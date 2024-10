DAX: Untersuchung rund um SAP im Fokus der Anleger 💡

Deutscher DAX unter Druck, hält aber Zonen nahe ATH

SAP verliert 3 % nach AnkĂĽndigung einer eingeleiteten Untersuchung

JPMorgan hebt Stimmung für Air France-KLM Allgemeine Marktsituation: Der Handelstag am Mittwoch an den europäischen Aktienmärkten sorgt für gemischte Stimmung unter den Anlegern. Der deutsche DAX verliert derzeit 0,20 %. Der britische FTSE 100 legt um 0,37 % zu. Gleichzeitig verliert der französische CAC40 0,19 %. Die Aufmerksamkeit der Anleger richtet sich heute auf Unternehmensnachrichten, insbesondere im Zusammenhang mit dem SAP-Skandal und der Empfehlung von JP Morgan zu Air-France-Aktien. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen

Volatilität, die derzeit auf dem breiten europäischen Markt beobachtet wird. Quelle: xStation Der deutsche Leitindex DAX / DE40 notiert am Mittwoch um fast 0,50 % niedriger. Trotz der beobachteten Rückgänge bleibt der auf Futures basierende Index stets innerhalb seiner historischen Höchststände. Es scheint, dass die wichtigsten Unterstützungspunkte des breiten Aufwärtstrends die Zonen der jüngsten Höchststände und der 50-Tage-EMA (blaue Kurve im Diagramm) bleiben. Quelle: xStation News: Der deutsche Softwarehersteller SAP SE (SAP.DE) gehört zu den Unternehmen, die von US-Behörden auf mögliche Verschwörung und überhöhte Preise für Regierungsbehörden untersucht werden. Anwälte des Justizministeriums untersuchen, ob SAP – ein Hersteller von Software für Buchhaltung, Personalwesen, Lieferketten und andere Bereiche – sich illegal mit Carahsoft (einem marktbeherrschenden Akteur auf dem Markt für Technologiebeschaffung durch die Regierung) Im vergangenen Jahr belegte das Unternehmen Platz 45 auf der Forbes-Liste der größten Privatunternehmen in den USA mit einem prognostizierten Umsatz von 11 Milliarden US-Dollar. Es soll den Verkaufspreis für das US-Militär und andere Regierungsstellen festgelegt haben. Am Dienstag wurden die Büros von Carahsoft von FBI-Agenten und Militärermittlern durchsucht. Auch der Beratungsriese Accenture (ACN.US) ist laut Regierungsdokumenten in die Untersuchung verwickelt. SAP-Aktien werden heute 3 % niedriger gehandelt. Quelle: xStation5 von XTB Die Aktien von Air France-KLM (AF.FR) stiegen am Mittwoch während des Handels an der Pariser Börse, da JPMorgan seine Empfehlung für die Fluggesellschaft von „Untergewichten“ auf „Übergewichten“ verdoppelte. In einer Sektoranalyse sieht JPMorgan einen möglichen „Wendepunkt“ in der Leistung der französisch-niederländischen Fluggesellschaft, deren Aktienkurs in diesem Jahr um 40 % auf historische Tiefststände gefallen ist. Das Kursziel – das auf 12,5 Euro festgelegt wurde – deutet auf ein potenzielles Aufwärtspotenzial von etwa 40 % hin (im Vergleich zum gestrigen Schlusskurs). Die Bank erwartet, dass Air France einen Betriebsgewinn (Ebit) ausweisen wird, der 12 % über der durchschnittlichen Prognose für 2025 liegt. Weitere Nachrichten von einzelnen Unternehmen im DAX-Index. Quelle: Bloomberg Financial LP   DER DEUTSCHE LEITINDEX DURCHGEHEND niedriger Zielspread von nur 1,2 Punkten in der langen Handelssession von 08 bis 22 Uhr! Viele andere Broker haben einen günstigen Spread nur von 09 bis 17:30 Uhr...

