DAX legt um 1,6 % zu 🚨

ūüŹõÔłŹDonald Trump k√ľndigte am Wochenende an, dass er die Einf√ľhrung von 50 %-Z√∂llen auf EU-Importe bis zum 9. Juli aussetzen werde. Der deutsche DAX-Index verzeichnete am Montag eine starke Erholung und stieg um rund 1,6 %, wodurch sowohl der Kassaindex als auch der DE40-Kontrakt die 24.000-Punkte-Marke durchbrachen. Der Aufschwung folgt auf die Ank√ľndigung von US-Pr√§sident Donald Trump, die Einf√ľhrung von 50 %-Z√∂llen auf Waren aus der Europ√§ischen Union bis zum 9. Juli zu verschieben. Die Entscheidung fiel, nachdem Trump mit EU-Kommissionspr√§sidentin Ursula von der Leyen gesprochen hatte, die betonte, dass die EU mehr Zeit ben√∂tige, um ein Handelsabkommen mit den USA zu erzielen. ¬† Die Handelsbeziehungen zwischen der EU und den USA sind recht bedeutend. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die Erholung des DE40 und anderer europ√§ischer Index-Futures folgt auf die starken Einbu√üen vom Freitag, als die M√§rkte heftig auf die Drohung einer sofortigen Einf√ľhrung hoher Z√∂lle reagierten. Heute legten die Sektoren, die am st√§rksten von Handelskriegen betroffen sind, n√§mlich Automobil und Luxusg√ľter, am meisten zu ‚Äď die Aktien von Mercedes, BMW und Volkswagen stiegen um 1,9 bis 2,1 %. Auch Banken und Industrieunternehmen konnten ihre Verluste wieder ausgleichen. ¬† Heute beobachten wir eine breite Erholung in allen Sektoren des deutschen DAX. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB Der Markt zeigt, dass Trumps Ank√ľndigung zwar Erleichterung bringt, aber die grundlegenden Probleme nicht l√∂st, sodass eine R√ľckkehr zu gr√∂√üerer Volatilit√§t in naher Zukunft nicht ausgeschlossen werden kann. Es bleibt immer weniger Zeit bis Anfang Juli, wenn die 90-t√§gige Aussetzung der Z√∂lle mit den meisten L√§ndern der Welt ausl√§uft und das einzige gr√∂√üere Handelsabkommen mit Gro√übritannien geschlossen wurde. Es ist anzumerken, dass heute in Gro√übritannien und den USA die B√∂rsen geschlossen sind, der Terminmarkt jedoch ge√∂ffnet ist. Wir beobachten eine starke Erholung der US-Futures auf die wichtigsten Indizes. Letzte Woche verzeichnete Apple einen starken Ausverkauf, der haupts√§chlich auf Trumps Drohung zur√ľckzuf√ľhren war, Z√∂lle auf das Unternehmen zu erheben, wenn es die iPhone-Produktion nicht in die USA zur√ľckverlagert. Der DE40 liegt wieder √ľber 24.000 Punkten und handelt knapp unter den historischen H√∂chstst√§nden. Auch die US-Futures erholen sich. Eine wichtige Unterst√ľtzung f√ľr den DE40 ist der Bereich um 23.500 Punkte, von wo aus sich die Kontraktpreise am Freitag erholt haben und wo wir Anfang M√§rz einen Widerstand beobachtet haben. Auf der anderen Seite k√∂nnten der Bereich um 24.700 Punkte, der dem 127,2 %-Retracement der letzten gro√üen Abw√§rtswelle entspricht, potenzieller Widerstand und Kaufziel sein.¬†Quelle:¬†xStation5¬†von XTB ¬† ZINSEN VOM BROKER - direkt auf dem Handelskonto T√§glich verf√ľgbar! Monatlich ausgesch√ľttet! Zinsen f√ľr die "Pause" bis zum n√§chsten Trade¬†

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Ver√∂ffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einsch√§tzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bed√ľrfnisse bestimmter Personen verfasst. Ver√∂ffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzm√§rkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzm√§rkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und k√∂nnen auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht f√ľr Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Ver√∂ffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verl√§sslicher Indikator f√ľr Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten √ľberlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten k√∂nnen, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.