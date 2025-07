Die heutige DAX Prognose und DAX Analyse liefert einen fundierten √úberblick √ľber die Kursentwicklung, Charttechnik sowie die Marktstimmung. ūüēė R√ľckblick auf den DAX-Verlauf vom Vortag Der DAX startete am 23.07.2025 mit 24.293 Punkten in den vorb√∂rslichen Handel. Nach einem erneuten Ausbruchsversuch am Morgen wurde der Index zun√§chst bis unter die 24.150 Punkte abverkauft. Gegen Mittag gelang jedoch ein starker Rebound ‚Äď dynamisch √ľberschritt der DAX die Marke von 24.500 Punkten. Der Xetra-Handel endete bei 24.496 Punkten mit einem deutlichen Tagesplus. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Er√∂ffne jetzt ein Konto bei XTB und lege los! Konto er√∂ffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Am Abend stabilisierte sich der Index erneut um die Marke von 24.500 Punkten. Top-Performer im DAX am 23.07.2025: Daimler Truck Holding: +7,32‚ÄĮ%

Porsche VZ: +6,72‚ÄĮ%

Siemens Energy: +6,35‚ÄĮ% Schlusslichter: SAP: ‚Äď4,10‚ÄĮ%

Infineon: ‚Äď3,54‚ÄĮ%

E.ON: ‚Äď2,75‚ÄĮ% ūüďą DAX Chartanalyse im 1-Stunden-Chart Quelle:¬†xStation5¬†von XTB, aufgenommen am 24.07.2025. Zeithistorie gem√§√ü der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator f√ľr zuk√ľnftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR.¬†M√∂gliche W√§hrungsschwankungen k√∂nnen sich auf die Rendite auswirken. Die kurzfristige DAX Analyse zeigt, dass sich der Index oberhalb der SMA200 (24.227 Punkte) etabliert hatte. Trotz kurzfristiger R√ľckl√§ufe boten die SMA20 (24.440) und SMA50 (24.267) ausreichend Support f√ľr eine kr√§ftige Aufw√§rtsbewegung. DAX Prognose (1h-Chart): bullisch Wichtige Ziele auf der Oberseite: 24.815/30 Punkte

24.980/95 Punkte Unterst√ľtzungen: SMA20 (24.440)

SMA50 (24.267) ūüēď DAX Analyse im 4-Stunden-Chart Quelle:¬†xStation5¬†von XTB, aufgenommen am 24.07.2025. Zeithistorie gem√§√ü der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator f√ľr zuk√ľnftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR.¬†M√∂gliche W√§hrungsschwankungen k√∂nnen sich auf die Rendite auswirken. Im 4h-Chart erholte sich der DAX gestern √ľber SMA20 (24.280) und SMA50 (24.238). Eine kleine Entlastungsbewegung f√ľhrte zur R√ľckeroberung aller gleitenden Durchschnitte. Damit wurde auch das √ľbergeordnete Chartbild aufgehellt. DAX Prognose (4h-Chart): bullisch Entscheidend: Ein R√ľckfall unter die SMA50 k√∂nnte das bullische Setup gef√§hrden und zu einem Test der SMA200 bei 23.908 Punkten f√ľhren. ūüĒģ Tagesausblick & DAX Prognose f√ľr den 24.07.2025 Der DAX ging heute fr√ľh mit 24.538 Punkten in den vorb√∂rslichen Handel ‚Äď ein Anstieg von 245 Punkten im Vergleich zum Vortag. ūüďą M√∂gliche Long-Ziele (Auswahl): 24.543/45

24.578/80

24.638/40

24.709/11

24.791/93

24.921/23 ūüďČ Short-Szenario (bei Unterschreiten von 24.538 Punkten): 24.511/09

24.470/68

24.398/96

24.309/07

24.173/71

24.071/69 Erwartete Tagesrange:

24.599 ‚Äď 24.289 Punkte Wahrscheinlichkeit laut Setup: Bullisches Szenario: 60‚ÄĮ%

B√§risches Szenario: 40‚ÄĮ% ūüĆć Marktstimmung laut Fear & Greed Index Der aktuelle Fear and Greed Index liegt bei 76 Punkten ‚Äď also im Bereich ‚ÄěExtreme Greed‚Äú. Dies deutet auf eine √ľberkaufte Marktlage hin, was kurzfristige Korrekturen beg√ľnstigen kann. Vergleichswerte: Vor einer Woche: 73 (Greed)

Vor einem Monat: 56 (Greed)

Vor einem Jahr: 46 (Neutral) ūüďĆ Fazit zur DAX Prognose & DAX Analyse Die technische Lage des DAX bleibt klar bullisch. Die R√ľckeroberung zentraler gleitender Durchschnitte in mehreren Zeitebenen spricht f√ľr einen intakten Aufw√§rtstrend. Solange sich der Index √ľber der 24.500er-Marke behauptet, sind neue Allzeithochs nicht auszuschlie√üen. Termine am 24.07.2025 02:30¬†¬† ¬†JP¬†¬† ¬†Einkaufsmanagerindex nicht verarbeitendes Gewerbe 07/2025

08:00    DE    GfK Konsumklima 08/2025

08:45    FR    Konjunkturumfrage 07/2025

09:00    SP    Erzeugerpreise 06/2025

09:00    SP    Arbeitsmarktdaten 2. Quartal 2025

09:15    FR    Einkaufsmanagerindex gesamt 07/2025

09:15    Fr    Einkaufsmanagerindex gesamt 07/2025

09:15    Fr    Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 07/2025

09:30    DE    Einkaufsmanagerindex nicht verarbeitendes Gewerbe 07/2025

09:30    DE    Einkaufsmanagerindex gesamt 07/2025

09:30    DE    Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 07/2025

10:00    EU    Einkaufsmanagerindex gesamt 07/2025

10:00    EU    Einkaufsmanagerindex nicht verarbeitendes Gewerbe 07/2025

10:00    EU    Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 07/2025

10:30    GB    Einkaufsmanagerindex nicht verarbeitendes Gewerbe 07/2025

10:30    GB    Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 07/2025

10:30    GB    Einkaufsmanagerindex gesamt 07/2025

12:00    SP    Verbrauchervertrauen 06/2025

14:15    EU    Zinsentscheid EZB

14:30    US    Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe der Vorwoche

14:30    US    Fortgesetzte Anträge auf Arbeitslosenhilfe

14:30    US    Baugenehmigungen 06/2025

14:30    US    Chicago Fed Index 06/2025

14:45    EU    EZB PK

15:45    US    Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 07/2025

15:45    US    Einkaufsmanagerindex gesamt 07/2025

15:45    US    Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 07/2025

16:00    US    Verkauf neuer Häuser 06/2025

17:00    US    KC Fed Einkaufsmanagerindex 07/2025

