittslinie zu lösen und aufwärtszulaufen. Mit einem GAP up wurde zunächst für klare Verhältnisse gesorgt. Die Notierungen bröckelten nachfolgend aber wieder ab. Es ging unter die SMA20 als auch unter die SMA50. Im Chart ist sehr gut zu erkennen, dass sich die SMA200 zunächst ein guter Support war, dann aber aufgegeben wurde. Es ging im Rahmen der aktuellen Schwäche unter die SMA20 als auch unter die SMA50, unter der sich die Aktie festgesetzt hat. Erst nachdem das Jahrestief formatiert war, ging es zurück über diese beiden Durchschnittslinien. Im Handel gestern konnte sich die Aktie weiter aufwärts in Richtung der SMA200 schieben.

Solange die Aktie über der SMA20 notiert, solange könnte es weiter aufwärts an die SMA200 gehen. Wird diese Linie erreicht, so bleibt abzuwarten, ob die Aktie auch die Kraft hat, sich über die Linie zu schieben und vor allem nachfolgend zu etablieren. Erst wenn diese Kursmuster abgebildet sind und sich die Aktie auch verbindlich von dieser Linie nach Norden lösen kann, hat das Chartbild das Potential bullisch interpretiert zu werden.

Wird auf der anderen Seite die SMA20 im Rahmen von Schwäche aufgegeben, so könnte darunter die SMA50 noch einen weiteren Support bieten. Etabliert sich das Papier wieder unter der SMA50, so steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Schwäche in Richtung des Jahrestiefs ausdehnen könnte.

* Basis Xetra-Schluss

Sartorius Aktie im 4h Chart

übergeordnete Einschätzung 4h Chart - Prognose: neutral / bullisch

Tagesprognose gemäß unserer Einschätzung heute: aufwärts





