CHART des Tages 🔴 Nasdaq 100 (30.05.2025)

Die Nasdaq 100-Futures fielen im vorbörslichen Handel um 0,3 %, da ein Bundesberufungsgericht Trumps globale Zölle vorübergehend wieder in Kraft setzte und damit trotz der stetigen Gewinne dieser Woche aufgrund der verbesserten Handelsgespräche zwischen den USA und der EU und der starken Gewinne von Nvidia neue Unsicherheit auf die Märkte brachte. Zollentscheidung setzt Tech-Sektor unter Druck Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Das US-Berufungsgericht gewährte Trump am Mittwoch eine vorübergehende Aussetzung der Entscheidung des Handelsgerichts, mit der wesentliche Teile seiner Zollagenda als rechtswidrig blockiert worden waren. Da die Anhörungen am 9. Juni stattfinden und der Fall wahrscheinlich vor den Obersten Gerichtshof kommen wird, bleiben die Zölle vorerst in Kraft, während die rechtlichen Auseinandersetzungen weitergehen. Tech-Aktien reagieren aufgrund ihrer globalen Lieferketten und ihrer internationalen Ausrichtung besonders sensibel. PCE-Daten werden erwartet Am Freitag richtet sich die Aufmerksamkeit auf den Preisindex für persönliche Konsumausgaben im April, den bevorzugten Inflationsindikator der Fed. Zwar werden für die April-Daten keine Auswirkungen der Zölle erwartet, doch könnte jeglicher zugrunde liegender Preisdruck die Sorgen über die inflationären Auswirkungen der Handelszölle verstärken, da das Weiße Haus nach alternativen Zollbefugnissen sucht. TACO-Handel auf dem Prüfstand Die Rallye dieser Woche war ein Beispiel für den „TACO-Handel“ (Trump Always Chickens Out), bei dem die Märkte auf eine Kehrtwende in der Politik setzen. Die trotzige Reaktion Trumps, der das ursprüngliche Urteil als „schrecklich“ und „bedrohlich für das Land“ bezeichnete, deutet jedoch darauf hin, dass die Regierung diesmal härter kämpfen könnte und damit die Annahme des Marktes, dass der Präsident unter Druck zurückweichen wird, in Frage stellt. Der Rechtsstreit um die Zölle, wichtige Inflationsdaten und der angekündigte Rückzug von Elon Musk aus der Regierung schaffen ein volatiles Umfeld für den Nasdaq 100, da die Anleger die politische Unsicherheit gegen die jüngste Dynamik im Technologiesektor abwägen. Nasdaq 100 Chartanalyse – Daily: Der Nasdaq 100, repräsentiert durch den US100, versucht, die jüngsten Höchststände zu überwinden und über dem 78,6 %-Fibonacci-Retracement-Level zu bleiben – einer wichtigen Zone, die als Widerstand fungieren könnte. Die Bullen werden versuchen, die bisherigen Höchststände erneut zu testen, während die Bären einen Rückgang in Richtung der 200- und 100-Tage-SMAs anstreben könnten, wobei das 61,8 %-Retracement-Niveau das nächste potenzielle Abwärtsziel darstellt. Der RSI beginnt sich nach oben abzuschneiden, während sich der MACD nach einem bärischen Crossover verengt.  Quelle: xStation5 von XTB  GEWUSST WIE! Auch an der Börse! Die aktuelle Wissensreihe von XTB bei YouTube! 21 Börsen-Tutorials für alle Anfänger und Einsteiger.

