Zalando Prognose: Aktie im Fokus - Zahlen, Bewertung und Chartanalyse

Die Zalando-Aktie steht aktuell im Fokus der Anleger, da der Online-Modehändler heute seine Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 vorlegen wird. Analysten erwarten sowohl ein deutliches Umsatzwachstum als auch eine Verbesserung beim Gewinn. Die Zalando Prognose bleibt damit trotz operativer Herausforderungen grundsätzlich positiv.

► Zalando ISIN: DE000ZAL1111 | WKN: ZAL111 | Ticker: ZAL

✅ Drei Key Takeaways

Zalando Prognose vor Zahlen positiv:

Für das vierte Quartal wird ein Umsatzanstieg um rund 24 % im Jahresvergleich auf etwa 4,09 Mrd. EUR erwartet. Auch beim Gewinn je Aktie rechnen Analysten mit einem Anstieg auf 1,26 EUR, was auf eine operative Verbesserung hindeutet. Aktie im Fokus wegen struktureller Veränderungen:

Neben den Geschäftszahlen steht die Reorganisation der Logistik und die geplante Schließung des Standorts Erfurt im Mittelpunkt. Rund 2.700 Beschäftigte sind betroffen, was kurzfristig für Unsicherheit sorgen kann. Charttechnisch überwiegen Abwärtsrisiken:

Solange die Zalando-Aktie unter der SMA20 notiert, bleibt das Chartbild angeschlagen. Wichtige Unterstützungen liegen bei 18,80 EUR und 15 EUR, während eine nachhaltige Erholung erst über SMA50 und SMA200 wahrscheinlich wird.

Fundamentaldaten der Zalando-Aktie

Kennzahl Wert Aktueller Preis 20,52 EUR Marktkapitalisierung 5,32 Mrd. EUR Umsatz 2025 10,57 Mrd. EUR Eigenkapitalquote (2024) 32,12 % KGV (2026*) 15,56 4 Wochen Performance -6,49 % Bewertung stark unterbewertet Dividendenrendite 2026* --- Branche Fashion

*Prognose

Zalando Aktie im Fokus: Geschäftsentwicklung

Im Mittelpunkt steht heute die Veröffentlichung der Geschäftszahlen. Für das 4. Quartal 2025 wird erwartet, dass der Umsatz um rund 24 % im Jahresvergleich auf etwa 4,09 Mrd. EUR gestiegen ist. Im Vorjahresquartal lag der Umsatz noch bei 3,30 Mrd. EUR.

Für das Gesamtjahr rechnen Analysten mit einem Umsatz von rund 12,3 Mrd. EUR, nach 10,57 Mrd. EUR im Vorjahr.

Beim Gewinn zeigt sich ebenfalls eine positive Entwicklung:

Der Gewinn je Aktie könnte im Schlussquartal auf 1,26 EUR steigen, nachdem er im Vergleichsquartal des Vorjahres bei 0,97 EUR lag.

Neben der operativen Entwicklung beschäftigt Zalando aktuell vor allem die Neuorganisation der Logistik. In diesem Zusammenhang soll der Standort Erfurt geschlossen werden, wovon rund 2.700 Beschäftigte betroffen sind. Über eine Einigungsstelle soll noch im Mai ein Sozialplan ausgehandelt werden, während die endgültige Schließung des Standorts für Ende September geplant ist.

Chartanalyse: Zalando-Aktie im Fokus

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Tageschart – bärisches Bild

Nach einer Erholung Ende November 2025 konnte sich die Aktie zunächst über die SMA20 (20,44 EUR) schieben. Anschlusskäufe blieben jedoch zunächst aus. Erst später gelang ein dynamischer Anstieg über die SMA50 (22,62 EUR).

Die Aktie konnte sich allerdings nicht nachhaltig über der SMA50 etablieren, während gleichzeitig die SMA20 von oben Druck ausübte. In der Folge setzte eine deutliche Abwärtsbewegung ein, die den Kurs unter die Marke von 20 EUR führte.

In den letzten Handelstagen gab es mehrere Versuche, wieder über die SMA20 zu steigen. Diese Versuche scheiterten jedoch bislang regelmäßig.

Wichtige Unterstützungen

18,80 EUR

15,96 EUR

12,50 EUR

Wichtige Widerstände

20,44 EUR

22,62 EUR

24,99 EUR

Solange die Aktie unter der SMA20 notiert, bleibt das kurzfristige Chartbild klar bärisch. Erst ein stabiler Anstieg über die SMA50 würde eine Entspannung bringen. Ein klar bullisches Signal würde sich erst über der SMA200 bei 24,99 EUR ergeben.

