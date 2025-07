📉DAX verliert fast 1 %

Europ√§ische Indizes geben aufgrund eskalierender Zollsorgen nach Die europ√§ischen Aktienm√§rkte, die zu Jahresbeginn noch eine robuste Outperformance gegen√ľber den USA verzeichneten, sind nun in eine Phase erh√∂hter Volatilit√§t eingetreten. Nach einem beeindruckenden Anstieg im ersten Halbjahr, in dem sie dank einer zyklischen Erholung und wiedererstarktem Anlegervertrauen die US-Aktien √ľbertrafen, kam es im April zu einer entscheidenden Wende. Die Ank√ľndigung und anschlie√üende Aussetzung gegenseitiger Z√∂lle markierten einen Wendepunkt: Die US-M√§rkte erholten sich deutlich st√§rker, und die Prognosen f√ľr die US-Unternehmensgewinne verbesserten sich, w√§hrend die Gewinnerwartungen f√ľr Europa zur√ľckgingen. Die europ√§ischen Anleger sehen sich nun mit der drohenden Gefahr h√∂herer Z√∂lle konfrontiert. W√§hrend urspr√ľnglich ein allgemeiner Zollsatz von 10 % erwartet wurde, hat Pr√§sident Trump nun Zahlen von bis zu 30 % ins Spiel gebracht, wobei sich die Prognosen auf 15 bis 20 % belaufen. Selbst bei diesen Niveaus drohen die Auswirkungen die Wachstumsaussichten f√ľr europ√§ische Exporteure, insbesondere in Branchen mit hoher US-Nachfrage, weiter einzud√§mmen. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Er√∂ffne jetzt ein Konto bei XTB und lege los! Konto er√∂ffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Welle von Gewinnwarnungen in ganz Europa Die zunehmende Besorgnis √ľber die Z√∂lle spiegelt sich in einer Reihe von Unternehmenswarnungen wider: ASML hat seine Umsatzprognose angesichts der Unsicherheit zur√ľckgenommen.

hat seine Umsatzprognose angesichts der Unsicherheit zur√ľckgenommen. BASF , der deutsche Chemiekonzern, meldete einen starken Gewinnr√ľckgang und senkte seinen Ausblick. Er verwies dabei auf ein schw√§cheres operatives Ergebnis und geringere Ums√§tze, die vor allem auf die US-Z√∂lle und die weltweit schwache Nachfrage zur√ľckzuf√ľhren sind.

, der deutsche Chemiekonzern, meldete einen starken Gewinnr√ľckgang und senkte seinen Ausblick. Er verwies dabei auf ein schw√§cheres operatives Ergebnis und geringere Ums√§tze, die vor allem auf die US-Z√∂lle und die weltweit schwache Nachfrage zur√ľckzuf√ľhren sind. Stellantis hat f√ľr das erste Halbjahr unerwartet einen Nettoverlust von 2,7 Milliarden US-Dollar ausgewiesen, der in erster Linie auf US-Z√∂lle, Umstrukturierungen und r√ľckl√§ufige Auslieferungen zur√ľckzuf√ľhren ist. Das Unternehmen verzeichnete einen deutlichen R√ľckgang seiner Absatzzahlen in Nordamerika, was die konkreten Kosten der Handelsbeschr√§nkungen unterstreicht.

hat f√ľr das erste Halbjahr unerwartet einen Nettoverlust von 2,7 Milliarden US-Dollar ausgewiesen, der in erster Linie auf US-Z√∂lle, Umstrukturierungen und r√ľckl√§ufige Auslieferungen zur√ľckzuf√ľhren ist. Das Unternehmen verzeichnete einen deutlichen R√ľckgang seiner Absatzzahlen in Nordamerika, was die konkreten Kosten der Handelsbeschr√§nkungen unterstreicht. √Ąhnliche Warnungen vor Gewinnr√ľckg√§ngen oder steigenden Verlusten kamen von Covestro, Solvay, Ericsson, Volvo und Renault. Insbesondere der schwedische Automobilhersteller Volvo reduziert seine Produktionskapazit√§ten in Nordamerika, da die Nachfrage unter dem Druck der neuen Z√∂lle nachl√§sst. Heute Abend ver√∂ffentlicht der deutsche Technologieriese SAP, ein wichtiger Motor f√ľr die DAX-Performance, seine Quartalsergebnisse. In seinem letzten Update meldete SAP ein Wachstum im Cloud-Gesch√§ft und einen Anstieg des Gesamtumsatzes, doch angesichts des globalen Handels- und Wirtschaftsumfelds bleibt das Management vorsichtig. Seit dem 2. Quartal gesenkte Gewinnerwartungen

Quelle: Bloomberg Finance LP Die Erwartungen f√ľr das EPS-Wachstum von Unternehmen, die anf√§llig f√ľr Z√∂lle sind, wurden seit April, dem Beginn des zweiten Quartals, kontinuierlich nach unten korrigiert. Der Kontrast zum zuvor optimistischen Ausblick ist auf die anhaltende wirtschaftliche Unsicherheit und die Zollrisiken zur√ľckzuf√ľhren.

Quelle: Bloomberg Finance LP DAX / DE40 unter Druck: Technischer Ausblick Der deutsche DAX / DE40-Index ist am heutigen Handelstag um fast 1 % gefallen. Eine wichtige Unterstützungsmarke liegt bei 24.000 Punkten; ein entscheidender Durchbruch nach unten könnte den Ausverkauf in Richtung 23.500 Punkte beschleunigen, was mit den historischen Höchstständen vom März zusammenfällt und einen Rückgang der jüngsten Rallye nach dem Ausverkauf im April nach der Einführung der Zölle bedeutet. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.07.25. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

