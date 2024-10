DAX: Luxusaktien treiben die optimistische Stimmung in Europa an 📈

Deutscher DAX erreicht neues Allzeithoch

DHL auf der Woge der Management-ErklĂ€rung Allgemeine Marktsituation: Der Handelstag am Montag an den europĂ€ischen AktienmĂ€rkten sorgt fĂŒr gute Stimmung unter den Anlegern. Der deutsche DAX legt derzeit um 0,78 % zu. Der britische FTSE 100 gewinnt 0,31 %. Gleichzeitig legt der französische CAC40 um 1,5 % zu und ist dank krĂ€ftiger Gewinne im Modesektor fĂŒhrend. Der DAX erreichte heute neue historische HöchststĂ€nde. Die Aufmerksamkeit der Anleger richtet sich heute auf Unternehmen, die eng mit China verbunden sind, wo auf der Welle der neuen, von der PBoC eingefĂŒhrten Konjunkturmaßnahmen die Erwartungen an eine bessere Situation auf dem Weltmarkt steigen. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen VolatilitĂ€t, die derzeit auf dem breiten europĂ€ischen Markt beobachtet wird. Quelle: xStation Der deutsche Referenzindex DE40 notiert am Dienstag um knapp 0,40 % höher. Der auf Futures basierende Index erreicht heute neue historische HöchststĂ€nde. Es scheint, dass die wichtigsten UnterstĂŒtzungspunkte fĂŒr den breiten AufwĂ€rtstrend die Zonen der jĂŒngsten HöchststĂ€nde und die 50-Tage-EMA (blaue Linie im Diagramm) bleiben. Quelle: xStation News: Der Handelstag am Dienstag ist von einem krĂ€ftigen Aufschwung bei den Notierungen aller Unternehmen geprĂ€gt, die eng mit dem chinesischen Markt verbunden sind. ZunĂ€chst einmal geht es der Modebranche gut, die stark von der Nachfrage chinesischer Verbraucher abhĂ€ngig ist. Die grĂ¶ĂŸten ZuwĂ€chse verzeichnen derzeit die Unternehmen, die prozentual am stĂ€rksten von dieser Region abhĂ€ngig sind. Wir sprechen hier vor allem von Hermes (RMS.FR), das um 4,6 % zulegt, und Richemont (CFR.CH), das um 4,5 % zulegt. Quelle: xStation Beispielhafte Werte der Umsatzbeteiligung einzelner Marken in China. Quelle: Bloomberg Financial LP Die von der PBoC auf der Konferenz in Peking angekĂŒndigten „Konjunkturmaßnahmen“ heben auch die Stimmung bei zyklischen Vermögenswerten, wie z. B. Containerschifffahrtsaktien wie Maersk (MAERSKB.DK), Hapag-Lloyd (HLAG.DE), ZIM (ZIM.US) und Massengutfrachterbetreibern wie Star Bulk Carriers (SBLK.US), die im vorbörslichen Handel in den USA um fast 4 % gestiegen sind. Auch Bergbauaktien wie die polnische KGHM (KGH.PL) entwickeln sich sehr gut. Auch der Automobilsektor verzeichnet eine Erholung. Quelle: xStation5 von XTB Die Deutsche Post (DHL.DE) gab bekannt, dass sie plant, mindestens 40 % ihres Nettogewinns an die AktionĂ€re auszuschĂŒtten, und dass sie auf dem besten Weg ist, ihre Jahresziele zu erreichen. Das Unternehmen hat im Rahmen seines aktuellen AktienrĂŒckkaufprogramms bisher Aktien im Wert von 2,8 Milliarden Euro (3,11 Milliarden US-Dollar) zurĂŒckgekauft, wie es mitteilte. Im MĂ€rz erhöhte das Unternehmen sein Programm von 1 Milliarde Euro auf 4 Milliarden Euro und verlĂ€ngerte es bis 2025. Das Unternehmen strebt bis 2030 eine Umsatzsteigerung von 50 % gegenĂŒber 2023 an, indem es eigenstĂ€ndige Unternehmenseinheiten fĂŒr seine Post- und Paketdienste in Deutschland schafft. Die Aktien des Unternehmens gewinnen derzeit 1,5 %. Weitere Nachrichten von einzelnen DAX-Unternehmen. Quelle: Bloomberg Financial LP   DER DEUTSCHE LEITINDEX DURCHGEHEND niedriger Zielspread von nur 1,2 Punkten in der langen Handelssession von 08 bis 22 Uhr! Viele andere Broker haben einen gĂŒnstigen Spread nur von 09 bis 17:30 Uhr...

