DAX: Gipfelsturm im DAX hält an, ein Allzeithoch jagt das nächste 🔴 Tägliche Prognose vom 21.05.2025

Der DAX ist gestern Morgen bei 23.955 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index gab mit Aufnahme des Xetra Handels zunächst nach, konnte sich knapp über der 23.900 Punkte-Marke stabilisieren und nachfolgend wieder aufwärtslaufen. Es ging bis zum Mittag aufwärts bis in den Bereich der 24.090 Punkte. Trotz vielfacher Versuche haben es die Bullen nicht geschafft, den Index weiter aufwärts zu schieben. Am Nachmittag stellte sich zwar ein Rücksetzer ein, dieser wurde aber direkt wieder zurückgekauft. Die Bullen konnten gestern einen erneuten Xetra Tagesgewinn, erstmals über der 24.000 Punkte-Marke, formatieren. Nachbörslich versuchten die Bullen erneut die 24.100 Punkte-Marke zu nehmen, scheiterten aber. Der DAX ging bei 24.053 Punkten aus dem Tageshandel.

In den letzten 35 Handelstagen konnte der Index 25 Tage mit einem Xetra Tagesgewinn abschließen.

Per Handelsschluss notierten gestern (20.05.2025) 27 Aktien im Plus, 13 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt. Die Gewinnerliste führte RWE an, die sich um 3,21 Prozent verteuerten, Fresenius Medical Care gewann 3,06 Prozent, Infineon legte um 2,44 Prozent zu.

Das Ende der Tabelle belegte Heidelberg Materials, die mit einem Abschlag von 1,97 Prozent gehandelt wurden, Allianz gab um 1,27 Prozent nach, Zalando verbilligten sich um 1,16 Prozent.

Chartanalyse, Daytrading Setups und Marktausblick für aktive Trader 🔴 DAX Prognose & Ausblick

► DAX WKN (Kassa): 846900 | ISIN (Kassa): DE0008469008 | Ticker: DAX

DAX Chartcheck - Betrachtung im Stundenchart:

Der DAX notierte gestern Morgen im Dunstkreis der SMA20 (aktuell bei 24.043 Punkten). Im Stundenchart ist erkennbar, dass der DAX mit Aufnahme des Xetra Handels zunächst unter diese Durchschnittslinie gelaufen ist, sich aber rasch stabilisieren und wieder aufwärtslaufen konnte. Am späten Nachmittag hat der Index mehrmals auf dieser Durchschnittslinie aufgesetzt, konnte sich jeweils im Dunstkreis derer erholen.

Solange der DAX per Stundenschluss über der SMA20 notiert, solange könnte sich die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite könnten die 24.195/205 Punkte und dann die 24.385/405 Punkte sein.

Sollte die SMA20 als Support per Stundenschluss nicht halten, so könnte darunter die SMA50 (aktuell bei 23.960 Punkten) noch eine weitere Unterstützung bieten. Sollte sich der DAX per Stundenschluss unter der SMA50 etablieren, so würde sich das Stundenchart dann wieder eintrüben, wenn der Kontakt im Zuge weiterer Schwäche verloren geht. Dies könnte als Hinweis interpretiert werden, dass sich weitere Rücksetzer in Richtung der SMA200 (aktuell bei 23.677 Punkten) einstellen könnten.

übergeordnete Einschätzung Stundenchart, Prognose: bullisch

DAX Chartcheck - Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass der DAX in den letzten Handelstagen an der SMA20 (aktuell bei 23.915 Punkten) aufwärtsgelaufen ist. Diese Durchschnittslinie war bis Mitte der letzten Handelswoche ein guter Support gewesen. Der Index konnte sich im Dunstkreis dieser Linie immer wieder erholen und nachfolgend aufwärtslaufen. Zur Wochenmitte der letzten Handelswoche wurde die SMA20 aufgegeben, der DAX hat bis in den Bereich der SMA50 (aktuell bei 23.715 Punkten) zurückgesetzt, konnte sich im Dunstkreis dieser Linie stabilisieren und wieder aufwärtslaufen. Im Rahmen dieser Bewegung ging es wieder an und über die SMA20. Diese Bewegungen lassen sich im Chart gut nachvollziehen.

Damit hat sich das 4h Chart übergeordnet bullisch aufgehellt. Solange der DAX über der SMA20 notiert, solange könnte es weiter aufwärts gehen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite wurden in der Stundenbetrachtung gewürdigt.

Sollten sich Rücksetzer einstellen, so könnten diese sich im Bereich der SMA20 bzw. erneut an der SMA50 stabilisieren und erholen. Wesentlich unter die SMA50 sollte potentielle Schwäche nicht mehr gehen, um die laufende Aufwärtsbewegung nicht in Frage zu stellen.

übergeordnete Einschätzung 4h Chart, Prognose: bullisch

Ausblick für heute:

Der Dax ist heute Morgen bei 24.021 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Er notiert damit 66 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung gestern Morgen aber 32 Punkte unter dem Niveau des Tagesschluss gestern Abend.

