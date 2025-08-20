DAX aktuell - Schwächephase setzt sich fort Der DAX aktuell verzeichnet seit Beginn der Woche leichte, aber konstante Rückgänge. Hauptursachen sind enttäuschte Markterwartungen an internationale Friedensgespräche, schwächere Konjunkturaussichten sowie deutliche Abgaben im europäischen Rüstungssektor. ►DAX (Future): WKN: 846959 | ISIN: DE0008469594 | Ticker: FDAX | CFD: DE40 Parallel dazu belasten auch die Entwicklungen in den USA die Märkte. Besonders die Korrektur im amerikanischen Technologiesektor sorgt für Verunsicherung. Werte wie NVIDIA (-3,5%), Palantir (-9%), aber auch Microsoft, Tesla und Apple verzeichneten deutliche Verluste. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Fundamentale Daten belasten die DAX Prognose Für die DAX Prognose wirken die jüngsten Wirtschaftsdaten belastend. In Deutschland sind die Produzentenpreise im Jahresvergleich um 1,5 % gefallen – ein Signal für eine Abkühlung der Industrie. In Großbritannien hingegen stieg die Inflation auf 3,8 % und lag damit über den Erwartungen (3,7 %). Die Rüstungsindustrie steht zusätzlich unter Druck: Sollte es bei den Friedensverhandlungen Fortschritte geben, drohen sinkende Auftragsvolumina. Rheinmetall verlor gestern weitere 1,5 % und hat seit Mai bereits rund 20 % eingebüßt. Technische DAX Prognose Im Chartbild nähert sich der DAX aktuell einer wichtigen Entscheidung. Das enge Konsolidierungsband dürfte in Kürze verlassen werden. Unterstützungen: 24.000 Punkte (EMA50 und Aufwärtstrendlinie) 23.500 Punkte (EMA100 und obere Begrenzung der letzten Konsolidierung)

Widerstand: Das Allzeithoch bei 24.757 Punkten bleibt die entscheidende Hürde für neue Aufwärtsbewegungen.

Die technische DAX Prognose bleibt daher kurzfristig neutral bis negativ, solange keine klaren Signale für eine Trendwende auftreten. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Unternehmensnachrichten im Überblick Rheinmetall: Fortgesetzte Kursverluste (-1,5 %), seit Mai -20 %.

TAG Immobilien: Kapitalerhöhung durch Ausgabe von 12,5 Mio. neuen Aktien, Kurs -3 %.

K+S: Negative Analystenempfehlung von Berenberg, Kurs -4 %.

