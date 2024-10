DAX: Im Dunstkreis der 19.500 Punkte 🔴 Tägliche Prognose vom 30.09.2024

Unsere Tageseinsch√§tzung zum DAX¬†¬† Der DAX ist Freitagmorgen bei 19.272 Punkten in den vorb√∂rslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels wurde gleich das Tagestief formatiert. Es ging von hier aus kontinuierlich aufw√§rts. Am Nachmittag br√∂ckelten die Notierungen moderat ab, wurden aber zeitnah zur√ľckgekauft. Am sp√§ten Nachmittag wurde ein neues ATH markiert. Die Bullen haben es geschafft, den Index im Dunstkreis der 19.500 Punkte festzusetzen. Unser √ľbergeordnetes Anlaufziel bei 19.495/510 Punkte wurde dabei perfekt abgearbeitet. Nachb√∂rslich br√∂ckelten die Notierungen ab. Zu wesentlichen Erholungen ist es im Handelsverlauf nicht mehr gekommen. Der DAX ging bei 19.407 Punkten aus dem Tages-Wochenhandel.¬† Freitag standen per Xetra Schluss 33 Aktien auf der Gewinnerseite, 7 Aktien wurden mit Abschl√§gen gehandelt. Die Gewinnerliste f√ľhrte Brenntag an, die sich um 6,94 Prozent verteuerten, Infineon gewann 6,72 Prozent, BASF legte um 6,59 Prozent zu. Das Ende der Tabelle belegte erneut Heidelberger Materials mit einem Abschlag von 1,64 Prozent den letzten Platz. Siemens Energy gab um 1,35 Prozent nach, MTU verbilligten sich um 1,23 Prozent. HINWEIS in eigener Sache: Bisher hat XTB den Ausblick auf Basis des Futurekurs-basierten DE40 gestellt; mit dieser Analyse wechseln wir zum Kassakurs-basierten DE40.cash. Sowohl der Future- als auch der Kassahandel haben ihre Berechtigung und "Fans" - da viele Medien und Trading-Webseiten aber √ľberwiegend auf den Cash-Inbdex eingehen, haben wir uns zu diesem Wechsel entschlossen. Handelbar sind bei XTB weiterhin beides: DE40 (Future-basiert) und DE40.cash (Kassa/Cash) CFD. Chartanalyse, Daytrading Setups und Marktausblick f√ľr aktive Trader¬†ūüĒī DAX¬†Prognose & Ausblick ‚Ėļ DAX WKN (Kassa): 846900 | ISIN (Kassa): DE0008469008 | Ticker: DAX DAX Chartcheck - Betrachtung im Stundenchart: Der DAX notiert Freitagmorgen √ľber der SMA20 (aktuell bei 19.411 Punkten). Im Stundenchart ist erkennbar, das sich die Aufw√§rtsbewegung mit Aufnahme des Xetra Handels weiter fortgesetzt hat. Es ging bis zum Abend weiter aufw√§rts, der Abstand zur SMA20 war veritabel. Das Stundenchart ist damit weiterhin bullisch zu interpretieren, an unserer grunds√§tzlichen Einsch√§tzung hat sich nichts ge√§ndert. Solange es der DAX es schafft, sich per Stundenschluss √ľber der SMA20 zu halten, solange k√∂nnten sich weitere Aufw√§rtsimpulse einstellen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite k√∂nnten die 19.635/45 Punkte, die 19.830/40 Punkte und dann die 19.955/65 Punkte sein. *** DEUTSCHE und US¬†AKTIEN¬†kommissionsfrei handeln: ¬† ¬† ¬† *** Sollten sich R√ľcksetzer einstellen, so k√∂nnten sich diese zun√§chst im Bereich der SMA20 stabilisieren und erholen. Gelingt diese Erholung