Long Setup: die Bullen könnten zunächst versuchen, den DAX über der 24.021 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so könnte es weiter aufwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 24.040/42, bei 24.052/54, bei 24.065/67, bei 24.081/83, bei 24.096/98, bei 24.112/14, bei 24.133/35 bzw. bei 24.152/54 Punkten gehen. Über der 24.152/54 Punkte-Marke wären unsere nächsten Anlaufziele bei 24.169/71, bei 24.185/87, bei 24.202/04, bei 24.217/19, bei 24.238/40, bei 24.253/55, bei 24.169/71, bei 24.280/82, bei 24.296/98 und dann bei 24.313/15 Punkten zu finden.

Short-Setup: kann sich der DAX nicht über der 24.021 Punkte-Marke halten, so hätten die Bären die Möglichkeit den DAX an unsere nächsten Anlaufziele bei 24.004/02, bei 23.985/83, bei 23.969/67, bei 23.951/49, bei 23.933/31, bei 23.918/16, bei 23.905/03, bei 23.887/85, bei 23.870/68, bei 23.851/49, bei 23.834/32, bei 23.820/18, bei 23.805/03 und dann bei 23.790/88 Punkten zu drücken. Unter der 23.790/88 Punkte-Marke könnte der Index unsere nächsten Anlaufziele bei 23.772/70, bei 23.756/54, bei 23.740/38, bei 23.719/18, bei 23.697/95, bei 23.680/78, bei 23.665/63, bei 23.649/47, bei 23.635/33, bei 23.618/16, bei 23.595/93 bzw. bei 23.578/76 Punkten erreichen.

DAX-Widerstände

24.043/57/77

24.139/81

24.227/71

24.359

24.411

DAX-Unterstützungen

23.960/25/15

23.878/31

23.781/52/15

23.677/53/09

23.560

23.495

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / aufwärts* gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 60 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 40 %

*bezieht sich auf den Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Tagesschluss des Vortags

Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.

24.083 / 24.219 bis 23.916 / 23.832 Punkte ist die heute von uns erwartete Tagesrange.

Die Stimmung der internationalen Anleger

Der Greed / Fear Index*, der die Stimmung der internationalen Anleger widerspiegelt notierte am letzten Handelstag bei 69 und befindet sich damit im Bereich "Greed". Vor einer Woche lag der Wert bei 69 und damit auch im Bereich "Greed". Im Vergleich dazu lag der Wert vor einem Monat bei 19 und somit im Bereich "Extreme Fear". Vor einem Jahr lag der Wert im Bereich "Greed". Der Wert seinerzeit lag bei 60.

*) Der Fear-and-Greed-Indikator ist ein Stimmungsindikator, der sich aus sieben Einzelindikatoren zusammensetzt:

Indikator 1: der S&P 500 im Vergleich zu seinem gleitenden 125-Tage-Durchschnitt Indikator 2. die Anzahl der Aktien, die an der New Yorker Börse 52-Wochen-Hochs und -Tiefs erreichen Indikator 3. Aktienkurs-Breite: das Handelsvolumen von Aktien im Aufwärtstrend gegenüber Aktien im Abwärtstrend Indikator 4. Verkaufs- und Kaufoptionen: das Put/Call-Verhältnis, das das Handelsvolumen von bullischen Call-Optionen mit dem Handelsvolumen von bearishen Put-Optionen vergleicht Indikator 5. Junk-Bond-Nachfrage: die Differenz zwischen den Renditen von Investment-Grade-Anleihen und Ramschanleihen Indikator 6. Marktvolatilität: Indikator 7. Die Differenz zwischen den Renditen von Aktien und Staatsanleihen

Der mittlere Wert des Index beträgt 50 und deutet auf eine neutrale Stimmung hin. Werte über 50 sind bullish (greed) über 70 (extreme greed) - Werte unter 50 sind bearish (fear) und unter 30 (extreme fear) Die Werte über 70 oder unter 30 indizieren einen extremen Zustand und deuten eine mögliche bullische / bärische Umkehr an.

Extreme Ausschläge des Fear-and-Greed-Indikators (über 70 oder unter 30) zeigen Gier oder Angst. Der Markt ist im extremen Zustand nicht stabil und neigt deshalb zur kurzfristigen Umkehr. So führen zum Beispiel Werte unter 30 oft zu einem kurzfristigen Ausverkauf des Aktienmarktes, wodurch eine bullische Umkehr möglich wird.

Termine am 21.05.2025

01:00 JP Tankan Index 05/2025

01:50 JP Exporte 04/2025

01:50 JP Importe 04/2025

01:50 JP Handelsbilanz 04/2025

08:00 GB Verbraucherpreise 04/2025

08:00 GB Einzelhandelspreise 04/2025

10:00 EU EZB - Überprüfung der Finanzstabilität

10:30 GB Hauspreisindex

13:00 US MBA Hypothekennanträge der Vorwoche

16:30 US Ölbericht

