📊 DAX Prognose heute: Rückblick, Chartanalyse & Ausblick (22.07.2025) 🔙 Rückblick auf den DAX vom 21.07.2025 Der DAX startete gestern vorbörslich stark bei 24.230 Punkten. Nach dem Xetra-Start ließ der Kaufdruck nach, Gewinnmitnahmen dominierten. Trotz kurzer Erholungen setzte sich die Schwäche durch. Am Ende schloss der Index bei 24.225 Punkten mit Tagesverlust. Chartanalyse, Daytrading Setups und Marktausblick für aktive Trader 🔴 DAX Prognose & Ausblick ► DAX WKN (Kassa): 846900 | ISIN (Kassa): DE0008469008 | Ticker: DAX Marktverteilung zum Xetra-Schluss (21.07.2025): 27 Aktien im Plus , z. B. BASF (+2,33 %), E.ON (+1,93 %), Vonovia (+1,89 %)

13 Verlierer, u. a. Fresenius Medical Care (–1,55 %), Sartorius VZ (–1,37 %), Rheinmetall (–1,12 %) 📈 Technische DAX Prognose heute – 1h Chartanalyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.07.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im Stundenchart scheiterte der DAX mehrfach an der SMA200 (24.278 Punkte) und gab unter die SMA20 (24.252 Punkte) nach. Das Chartbild trübt sich ein. 🔻 Bärisches Szenario: Weiterer Druck möglich, wenn sich der DAX unterhalb der SMA20 hält

Nächste Abwärtsziele: 24.030, 23.887/85 Punkte 🔼 Bullisches Szenario: Ein Durchbruch über die SMA50 (24.293) würde Aufwärtspotenzial freisetzen

Erst über der 24.400er-Marke ergibt sich Raum in Richtung Allzeithoch ➡ Kurzfristige Prognose (1h-Chart): bärisch ⏱️ 4h Chart – Mittelfristige DAX Prognose Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.07.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Nach vorübergehendem Anstieg über die SMA20/SMA50 rutschte der DAX zum Wochenschluss wieder darunter. Die Bullen versuchen heute einen erneuten Ausbruch. 🟢 Bullisch: Nur ein stabiler Anstieg über 24.400 Punkte bringt nachhaltige Stärke 🔴 Bärisch: Ein Unterschreiten der SMA200 (23.908 Punkte) trübt das Gesamtbild deutlich

Abwärtsziele reichen bis 23.530 bzw. 23.040 Punkte ➡ Mittelfristige Prognose (4h-Chart): neutral 🔮 DAX Ausblick & Prognose für heute (22.07.2025) Vorbörslich notiert der DAX bei 24.228 Punkten

Seitwärts-/Abwärtstendenz erwartet

Erwartete Tagesrange: 24.261 – 23.946 Punkte 🎯 Long-Szenario – nächste Kursziele: 24.241, 24.259, 24.293, 24.335, 24.395, 24.435, 24.543 ⚠️ Short-Szenario – mögliche Kursziele: 24.209, 24.173, 24.103, 24.054, 24.008, 23.948, 23.889, 23.803 ➡ Wahrscheinlichkeiten laut Setup: Bullisch: 40 %

Bärisch: 60 % 🧭 Unterstützungen & Widerstände im DAX Widerstände: 24.229 | 24.349 | 24.433 | 24.515 | 24.663

Unterstützungen: 24.201 | 24.093 | 23.886 | 23.735 | 23.611 🌍 Internationale Anlegerstimmung: Greed-Index Aktueller Wert: 74 (Greed)

Vorwoche: 76 (Extreme Greed)

Vormonat: 54 (Neutral)

Vorjahr: 43 (Fear) 📉 Ein hoher Greed-Wert (>70) kann auf eine mögliche bärische Umkehr hindeuten. 📅 Wichtige Börsen-Termine heute (22.07.2025) Uhrzeit Region Ereignis 08:00 GB Nettokreditaufnahme & Kapitalanforderungen 06/25 10:00 EU Kreditumfrage 14:55 US Redbook Index 15:30 US Rede von Fed-Chef Powell 16:00 US Richmond Indizes (Industrie & Dienstleistung) 22:30 US API-Ölbericht 📌 Fazit: DAX Prognose heute Die DAX Prognose für heute bleibt verhalten. Das technische Bild zeigt kurzfristig Schwäche, mittelfristig besteht Hoffnung auf Stabilisierung – sofern die Bullen wichtige gleitende Durchschnitte zurückerobern. Bleiben Sie dran für tägliche Updates zur DAX Prognose und kurzfristigen Handelsstrategien. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