nicht, bzw. wird diese Durchschnittslinie mit Dynamik und mit Momentum angelaufen, so k√∂nnten sich die R√ľcksetzer bis in den Bereich der SMA50 (aktuell bei 19.242 Punkten) ausweiten. Sollte diese Linie im Handel heute angelaufen werden, so sollten die Bullen sp√§testens hier einen Richtungswechsel abbilden, um den bullischen Grundton im Chart aufrechtzuerhalten. √ľbergeordnete Einsch√§tzung Stundenchart, Prognose: bullisch DAX Chartcheck - Betrachtung im 4h Chart: Im 4h Chart ist erkennbar, dass der DAX, nach dem R√ľcksetzer unter die SMA20 (aktuell bei 19.180 Punkten) ziemlich exakt an der SMA50 (aktuell bei 18.988 Punkten) stabilisieren und erholen konnte. Es ging im Zuge der Erholung zwar wieder √ľber die SMA20, der Index hat aber bis Mitte der letzten Handelswoche gebraucht sich von dieser Linie verbindlich zu l√∂sen. Zum Wochenschluss hin war der Abstand auch auf dieser Zeitebene veritabel.¬† Damit hat sich auch das 4h Chart aufgehellt. Solange der DAX √ľber der SMA20 notiert, solange k√∂nnte es weiter aufw√§rts an die Anlaufziele gehen, die in der Stundenbetrachtung Erw√§hnung gefunden haben.¬† R√ľcksetzer sollten sich sp√§testens im Bereich der SMA20 stabilisieren und erholen. Geht es unter diese Durchschnittslinie, so h√§tte das Unterschreiten durchaus einen b√§rischen Touch und sollte aus Bullensicht unbedingt verhindert werden. √ľbergeordnete Einsch√§tzung 4h Chart, Prognose: bullisch Der Dax ist heute Morgen bei 19.444 Punkten in den vorb√∂rslichen Handel gegangen. Er notiert damit 183 Punkte √ľber der ersten vorb√∂rslichen Notierung Freitagmorgen und 37 Punkte √ľber dem Niveau des Tages- Wochenschluss Freitagabend. Long Setup: die Bullen k√∂nnten zun√§chst versuchen, den DAX √ľber der 19.445 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte es weiter aufw√§rts an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 19.458/60, bei 19.471/73 18.482/84, bei 18.495/97, bei 19.511/13, bzw. bei 19.527/29 Punkten gehen. √úber der 19.527/29 Punkte-Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 19.541/43, bei 19.559/61, bei 19.575/77, bei 19.589/91, bei 19.609/11, bei 19.624/26, bei 19.634/36, bei 19.649/51, bei 19.665/67, bei 19.680/82, bei 19.695/97, bei 19.711/13 und dann bei 19.727/29 Punkten zu finden. Short-Setup: kann sich der DAX nicht √ľber der 19.445 Punkte-Marke halten, so h√§tten die B√§ren die M√∂glichkeit den DAX an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 19.429/27, bei 19.415/13, bei 19.406/04, bei 19.393/91, bei 19.375/73, bei 19.360/58, bei 19.345/43, bei 19.330/28, bei 19.316/14, bei 19.299/97 und dann bei 19.280/78 Punkten zu dr√ľcken. Unter der 19.280/78 Punkte-Marke k√∂nnte der DAX unsere n√§chsten Anlaufziele bei 19.265/63, bei 19.248/46, bei 19.231/29, bei 19.215/13, bei 19.201/199, bei 19.184/82, bei 19.167/65, bei 19.151/49, bei 19.135/33, bei 19.121/19, bei 19.105/03, bei 19.091/89 bzw. bei 19.072/70 Punkten anlaufen. DAX-Widerst√§nde¬† 19.457/93