Einschätzung Tageschart / Zalando Prognose: bärisch

Mittelfristige Zalando Prognose (12–18 Monate)

In den vergangenen Monaten wurden Erholungen regelmäßig zum Ausstieg genutzt, während Rücksetzer nur zögerlich gekauft wurden. Dieses Verhalten spricht aktuell für eine seitwärts bis abwärts gerichtete Entwicklung.

Solange sich die Aktie nicht nachhaltig über der SMA50 stabilisiert, bleiben die Abwärtsrisiken dominant.

Wahrscheinlichkeiten laut Setup

Bull Szenario: 40 %

Bear Szenario: 60 %

4h-Chart: Kurzfristiger Ausblick

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Dezember konnte sich die Aktie kurzfristig über die SMA200 (22,99 EUR) schieben, schaffte es jedoch nicht, sich deutlich nach oben abzusetzen. Es folgte eine Seitwärtsphase im Bereich von SMA20 (20,01 EUR) und SMA50 (20,36 EUR).

Im Zuge von Gewinnmitnahmen wurden diese Unterstützungen aufgegeben, was eine dynamische Abwärtsbewegung auslöste.

Aktuell versucht sich die Aktie wieder an der SMA50, kommt jedoch bislang nicht nachhaltig darüber hinaus.

Entscheidende Marken

Über SMA50 : Chance auf Erholung Richtung SMA200

Unter 18,80 EUR: mögliches Ziel 15 EUR

Einschätzung 4h-Chart / Zalando Prognose: bärisch

Fazit: Zalando Aktie im Fokus

Die Zalando-Aktie bleibt vor den Geschäftszahlen im Fokus der Anleger. Fundamentale Erwartungen an Umsatz und Gewinn sind positiv, doch aus charttechnischer Sicht dominiert weiterhin das Abwärtsrisiko.

Für eine nachhaltige Trendwende müsste die Aktie zunächst die SMA50 zurückerobern und sich anschließend über der SMA200 stabilisieren. Bis dahin bleibt die Zalando Prognose kurzfristig vorsichtig und eher seitwärts bis abwärts gerichtet.

AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB

Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

Handel bei XTB Aktien & ETF zu 0 Euro Orderkommission, solange Du unter 100.000 Euro Handelsumsatz/Monat bleibst! Bis zu dieser Grenze streicht XTB die Ordergebühr!

Alle Details zur Aktion hier

FAQ zur Zalando Prognose und zur Aktie im Fokus

Wie fällt die aktuelle Zalando Prognose aus?

Die aktuelle Zalando Prognose geht von einem deutlichen Umsatzwachstum aus. Für das vierte Quartal wird ein Umsatz von rund 4,09 Mrd. EUR erwartet, was einem Anstieg von etwa 24 % im Jahresvergleich entspricht. Auch beim Gewinn je Aktie rechnen Analysten mit einem Anstieg auf etwa 1,26 EUR.

Warum steht die Zalando-Aktie derzeit im Fokus der Anleger?

Die Zalando-Aktie steht im Fokus, weil das Unternehmen seine Geschäftszahlen für 2025 veröffentlicht. Zusätzlich sorgt die Neuorganisation der Logistik und die geplante Schließung des Standorts Erfurt für Aufmerksamkeit bei Investoren.

Ist die Zalando-Aktie aktuell unterbewertet?

Auf Basis der aktuellen Fundamentaldaten wird die Aktie als stark unterbewertet eingeschätzt. Das erwartete KGV von rund 15,6 für 2026 (Prognose) deutet auf eine vergleichsweise moderate Bewertung hin.

Welche wichtigen Kursmarken sollten Anleger bei der Zalando-Aktie beachten?

Wichtige Unterstützungen liegen bei 18,80 EUR und 15 EUR. Auf der Oberseite gelten 20,44 EUR (SMA20), 22,62 EUR (SMA50) und 24,99 EUR (SMA200) als zentrale Widerstände.

Wie ist die kurzfristige Chart-Prognose für die Zalando-Aktie?

Charttechnisch bleibt die Lage aktuell bärisch, solange die Aktie unter der SMA20 notiert. Erst ein nachhaltiger Anstieg über die SMA50 könnte das Chartbild wieder verbessern.

Wie sind die mittelfristigen Chancen der Zalando-Aktie?

Die Analyse deutet aktuell auf eine seitwärts bis abwärts gerichtete Entwicklung hin. Für die kommenden Monate liegt die Wahrscheinlichkeit laut Setup bei etwa 40 % für ein bullisches Szenario und 60 % für ein bearishes Szenario.