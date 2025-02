🚨DAX steigt um 1,2 %

Der Benchmark setzt die Rallye nach der Wahl fort und kehrt zu historischen H√∂chstst√§nden zur√ľck ūüďą Der Handelstag am Mittwoch auf den europ√§ischen M√§rkten hat die Euphorie f√ľr lokale Aktiengesellschaften zur√ľckgebracht. Der DAX / DE40-Kontrakt, ist bereits um 1,2 % gestiegen und hat damit wieder seine historischen H√∂chstst√§nde erreicht. Der Grund f√ľr diese starken Gewinne ist die verbesserte Marktstimmung nach den j√ľngsten Ausverk√§ufen (haupts√§chlich in den USA), aber der lokale Index profitiert weiterhin von den Ergebnissen der Bundestagswahl. Der neue Kanzler Friedrich Merz wird in den Medien weithin als Vertreter des Finanzsektors angesehen. Merz arbeitete als Richter und sp√§ter als Anwalt bei der renommierten Kanzlei Mayer Brown LLP, die sich haupts√§chlich auf die Betreuung von Investmentfonds und Gro√üunternehmen konzentriert. Er hatte au√üerdem hochrangige Positionen bei BlackRock Deutschland und HSBC Trinkaus & Burkhardt inne und war Mitglied der Vorst√§nde von EY Deutschland, Borussia Dortmund und der Deutschen B√∂rse. Seine starken Gesch√§ftsbeziehungen lassen hoffen, dass die neue Politik Deutschlands lokale Unternehmen unterst√ľtzen und letztlich dazu beitragen wird, die schw√§chelnde deutsche Wirtschaft anzukurbeln. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Merz setzt sich vor allem f√ľr die Senkung der Einkommens- und Unternehmenssteuern ein. Ebenso wichtig sind seine k√ľhnen Versprechen, die k√ľnstliche Intelligenz weiterzuentwickeln und Deutschland als attraktiven Standort f√ľr innovative Start-ups zu etablieren. Der neue Kanzler strebt auch eine Reform der deutschen Schuldenbremse an, die die Verschuldung der Regierung begrenzt. Dies ist besonders wichtig, da das Gespenst einer langfristigen Konjunkturabschw√§chung √ľber Deutschland schwebt und die Freisetzung neuer Mittel dazu beitragen k√∂nnte, die aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen zu bew√§ltigen. DAX / DE40 im Tageschart Der deutsche DAX-Index ist um 1,17 % auf 22.830 Punkte gestiegen, wobei die Gesamtgewinne f√ľr den ersten Teil der Woche 2,56 % erreichten. Der unmittelbare Ausl√∂ser waren nat√ľrlich die Wahlergebnisse vom Sonntag, die die Unsicherheit der Anleger verringerten. Der Index hat sich von der Korrektur der letzten Woche fast vollst√§ndig erholt. Die n√§chste Widerstandsmarke liegt knapp unter 23.000 Punkten, die der DAX nun fast erreicht hat. Auf der anderen Seite liegt die n√§chste Unterst√ľtzungszone bei √ľber 22.000 Punkten, wo die R√ľckg√§nge der letzten Woche gestoppt wurden. Quelle:¬†xStation5¬†von XTB ¬† ¬† ¬† DER DEUTSCHE LEITINDEX DURCHGEHEND¬† niedriger Zielspread von nur 1,2 Punkten in der langen Handelssession von 08 bis 22 Uhr! Viele andere Broker haben einen g√ľnstigen Spread nur von 09 bis 17:30 Uhr...