19.528

19.641

19.788

19.933 DAX-Unterst√ľtzungen 19.422/11

19.331

19.297/57/42

19.180/74/02

19.049

18.999/88/33

18.979/11

18.858 Quelle: Eigenanalyse, genutzt werden die Charts vom MetaTrader4 // Marken in FETT sind Kreuzwiderst√§nde oder -unterst√ľtzungen Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitw√§rts / aufw√§rts* gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten: *bezieht sich auf den Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Tagesschluss des Vortags Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:¬† 65 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 35 % Diese Einsch√§tzung ist immer in Bezug auf die Vorb√∂rse zu sehen.¬† 19.577 / 19.682 ¬†bis 19.427 / 19.373¬†Punkte ist die heute von uns erwartete Tagesrange. Die Stimmung der internationalen Anleger Der Greed / Fear Index*, der die Stimmung der internationalen Anleger widerspiegelt notierte am letzten Handelstag bei 68 und befindet sich damit im Bereich "Greed". Vor einer Woche lag der Wert bei 63 und damit auch im Bereich "Greed". Im Vergleich dazu lag der Wert vor einem Monat bei 55 und damit im Bereich "Neutral". Ein Jahr zuvor lag der Wert im Bereich "Extreme Fear". Der Wert seinerzeit lag bei 22. ¬† *) Der Fear-and-Greed-Indikator ist ein Stimmungsindikator, der sich aus sieben Einzelindikatoren zusammensetzt: Indikator 1: der S&P 500 im Vergleich zu seinem gleitenden 125-Tage-Durchschnitt Indikator 2. die Anzahl der Aktien, die an der New Yorker B√∂rse 52-Wochen-Hochs und -Tiefs erreichen Indikator 3. Aktienkurs-Breite: das Handelsvolumen von Aktien im Aufw√§rtstrend gegen√ľber Aktien im Abw√§rtstrend Indikator 4. Verkaufs- und Kaufoptionen: das Put/Call-Verh√§ltnis, das das Handelsvolumen von bullischen Call-Optionen mit dem Handelsvolumen von bearishen Put-Optionen vergleicht Indikator 5. Junk-Bond-Nachfrage: die Differenz zwischen den Renditen von Investment-Grade-Anleihen und Ramschanleihen Indikator 6. Marktvolatilit√§t: Indikator ¬†7. Die Differenz zwischen den Renditen von Aktien und Staatsanleihen

Der mittlere Wert des Index betr√§gt 50 und deutet auf eine neutrale Stimmung hin. Werte √ľber 50 sind bullish (greed) √ľber 70 (extreme greed) - Werte unter 50 sind bearish (fear) und unter 30 (extreme fear) Die Werte √ľber 70 oder unter 30 indizieren einen extremen Zustand und deuten eine m√∂gliche bullische / b√§rische Umkehr an.

Extreme Ausschl√§ge des Fear-and-Greed-Indikators (√ľber 70 oder unter 30) zeigen Gier oder Angst. Der Markt ist im extremen Zustand nicht stabil und neigt deshalb zur kurzfristigen Umkehr. So f√ľhren zum Beispiel Werte unter 30 oft zu einem kurzfristigen Ausverkauf des Aktienmarktes, wodurch eine bullische Umkehr m√∂glich wird. * Quelle: CNN-Business ¬† ¬† ¬† Termine am 30.09.2024: 01:30¬†¬† ¬†JP¬†¬† ¬†Ums√§tze gro√üer Einzelh√§ndler 08/2024

01:50    JP    Industrieproduktion 08/2024

03:30    CN    Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 09/2024

03:30    CN    Einkaufsmanagerindex nicht verarbeitendes Gewerbe 09/2024

03:45    CN    HSBC Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 09/2024

03:45    CN    Caixin Einkaufsmanagerindex nicht verarbeitendes Gewerbe 09/2024

07:00    JP    Baubeginne 08/2024

07:00    JP    Bauaufträge 08/2024

08:00    GB    Unternehmensinvestitionen 2. Quartal 2024

08:00    GB    Leistungsbilanz 2. Quartal 2024

08:00    GB    BIP 2. Quartal 2024

08:00    DE    Importpreisindex 08/2024

08:00    DE    Einzelhandelsumsatz 05/2024

09:00¬†¬† ¬†CH¬†¬† ¬†KOF Fr√ľhindikator 09/2024

09:00    AT    Erzeugerpreise 08/2024

10:00    IT    Handelsbilanz Nicht EU-Staaten 08/2024

10:00    SP    Leistungsbilanz 07/2024

10:30    GB    Hypothekengenehmigungen 08/2024

11:00    IT    Verbraucherpreise 09/2024

14:00    DE    Verbraucherpreise 09/2024

15:00    US    Dallas Fed PCE Preisindex 08/2024

15:00    EU    EZB Präsidentin spricht

