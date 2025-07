Tägliche DAX Prognose und Einschätzung zur Marktentwicklung KEY TAKEAWAAYS Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und lege los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Der heutige Montag sollte mit einer "Erleichterungsrallye" starten. Der Zollstreit zwischen den USA und der EU ist wohl beigelegt worden. Es gibt für Europa zwar Zölle - aber nichgt so hoch und schlimm, wie es hätte werden können. Dies stellt die Börsenampel für viele Werte heute auf Grün! ►DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40cash 🔙 Rückblick auf den DAX am Freitag DAX heute im Fokus: Am Freitag startete der DAX bei 24.221 Punkten in den vorbörslichen Handel. Bereits zu diesem Zeitpunkt zeigte sich Schwäche. Nach einem kurzen Richtungswechsel zum Handelsstart konnte der Index eine Entlastungsbewegung einleiten, die jedoch nur kurzfristig trug. Am Nachmittag setzten die Bullen den DAX heute erneut über die Marke von 24.200 Punkten, jedoch ohne Xetra-Tagesgewinn. Erst nachbörslich kam es zu einem moderaten Anstieg, womit der DAX bei 24.314 Punkten aus dem Tages- und Wochenhandel ging. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 28.07.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im Frühhandel zum Wochenstart kam es zu einem Gap-Up in Richtung 24.500 Punkte, was ein erstes bullisches Signal im Rahmen der aktuellen DAX Prognose ist. 📊 DAX heute – Gewinner und Verlierer Am Freitag (Xetra-Schlusskurs vom 25.07.2025): Top-Aktien im DAX heute: Volkswagen VZ: +4,55 % Porsche VZ: +3,68 % Porsche Automobil: +2,97 %

Schwächste Werte: MTU: -1,94 % Vonovia: -1,86 % Fresenius Medical Care: -1,70 %

📉 DAX Chartanalyse – Technische DAX Prognose 1-Stunden-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 28.07.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Der DAX bewegte sich unter der SMA20 (24.332) und SMA200 (24.259), konnte aber beide gleitenden Durchschnitte zurückerobern. Mit dem Überwinden der SMA50 (24.331) im Frühhandel zeigt sich das Stundenchart technisch bullisch. DAX Prognose im 1h-Chart: Bullisch , solange der DAX oberhalb SMA20/SMA50 schließt.

Zielzonen: 24.820/35 und 24.975/85 Punkte.

Rücksetzer wären an SMA50/SMA20 zu beobachten.

Ein Fall unter diese Niveaus würde die Schwäche bis zur SMA200 (23.919) begünstigen. 4-Stunden-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 28.07.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im 4h-Chart wurde die SMA20 (24.357) mehrfach getestet, aber nicht nachhaltig überwunden. Die SMA50 (24.281) wirkte deckelnd. Ein Fehlausbruch über beide Linien wurde in der Vorwoche wieder verkauft. Erst im Frühhandel wurde das Widerstandsniveau durch ein Gap überschritten. DAX Prognose im 4h-Chart: Bullisches Setup bei Kursen über SMA20.

Rücksetzer könnten an SMA20 oder SMA50 Halt finden. 📈 DAX Ausblick für heute – 28.07.2025 Der DAX ist heute Morgen bei 24.530 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet – das entspricht +309 Punkten im Vergleich zum Freitagmorgen. 🟢 Long-Szenario: Wenn sich der DAX heute über der 24.530-Punkte-Marke halten kann, könnten folgende Kursziele angelaufen werden:

24.561, 24.597, 24.655, 24.703, 24.738, 24.790, 24.831, 24.891 usw. 🔴 Short-Szenario: Ein Bruch der 24.530 nach unten öffnet Raum für Korrekturen Richtung:

24.489, 24.428, 24.371, 24.298, 24.245, 24.190, 24.139, 24.071, 24.008 usw. 🔍 Wichtige DAX Unterstützungen & Widerstände Widerstände Unterstützungen 24.592 / 24.715 / 24.849 24.515 / 24.395 / 24.183 24.606 / 24.965 24.467 / 24.072 / 23.977 📌 Tagesprognose für den DAX heute Basierend auf dem heutigen Setup ergibt sich eine Einschätzung mit seitwärts bis leicht aufwärts gerichteter Tendenz. Erwartete Tagesrange:

24.599 – 24.740 Punkte (oben) vs. 24.448 – 24.392 Punkte (unten) Wahrscheinlichkeit bullisches Szenario: 65 %

Wahrscheinlichkeit bärisches Szenario: 35 % 🌍 Anlegerstimmung – Fear & Greed Index Der Greed & Fear Index notiert aktuell bei 74 Punkten – gleichbleibend zur Vorwoche. Damit befindet sich der Markt weiterhin im Bereich "Greed". Zum Vergleich: Vor einem Monat: 59 (ebenfalls Greed)

Vor einem Jahr: 39 (Bereich "Fear") Dies deutet auf eine aktuell überkaufte Marktlage hin – ein Risikofaktor für eine kurzfristige Umkehr in der DAX Prognose. 📅 Wichtige Termine heute (28.07.2025) 03:30 Uhr (CN): Industriegewinne China (Juni)

12:00 Uhr (GB): Absatzwirtschaft Umfrage (Juli)

