📈 DAX legt 2,71 % zu

Verteidigungssektor treibt Wachstum in Europa voran 🚀 Investoren auf den europäischen Märkten beobachten die geopolitischen Entwicklungen im Zusammenhang mit der Konfliktlösung in der Ukraine genau. Am Wochenende trafen sich europäische Politiker in London, um die Einzelheiten eines europäischen Vorschlags für einen teilweisen Waffenstillstand zu besprechen. Die Schlussfolgerungen des Treffens deuten darauf hin, dass sich die europäischen Staats- und Regierungschefs zunehmend auf die Sicherheit des Kontinents konzentrieren, was auf eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben hindeutet. ➔ DAX WKN (Kassa): 846900 | ISIN (Kassa): DE0008469008 | Ticker: DAX Die Märkte erkennen allmählich, dass die Verantwortung für die Stabilisierung der Lage in der Ukraine auf Europa übergeht. Zu den Hauptgewinnern gehören daher heute die europäischen Rüstungsunternehmen. Thales aus Frankreich hat über 15 % zugelegt, Rheinmetall aus Deutschland über 14 % und Leonardo aus Italien fast 16 %. Die europäischen Nationen haben ihre Verteidigungsbudgets im Jahr 2024 deutlich erhöht, und diese Werte werden höchstwahrscheinlich auch im Jahr 2025 ähnlich hoch bleiben. (Quelle: Bloomberg Financial LP) Die Gewinne in diesem Sektor befeuern die positive Stimmung in Bezug auf die wichtigsten europäischen Indizes heute. Der DAX ist um fast 3 % gestiegen und kletterte wieder über 23.000 Punkte, während der Schweizer SMI um 1,4 % zulegte, der französische CAC40 ebenfalls um 1,4 % und der italienische IT40 um mehr als 2,2 %. Der britische FTSE 100 verzeichnet einen moderateren Anstieg von etwa 1 %. DAX Chartcheck - Betrachtung im Tageschart: Die jüngste Aufwärtsdynamik im DAX war beeindruckend. Heute legte der deutsche Index um weitere 2,71 % zu und erreichte 23.200 Punkte, was einem Zuwachs von 16,20 % seit Jahresbeginn entspricht. Im Falle einer Korrektur könnten die wichtigsten Unterstützungsniveaus für die Bullen bei 23.000 Punkten und 22.200 Punkten liegen. Quelle: xStation5 von XTB

